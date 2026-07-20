Magyar Péter: Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat
A döntést a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – írta a miniszterelnök.
Ilyen még nem volt. Megreccsent a Tisza.
„Saját híveivel kommentcsatázik Magyar Péter!
Ilyen még nem volt. Megreccsent a Tisza.
Azzal, hogy Magyar Péter leszedte Sulyok Tamást, majd azonnal jelölte Polgár Juditot köztársasági elnöknek még a saját táborában is hatalmas ellenszenvet váltott ki.
Kommentcsatát vív a szavazóival a miniszterelnök!
Magyarázza a megmagyarázhatatlant!
Társadalmi egyeztetésről beszélt, amiből semmi sem lett.
Mi lesz akkor amikor majd bejelentik az adóemeléseket, a kedvezmények megszüntetését?
Nem véletlenül mondom mindig, hogy a politikában a népszerűség olyan könnyen tud elszállni, ahogy jött.”
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A döntést a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – írta a miniszterelnök.
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