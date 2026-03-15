Tottenham Liverpool Szoboszlai Dominik

„A kérdés csak az, hogy miért?” – Szoboszlai üzent a Liverpoolt kifütyülő szurkolóknak is

2026. március 15. 21:35

Szoboszlai Dominik nem érti, mi történt a második félidőben. A szurkolók pfújolását nem hallotta, ugyanakkor meg van róla a véleménye. A magyar középpályás nyilatkozott a Liverpool–Tottenham után.

Mint beszámoltunk róla, hiába szerzett Szoboszlai Dominik klubtörténeti szabadrúgásgólt, csupán 1–1-es döntetlennel ért véget a Liverpool–Tottenham, amivel a Vörösök egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciókért folytatott harcban. A találkozó után a Sky Sports a magyar válogatott csapatkapitányával készített interjút, aki természetesen a találata ellenére sem volt éppen ünnepi hangulatban.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Fel kell ébrednünk. Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a következő szezonban a Konferencia-ligában játszhatunk”

 – kezdte Szoboszlai, aki már csak egyetlen szabadrúgásgólra van attól, hogy beállítsa David Beckham és Laurent Robert Premier League-rekordját.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk. Végig uraltuk a meccset, az ellenfél alig alakított ki helyzeteket. A szünet után nem tudom, hogy mi történt, egyszerűen nem ugyanazokat a dolgokat csináltuk, mint az előtte. 

A kérdés csak az, hogy miért?

Le fogunk ülni együtt. Ez a legnehezebb időszak. Össze kell tartanunk” – adta ki az ukázt a magyar válogatott csapatkapitánya.

Liverpool–Tottenham: Szoboszlai a szurkolókhoz is szólt

Arról is megkérdezték: hallotta-e, hogy a találkozó végén kifütyülte a csapatot az Anfield Road közönsége.

Liverpool–Tottenham
Liverpool–Tottenham: a pillanat, amikor szertefoszlott a hazai győzelem. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

„Nem hallottam, de megértem őket, mert bajnoki címvédőként ebben az évadban nem úgy teljesítünk, ahogy az elvárható lenne. 

Ugyanakkor mellettünk kellene maradniuk, mert tavaly, amikor négy körrel a vége előtt bajnokok lettünk, mindenki boldog volt. Támogassanak minket a nehéz időkben is”

 – kérte Szoboszlai.

A Liverpool következő fellépésre is hazai pályán lesz, szerdán a Galatasaray elleni egygólos hátrányt kellene ledolgoznia a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

