„A kérdés csak az, hogy miért?” – Szoboszlai üzent a Liverpoolt kifütyülő szurkolóknak is

Szoboszlai klubrekordot jelentő szabadrúgásgólja csak egy pontot ért a Liverpoolnak!
Senki nem lőtt korábban 4-et a klubban egyetlen bajnoki évadban.
Szoboszlai Dominik nem érti, mi történt a második félidőben. A szurkolók pfújolását nem hallotta, ugyanakkor meg van róla a véleménye. A magyar középpályás nyilatkozott a Liverpool–Tottenham után.
Mint beszámoltunk róla, hiába szerzett Szoboszlai Dominik klubtörténeti szabadrúgásgólt, csupán 1–1-es döntetlennel ért véget a Liverpool–Tottenham, amivel a Vörösök egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciókért folytatott harcban. A találkozó után a Sky Sports a magyar válogatott csapatkapitányával készített interjút, aki természetesen a találata ellenére sem volt éppen ünnepi hangulatban.
Fel kell ébrednünk. Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a következő szezonban a Konferencia-ligában játszhatunk”
– kezdte Szoboszlai, aki már csak egyetlen szabadrúgásgólra van attól, hogy beállítsa David Beckham és Laurent Robert Premier League-rekordját.
Már négy éve nem volt képes arra senki, amire a magyar.
„Az első félidőben nagyon jól játszottunk. Végig uraltuk a meccset, az ellenfél alig alakított ki helyzeteket. A szünet után nem tudom, hogy mi történt, egyszerűen nem ugyanazokat a dolgokat csináltuk, mint az előtte.
A kérdés csak az, hogy miért?
Le fogunk ülni együtt. Ez a legnehezebb időszak. Össze kell tartanunk” – adta ki az ukázt a magyar válogatott csapatkapitánya.
Arról is megkérdezték: hallotta-e, hogy a találkozó végén kifütyülte a csapatot az Anfield Road közönsége.
„Nem hallottam, de megértem őket, mert bajnoki címvédőként ebben az évadban nem úgy teljesítünk, ahogy az elvárható lenne.
Ugyanakkor mellettünk kellene maradniuk, mert tavaly, amikor négy körrel a vége előtt bajnokok lettünk, mindenki boldog volt. Támogassanak minket a nehéz időkben is”
– kérte Szoboszlai.
A Liverpool következő fellépésre is hazai pályán lesz, szerdán a Galatasaray elleni egygólos hátrányt kellene ledolgoznia a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
