Szálasi, a „Nemzetvezető” születésnapja – akasztófák a Fő utcán

A Nemzeti Színházat magyar zászlókkal és a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom jelvényeivel díszítették fel,

a főispáni páholyt pedig Árpád-zászlóval. Ott volt Gyarmathy Gábor főispán, vitéz Tanító Béla vezérőrnagy, honvéd-kerületi parancsnok és Fazekas József megbízott polgármester is. A rendezvény során Oláh József tanár, megyei propagandavezető szónokolt, aki arról beszélt, hogy „nem is ünnepelni akarunk, hanem csak néhány percet szentelni annak a magyar embernek, aki ma sziklaszilárd hittel és elszánt, erős akarattal vezeti nemzetünket. Ehhez nekünk, kassaiaknak külön jogcímünk is van. Nemzetvezető Testvérünk ugyanis itt, Kassán látta meg először Isten ragyogó napvilágát.” A rendezvény során lejátszották a himnuszt és a Hungarista Indulót és hanglemezről, majd Sch. Paitás Eszter adta elő Sajó Sándor Magyar énekét, végül Deák Lőrinc színész szavalta el Fehértáji Tibor Hungarista indulóját, „a tőle megszokott nagyszerű művészettel”. Deák egyébként 1946-47-ben színházigazgató, 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának színésze volt, később a Madáchban lépett fel.

Ironikus tény, hogy a születésnapi megemlékezés előtt Gyarmathy és Fazekas egy másik eseményen vettek részt: Tost László volt kassai polgármester temetésén, akit aznap kora délután hantoltak el.

Tost ismert volt náci- és nyilasellenes nézeteiről, január 2-án nyilas banditák lőtték le, néhány nappal később hunyt el.

Ez csak tetézte a családi tragédiákat, hiszen korábban fia, Tost Gyula alezredes, aki oroszlánrészt vállalt a sikertelen október 15-i kiugrási kísérletben, 16-án öngyilkos lett a Várban. A „megboldogult” polgármester „tragikus körülmények között elhunyt”, életében bírta a város lakosainak „tiszteletét” – írta a nyilas sajtó. Gyarmathy koszorút is vitt a sírra.