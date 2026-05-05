Nem csitulnak a kedélyek Wass Albert körül – megszólalt a Mazsihisz is

Közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a hétfői magyarérettségi kapcsán. Mint fogalmaztak, a leghatározottabban elítélik, hogy az érettségi feladatsorát összeállító testület Wass Albert (1908-1998) személyében egy olyan szerzőt emelt az érettségi rangjára, „aki erre a megtiszteltetésre a közéleti szerepvállalásai és politikai nézetei miatt – teljes mértékben méltatlan”.

A kommünikében azt írták, hogy Wass Albert egész életében „büszkén hangoztatta” antiszemita nézeteit, sőt egy művében „patkányként” ábrázolta a zsidóságot. Arra is emlékeztettek: Wass Albert még az 1980-as (!) években is munkatársa volt annak az Új Hídfő című, nyilas lapnak, amelynek főszerkesztője Fiala Ferenc (1904-1988), a Szálasi Ferenc által vezetett nyilaskeresztes kormány sajtófőnöke volt.