Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
pártszolgálat szálasi ferenc nyilas

Szálasi, a „Nemzetvezető” születésnapja – akasztófák a Fő utcán

2026. március 16. 19:33

80 éve végezték ki Szálasi Ferencet, Magyarország „nemzetvezetőjét”, akinek „munkássága” kapcsán érdemes felidézni a nyilas terror kassai eseményeit, arról néhány dokumentumot megosztani.

Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

A nyilas diktatúra derekán, 1945. januárjában a néhány megmaradt, „irányba állított” magyarországi újság cikkekben kezdte beharangozni a közelgő nagy eseményt: Magyarország „Nemzetvezetőjének”, Szálasi Ferencnek közelgő 48. születésnapját. Szálasi 1897. január 6-án született Kassán, mely város az év január 19-én szabadult fel, azaz hogy került szovjet megszállás alá.

A Kőszegi Hírek így írt a nagy nap alkalmából:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

 Ahol szabad magyarok élnek, ünnepelnek a lelkek Vízkereszt napján. Nemzetvetőnk, Szálasi Ferenc születésnapja külön ünnepe azoknak, akik hűek maradtak az ősi tradíciókhoz, 

a történelmi múlthoz, apáink vérrel szerzett és megőrzött ősi földjéhez. Az ünnepségnek nem volt külsősége. A nehéz történelmi idők nem engedték meg a külső formában való megnyilatkozást, de annál inkább azt a meleg benső ünneplést, amely országszerte szívből fakadó imádsággal fordult az Egek Urához, áldását kérni az első magyar, Szálasi Ferenc életére.”  A születésnap alkalmából publikálta Alföldi Géza nyilas költő is A vezér c. versét: „Mert a vezért imádni kell, / […] gondolkodás nélkül / elindulsz utána, s ha fejjel vezet / a falnak […] / nem keresed, mit és mért akarhat”.

Kassán különösen nagy eseményre készültek. 

A Nemzeti Színházat magyar zászlókkal és a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom jelvényeivel díszítették fel, 

a főispáni páholyt pedig Árpád-zászlóval. Ott volt Gyarmathy Gábor főispán, vitéz Tanító Béla vezérőrnagy, honvéd-kerületi parancsnok és Fazekas József megbízott polgármester is. A rendezvény során Oláh József tanár, megyei propagandavezető szónokolt, aki arról beszélt, hogy „nem is ünnepelni akarunk, hanem csak néhány percet szentelni annak a magyar embernek, aki ma sziklaszilárd hittel és elszánt, erős akarattal vezeti nemzetünket. Ehhez nekünk, kassaiaknak külön jogcímünk is van. Nemzetvezető Testvérünk ugyanis itt, Kassán látta meg először Isten ragyogó napvilágát.” A rendezvény során lejátszották a himnuszt és a Hungarista Indulót és hanglemezről, majd Sch. Paitás Eszter adta elő Sajó Sándor Magyar énekét, végül Deák Lőrinc színész szavalta el Fehértáji Tibor Hungarista indulóját, „a tőle megszokott nagyszerű művészettel”.  Deák egyébként 1946-47-ben színházigazgató, 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának színésze volt, később a Madáchban lépett fel.

Ironikus tény, hogy a születésnapi megemlékezés előtt Gyarmathy és Fazekas egy másik eseményen vettek részt: Tost László volt kassai polgármester temetésén, akit aznap kora délután hantoltak el.

 Tost ismert volt náci- és nyilasellenes nézeteiről, január 2-án nyilas banditák lőtték le, néhány nappal később hunyt el.

Ez csak tetézte a családi tragédiákat, hiszen korábban fia, Tost Gyula alezredes, aki oroszlánrészt vállalt a sikertelen október 15-i kiugrási kísérletben, 16-án öngyilkos lett a Várban. A „megboldogult” polgármester „tragikus körülmények között elhunyt”, életében bírta a város lakosainak „tiszteletét” – írta a nyilas sajtó.  Gyarmathy koszorút is vitt a sírra.

A nyilasok ekkor már 83 napja tartották terror alatt a felvidéki várost. 

Tost halálát követően gyilkolták meg Koczka Sándor magántisztviselőt. A helyi nyilas sajtó a rejtélyes haláleseteket „partizánokra” fogta. Az olvasók pedig megnyugvással konstatálhatták, hogy a hatóságok a napokban több partizánt is felakasztottak a város Fő utcáján.  

