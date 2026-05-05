05. 05.
kedd
wass albert mazsihisz szálasi ferenc szerző érettségi közlemény nemzeti alaptanterv

Nem csitulnak a kedélyek Wass Albert körül – megszólalt a Mazsihisz is

2026. május 05. 15:05

„Ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban” – írták közleményükben.

2026. május 05. 15:05
null

Közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a hétfői magyarérettségi kapcsán. Mint fogalmaztak, a leghatározottabban elítélik, hogy az érettségi feladatsorát összeállító testület Wass Albert (1908-1998) személyében egy olyan szerzőt emelt az érettségi rangjára, „aki erre a megtiszteltetésre  a közéleti szerepvállalásai és politikai nézetei miatt – teljes mértékben méltatlan”.

A kommünikében azt írták, hogy Wass Albert egész életében „büszkén hangoztatta” antiszemita nézeteit, sőt egy művében „patkányként” ábrázolta a zsidóságot. Arra is emlékeztettek: Wass Albert még az 1980-as (!) években is munkatársa volt annak az Új Hídfő című, nyilas lapnak, amelynek főszerkesztője Fiala Ferenc (1904-1988), a Szálasi Ferenc által vezetett nyilaskeresztes kormány sajtófőnöke volt. 

A Mazsihisz szerint sokat elárul Wass nézeteiről, hogy a szintén emigrációban élő Fiala Ferenc az 1980-as évek közepén éppen Wasst kérte fel arra, hogy köszöntse az Új Hídfő 500-ik, jubileumi lapszámát.

Remélik, most szerepelt utoljára az érettségin

A szervezet megjegyezte, „ha ezekkel a tényekkel a magyarérettségit összeállító szakemberek nem voltak tisztában, az éppen úgy elítélendő, mint az, ha erről esetleg tudtak, de mindezek ismeretében emeltek be egy Wass Alberttel kapcsolatos kérdést az érettségi feladatok közé”.

Hozzátették, bíznak abban, hogy ez a „nyilas nézeteket” valló szerző utoljára szerepelt magyarérettségin. 

Reméljük, a következő évek kormányzati kultúrpolitikája nem várja el a magyar fiatalságtól, hogy Wass Albert életéből és műveiből is felkészüljön nagy, meghatározó középiskolai megmérettetésére”.

„Azt javasoljuk az új oktatási kormányzatnak, hogy vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet, mert ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban” – zárta közleményét a Mazsihisz.

Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. május 05. 16:26
Mi újság Gázában, Ciszjordániában, Dél-Libanonban, a Golan-fennsíkon? Legyen az jövőre történelmi érettségi tétel!
Barna Kutya
2026. május 05. 16:25
Inkább azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz ha a helytartótanács lefekszik a migránspaktum ügyében újmoszkvának! Nem lesz séta kipában! Lehet költözni, csak már nem nagyon van hova. Esetleg dzsordzsibá' védett birtokára.
gullwing
2026. május 05. 16:23
Radnóti Zoltán, neológ rabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, a MAZSIHISZ Rabbitestületének volt elnöke az aki közzétette az inkriminált fotót ahol Zsuffa Tünde Erdő Péter sajtószóvivője örömködött a tiszás győzelem alkalmával.
gyzoltan-2
2026. május 05. 16:15
Az Antifa és a Mazsihisz édestestvérek! -kell még valamit is mondanom..?! Gyurcsány (-valami Gyurcsányi-) után szabadon..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!