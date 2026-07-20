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sulyok tamás köztársasági elnök Magyar Péter

Saját híveivel kommentcsatázik Magyar Péter!

2026. július 20. 17:32

Ilyen még nem volt. Megreccsent a Tisza.

2026. július 20. 17:32
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Bohár Dániel
Bohár Dániel
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„Saját híveivel kommentcsatázik Magyar Péter

Ilyen még nem volt. Megreccsent a Tisza.

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Azzal, hogy Magyar Péter leszedte Sulyok Tamást, majd azonnal jelölte Polgár Juditot köztársasági elnöknek még a saját táborában is hatalmas ellenszenvet váltott ki.

Kommentcsatát vív a szavazóival a miniszterelnök!

Magyarázza a megmagyarázhatatlant!

Társadalmi egyeztetésről beszélt, amiből semmi sem lett.

Mi lesz akkor amikor majd bejelentik az adóemeléseket, a kedvezmények megszüntetését? 

Nem véletlenül mondom mindig, hogy a politikában a népszerűség olyan könnyen tud elszállni, ahogy jött.”

Forrás: Facebook/Bohár Dániel

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Összesen 112 komment

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nyafika
2026. július 20. 19:36
fernandvix - Nyomd a szöveget cicalány... Kérsz egy posztert rólam? Minek? Csak besárgulna a húgyfoltoktól.
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fernandvix
2026. július 20. 19:36
nyafika 2026. július 20. 19:34 Ne mond hogy van valódi munkád? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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fernandvix
2026. július 20. 19:36
nyafika 2026. július 20. 19:33 fernandvix -kotorászni a penészes pizzamaradékot... Azok a gyerekkori élmények. Jól beégtek az agyadba.
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nyafika
2026. július 20. 19:34
fernandvix - Megint csak közmunkás? Ez a fétised? Szőröslábú közmunkás? Izgat, ugye? Csak hát aki impotens...marad a gatyába fosás élvezetképpen...
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