A kérdéses kivégzésekről több dokumentum is megmaradt a nyilas Igazságügy-minisztérium anyagában. Az esetről Gyarmathy főispán írt jelentést: szerinte a „kivégzettek” partizánok és dezertőrök voltak. Mint írta, „a Nemzetvezető határozott szóbeli parancsa éretelmében […] elrettentő példa gyanánt kötél általi halálra” ítélte őket. A főispán az áldozatok nevét is megadta: először partizántevékenység címszó alatt négy zsidó munkaszolgálatos (Hatsch Sándor, Hercz László, Grün Ábrahám, Kohán Mózes) és két katolikus földműves (Gulyás Mihály, Bruszky András) szerepelt, majd hat katonaszökevény (Suha József, Fábián Sándor, Szerényi Béla, Stücs (Szücs?) András, Cseh Ferenc és Dulinyi János). Suha esetében Gyarmathy fontosnak tartotta megjegyezni, hogy esetében roma személyről van szó, míg Dulinyi esetében érdekes, hogy az áldozat nem tudta magáról, mikor született.  Az akasztás január 5-én délután történt, a holttesteket 8-án vágták csak le a Fő utcát szegélyező fákról.

Érdekesség, hogy az ügy kapcsán Horváth György kassai rendőrkapitány kikérdezte Gyarmathyt.

Horváth maga is súlyosan érintett volt a kassai deportálásokban, ráadásul – mivel a németek csak Kassán vették át a deportált zsidókat – gyakorlatilag az összes Magyarországról deportált zsidó az ő hatósági területén ment keresztül. (Horváthot a népbíróság először halálra ítélte, majd kegyelemből életfogytiglani kényszermunka-büntetést kapott, 1949-ben hunyt el). Gyarmathy Horváth előtt először is szenvtelenül kijelentette, hogy „az ítéletet ő hozta meg, ő hajtotta végre és ezért teljes egészében vállalja a felelősséget”, ám azt is hozzátette, hogy Szálasi szóban közölte vele:

 „Végrehajtani megtorlást, és azután jöhet a kivizsgálás.”

A kikérdezés során további részletekre derült fény. A „kivégzetteket” a németek fogták el és átadták nekik. „A kivégzéseket kettő, a kassai német SD-től [Sicherheitsdienst] kért és kapott civil ruhás katona hajtotta végre úgy, hogy a meghurkolt elítélteket egy teherautóra állították s mikor a hurok végére rá lett erősítve, az autó elindult s az elítélt a fán lógva maradt. Az akasztás az utcai járókelők, valamint a F.N.Sz. [Fegyveres Nemzetszolgálat, nyilas erőszakszerv] és Pártszolgálat egyes tagjainak jelenlétében folyt le”. Ugyan voltak jelen rendőrök, de csak vigyáztak a rendre, a „kivégzést” egyszerűen végig nézték. Egyébként a használt autó is a Pártszolgálaté volt, és a rabokat is a nyilas Pártszolgálat őrizte. Az adatokat Horváth rögzítette, majd annyit tett, hogy „felkérte” „a Kormánybiztos Főispánt, hogy újabb utasítás beérkeztéig hasonló eljárástól tartózkodjék, amit ő meg is ígért”.

A jelentést eljutott az ekkor Győrött székelő m. kir. főügyészséget, amely az ítélet nélküli akasztásokat közönséges gyilkosságként értelmezte, összekötötte a Kassán naponta történő erőszakos halálesetekkel, s ezért hivatalból eljárást indított. A történetre a következő, az Igazságügy-minisztériumhoz érkező átirat tett pontot a Honvédelmi Minisztérium részéről 1945. március 2-án: „A Nemzetvezető […] kegyelmi elhatározásával elrendelte, hogy a Kassán történt kivégzésekkel kapcsolatosan sem katonai, sem polgári személy ellen nem indítható bűnvádi eljárás, illetve az ezzel kapcsolatosan netán folyamatba tett bűnvádi eljárásokat abba kell hagyni.”  

Olyan értelemben a döntés persze felesleges volt, hogy Kassa ekkor már szovjet kézen volt, tehát a magyar hatóságok le sem tudták volna folytatni a nyomozást.

Fotó: Fortepan 54142

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 16. 21:05
Tost tostnak vagy tósztnak ejtette-e a nevét?
Válasz erre
0
1
bevallalo
2026. március 16. 20:34
Nálam a Wikipédia ezt írja,Tost Lászlóról: A város megmentésért összefogást szervezett, ezért a nyilasok január 2-án elcsalták otthonából, s a város szélén, a Csermely-völgyben géppisztolysorozattal lőttek rá. Három nap múlva a műtőasztalon hunyt el.
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. március 16. 20:16
Hát én nem lennék meglepődve, ha erös monika szálasi ferencnek a gyereke lenne, mert a gének nagyon hasonlóak!
Válasz erre
0
1
csizmap
2026. március 16. 19:55
A Wikipédia szerint Tost László öngyilkos lett. Berni vetít újra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!