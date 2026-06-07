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bóka jános migrációs paktum Magyar Péter orbán viktor

Vita a migrációs paktum körül, Hírkereső-botrány, Lannert-interjú – ezek voltak a szombati nap legolvasottabb hírei

2026. június 07. 11:42

Magyar Péter válaszok helyett Orbán Viktorra mutogat; újabb cikkeket rejt el az olvasók elől a Hírkereső; gyűlnek a felhők a Tisza Párt egén és hosszúnak tartja az egyes tanúrákat az oktatási miniszter. A szombati nap legolvasottabb hírei a Mandineren!

2026. június 07. 11:42
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Migrációs paktum: Bóka János kőkemény választ adott Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek

Orbán Viktor és a Fidesz felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. A hír kapcsán Magyar Péter konkrét válasz helyett elkezdett mutogatni Orbán Viktorra és az előző kormányra. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök. Bóka János azonban rendet tett a fejekben.

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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tapir32
2026. június 07. 11:57
Magyar Adolf Péter megnyilatkozásaiban és gondolkodásmódjában egy szájaskodó vásott kiskamasz.
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