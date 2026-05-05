Nem csitulnak a kedélyek Wass Albert körül – megszólalt a Mazsihisz is

„Problematikus részek” az érettségi vizsgán – nem csak Wass Albert fogott ki a diákokon
A Magyartanárok Egyesülete szerint akadtak „nagyon problematikus részek a magyarérettségin”, ezek közül kiemelték a műveltségi feladatlapot.
„Ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban” – írták közleményükben.
Közleményt adott ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a hétfői magyarérettségi kapcsán. Mint fogalmaztak, a leghatározottabban elítélik, hogy az érettségi feladatsorát összeállító testület Wass Albert (1908-1998) személyében egy olyan szerzőt emelt az érettségi rangjára, „aki erre a megtiszteltetésre a közéleti szerepvállalásai és politikai nézetei miatt – teljes mértékben méltatlan”.
A kommünikében azt írták, hogy Wass Albert egész életében „büszkén hangoztatta” antiszemita nézeteit, sőt egy művében „patkányként” ábrázolta a zsidóságot. Arra is emlékeztettek: Wass Albert még az 1980-as (!) években is munkatársa volt annak az Új Hídfő című, nyilas lapnak, amelynek főszerkesztője Fiala Ferenc (1904-1988), a Szálasi Ferenc által vezetett nyilaskeresztes kormány sajtófőnöke volt.
A Mazsihisz szerint sokat elárul Wass nézeteiről, hogy a szintén emigrációban élő Fiala Ferenc az 1980-as évek közepén éppen Wasst kérte fel arra, hogy köszöntse az Új Hídfő 500-ik, jubileumi lapszámát.
A szervezet megjegyezte, „ha ezekkel a tényekkel a magyarérettségit összeállító szakemberek nem voltak tisztában, az éppen úgy elítélendő, mint az, ha erről esetleg tudtak, de mindezek ismeretében emeltek be egy Wass Alberttel kapcsolatos kérdést az érettségi feladatok közé”.
Hozzátették, bíznak abban, hogy ez a „nyilas nézeteket” valló szerző utoljára szerepelt magyarérettségin.
Reméljük, a következő évek kormányzati kultúrpolitikája nem várja el a magyar fiatalságtól, hogy Wass Albert életéből és műveiből is felkészüljön nagy, meghatározó középiskolai megmérettetésére”.
„Azt javasoljuk az új oktatási kormányzatnak, hogy vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet, mert ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban” – zárta közleményét a Mazsihisz.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter
