Vita a migrációs paktum körül, Hírkereső-botrány, Lannert-interjú – ezek voltak a szombati nap legolvasottabb hírei

Migrációs paktum: Bóka János üzent Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek
A miniszterelnöknél pattog a labda.
Magyar Péter válaszok helyett Orbán Viktorra mutogat; újabb cikkeket rejt el az olvasók elől a Hírkereső; gyűlnek a felhők a Tisza Párt egén és hosszúnak tartja az egyes tanúrákat az oktatási miniszter. A szombati nap legolvasottabb hírei a Mandineren!
Orbán Viktor és a Fidesz felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. A hír kapcsán Magyar Péter konkrét válasz helyett elkezdett mutogatni Orbán Viktorra és az előző kormányra. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök. Bóka János azonban rendet tett a fejekben.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnöknél pattog a labda.
A Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordulást fontolgatja a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, Szalay Dániel, miután kiderült: a korábban a jobboldali híreket alulfuttató Hírkereső most éppen azokat a cikkeket ássa el, amelyek a működését kritizálják.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb magyar abszurd.
Nagy Attila Tibor szerint az segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen komoly reformba sem.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Attila Tibor szerint az segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen komoly reformba sem.
Lannert Judit első miniszteri interjújában beszélt a kormányzati munkáról, a mesterséges intelligencia iskolai használatáról, az elitgimnáziumokról, de elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban diáktüntetéseken.
Ezt is ajánljuk a témában
Lannert Judit első miniszteri interjújában elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban a diáktüntetéseken.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala