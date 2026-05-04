Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
wass albert fenyő györgy műveltségi feladatlap érettségi vers diák egyesület

„Problematikus részek” az érettségi vizsgán – nem csak Wass Albert fogott ki a diákokon

2026. május 04. 18:13

A Magyartanárok Egyesülete szerint akadtak „nagyon problematikus részek a magyarérettségin”, ezek közül kiemelték a műveltségi feladatlapot.

2026. május 04. 18:13
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, mint minden évben, idén is akadtak olyan fiatalok, akiknek nem indult jól az érettségi vizsgák sora: sokan panaszkodtak arra, hogy „nehéz” volt a magyar és irodalom feladatsor. Mint ismert, a szövegértési feladatban Jókai Mór szerepelt, a tesztben versrészleteket, valamint művek szereplőit is ki kellett találni és egy Wass Alberttel kapcsolatos feladatot is kaptak a vizsgázók.

a leköszönő Fidesz-kormány bosszúja volt, hogy kihagyták a feladatok közül a novellaelemzést, amiatt, mert a fiatalok akarták leginkább a „rendszerváltást”.

Sokakon kifogott a műveltségi feladatlap

De a Magyartanárok Egyesülete szerint is voltak nagyon problematikus részek a magyarérettségin. Fenyő György, az egyesület alelnöke az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a vizsga legnehezebb része az irodalmi műveltségi feladatlap volt, amely „kifejezetten nehézre” sikerült, ezt a tanulók visszajelzései is alátámasztják.

Fenyő azt a feladatot emelte ki, ahol három szereplőt is meg kellett nevezni egy-egy műből, ahol ugyan érezte a „jó szándékot” a teszt összeállítóinak részéről – hiszen a felsorolt 11 műből mindössze hármat kellett választani a diákoknak –, viszont ehhez mind a 11 művet végig kellett gondolniuk, és kitalálni, hogy fel tudnak-e idézni belőle három-három szereplőt – hiszen csak akkor ér pontot, ha mindhárom jó.

Ez nagyon időigényes, munkaigényes és nem mellesleg fölösleges is”

– jelentette ki az alelnök.

Fenyő György a feladatsor második része kapcsán úgy fogalmazott a lapnak, hogy egy „nagyon-nagyon szép Arany-vers” volt az egyik opció az öregkorról, vagy egy esszé a létösszegzésről, „az életút áttekintéséről”.

„Önmagában mind a kettő jó, de annyira életidegen meg gyerekektől idegen, hát mind a kettő az öregségről, az öregség lemondásairól, az élet csalódásairól szól” – jelentette ki.

Az egyesület alelnöke Arany költeményéről elmondta, hogy ügyes megoldás az, hogy egy tananyagban tárgyalt szerzőnek egy tananyagban nem szereplő művét adták feladatnak, hiszen így mind a tudás felelevenítése, mind az önálló gondolkodás teret kapott a diákoknál. Viszont az is igaz, hogy Arany nyelvezete már nagyon távol van a mai fiataloktól, és hiába értik az összes szót, a szerkezetet már nem biztos, hogy tudják értelmezni.

Fenyő a lélekösszegzést is jó témának tartja, ám a nehézséget az okozta – bár valószínűleg kevesebben választották, mint Aranyt – hogy három szerző művét is fel kellett használni, ráadásul olyat, ami a szöveggyűjteményben benne van, 

hiszen fejből valószínűleg nem tudnák a fiatalok felidézni az adott műveket teljes egészében. 

A szakember végül arra is kitért, hogy sok diák novellára számított, hiszen abban van cselekmény és történet, és minél „gyengébb” egy diák magyartudása, annál inkább szüksége van az ilyen „mankóra, amit a szereplők, a történet, a fordulatok, a jellemek biztosítanának a számára” – mondta az Indexnek Fenyő György.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
figyelő4322
2026. május 04. 19:11
"...kihagyták a feladatok közül a novellaelemzést, amiatt, mert a fiatalok akarták leginkább a 'rendszerváltást...'" -így vélekedett egy vizsgázó. Valaki talán el tudná magyarázni neki, hogy NEM RENDSZERVÁLTÁS történt. Csupán egy ugyanazon rendszeren belül egy kormányváltás, amiben az egyik politikai csoport átadja a helyét a másiknak. Ugyanez történ 2010-ben, a Fidesz győzelmekor. Hogy az MP korszak meddig fog tartani? Nagy valószínűséggel nem sokáig.
hakapeszim
2026. május 04. 19:07 Szerkesztve
Zorbán Viktor szája sarkába csapta tolla végét, úgy rágódott rajta, előtte papírlap hevert. Takaró Mihály savanykásan mosolygott, félig a hatalmas asztal sarkán ülve. Kuncogott. Jellegzetes orgánumán szólalt meg. - Most megkapják! Igaz? - Meg bizony! Ezt itt kihúzom. Legyen nehezebb! Mit javasolsz? Te vagy a szakember! - Kérlek, miniszterelnök úr, mondjuk Herczeg Ferenc. Abba beletörik a bicskájuk! Nekem pedig az egyik kedvencem. - Hja! Ha szavazni tudnak! A taknyosok. Most mutassák meg! Mikszáth? - Eh, túl egyszerű. Wass legyen! Lássam, ahogy a libsik hőbörögnek miatta! - Az jó lesz! Remek ötlet! Így a végére. Előre élvezem, milyen cikkek jönnek. Kukorelly, meg a nagy, elvont literátusok! - És nem szólhatnak semmit: Magyar Péter is Wass Albertet idézett! Igaz rosszul...de... - Hatalmas ötlet, öregem, tanár úr! Most megkapják!
sanya55-2
2026. május 04. 19:03
Majd ezek termelik meg a nyugdíjra valót, melyre 85 éves korod után leszel jogosúlt
Búvár Kund
2026. május 04. 18:28
Matek érettséginek milyennek kellene lennie a matematika tanárok szerint? Egy hagyma meg egy hagyma, az egyenlő hagyj ma!???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.