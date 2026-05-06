Nem csitulnak a kedélyek Wass Albert körül – megszólalt a Mazsihisz is
„Ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban” – írták közleményükben.
„Dilettánsnak, értéktelennek és nyíltan fasisztának nevezte Wass Albertet Barkóczi Balázs DK-szóvivő, amiért az erdélyi magyar író is szerepelt a magyar irodalom idei érettségi tételei között. «Hihetetlen – fogalmazott a dühöngő kritikus –, hogy Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból.«
Barkóczi Balázs szerint az teljesen rendben volt, hogy az író műveit a szocialista kultúrpolitika annakidején egyszerűen elrejtette a nagyközönség elől.
Jóllehet 1934-ben maga Babits Mihály méltatta Baumgarten-díjjal, másfél évtizeddel itthoni »amnesztiája« után pedig Wass Albert már a legkedveltebb magyar írók közé emelkedett.
Az „irodalomkritikus” Barkócziról először 2009-ben az újságok bűnügyi rovataiban olvashattunk mint jogerősen elítélt garázdáról. Politikai pályáját MSZP-színekben kezdte, pár évre rá Gyurcsány Ferenc táskahordozójává nőtte ki magát, később Dobrev Klára »árnyékminisztere« lett, természetesen kulturális poszton.
E minőségében rontott neki Takaró Mihálynak, amiért az irodalomtörténész egy ízben kijelentette: a kommunisták elhazudták a nemzeti-konzervatív szerzőket. (És milyen igaza volt Takarónak…)”
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán