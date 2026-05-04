„Problematikus részek” az érettségi vizsgán – nem csak Wass Albert fogott ki a diákokon

De a Magyartanárok Egyesülete szerint is voltak nagyon problematikus részek a magyarérettségin. Fenyő György, az egyesület alelnöke az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a vizsga legnehezebb része az irodalmi műveltségi feladatlap volt, amely „kifejezetten nehézre” sikerült, ezt a tanulók visszajelzései is alátámasztják.

Fenyő azt a feladatot emelte ki, ahol három szereplőt is meg kellett nevezni egy-egy műből, ahol ugyan érezte a „jó szándékot” a teszt összeállítóinak részéről – hiszen a felsorolt 11 műből mindössze hármat kellett választani a diákoknak –, viszont ehhez mind a 11 művet végig kellett gondolniuk, és kitalálni, hogy fel tudnak-e idézni belőle három-három szereplőt – hiszen csak akkor ér pontot, ha mindhárom jó.

Ez nagyon időigényes, munkaigényes és nem mellesleg fölösleges is”

– jelentette ki az alelnök.

Fenyő György a feladatsor második része kapcsán úgy fogalmazott a lapnak, hogy egy „nagyon-nagyon szép Arany-vers” volt az egyik opció az öregkorról, vagy egy esszé a létösszegzésről, „az életút áttekintéséről”.