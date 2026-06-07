Több mint egymillió ember előtt tartott misét XIV. Leó pápa

A vallásosság ne a múlt emléke, múzeuma legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk – hangsúlyozta XIV. Leó pápa vasárnap Madridban, mintegy egymillió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén.

Mint mondta, „itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, az úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé.” „Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívására, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk jelenlétét, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket” – fogalmazott homíliájában.