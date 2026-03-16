Juszt László nem bír leállni: nürnbergi pert vizionál a választások után

Új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Juszt László, aki ismét a közszolgálati média szakmaiságát kérdőjelezte meg, majd egy huszárvágással rögtön be is dobta a náci-kártyát.

A szebb napokat is látott egykori tévés és rádiós a Telex március 10-i hírfolyam-elemzését idézte, amely szerint az MTVA internetes felületén aznap közzétett 57 képes hír közül mindössze 2 szólt az ellenzékről, 38 hír a kormány intézkedéseiről, a maradék 17 pedig külföldi információ volt. Juszt szerint ez súlyos egyoldalúság, amely a Kúria korábbi döntése ellenére is fennáll, amely tiltja az MTVA-t az egyoldalú tájékoztatástól.