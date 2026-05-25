brfk tóth gábor Magyar Péter gyurcsány ferenc

Magyar Péter államtitkára lett a 2006-os rendőrterror egyik meghatározó alakja

2026. május 25. 10:19

Gergényi Péter helyettesét, Tóth Gábort nevezte ki rendészeti államtitkárnak a kormányfő.

null

Tóth Gábort, a rossz emlékű 2006-os gyurcsányi rendőrterror egyik felelősét nevezte ki rendészeti államtitkárnak Magyar Péter – írja a Magyar Nemzet az Ellenpontra hivatkozva. Tóth a budapesti rendőrfőkapitány, Gergényi Péter helyettese volt, szerepe a korabeli események kapcsán már korábban is viták kereszttüzébe került: egy 2007-es rendőrségi vizsgálati jelentés szerint az ő feladata lett volna a bűnügyi biztosítási terv összeállítása, ilyen dokumentum azonban nem készült. 

Gyurcsány Ferenc kormánya budapesti rendőrfőkapitánnyá nevezte ki, majd 2010-ben a Fidesz-kormány menesztette, ezt követően a rendőrségtől is távozott. Most a Tisza Párt oldalán tér vissza, immár a rendőrség munkájának felügyeletére.

Tóth Gábor Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként vezető pozícióból követte végig a 2006-os rendőri fellépéseket,

amelyek során több alkalommal is azonosító nélküli rendőrök léptek fel civilekkel szemben. Az események idején időseket és fiatalokat is vitatott körülmények között állítottak elő a hatóságok, sok esetben a jogszerűség kérdését is felvetve. Bűnügyi helyettesként Tóth Gábor felelőssége különösen az intézkedések szakmai irányításával kapcsolatban merül fel.

Ezt részben alátámasztja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2007 márciusában készült belső tényfeltáró jelentése, 

amely bár a 2006. október 22-e és 24-e közötti rendőri műveleteket „alapvetően törvényesnek” nevezte, azért több súlyos szakmai hibát is rögzített:
•    a BRFK biztosítási terve nem felelt meg a követelményeknek;
•    a BRFK és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) terveinek összehangolása nem történt meg megfelelően;
•    az Astoriánál végrehajtott rendőri feladatok nem voltak kellően dokumentáltak;
•    a BRFK eseménynaplója hiányos volt;
•    és a tüntető csoportok elszigetelésében is hibák történtek.
•    A jelentés azt is megállapította, hogy a BRFK külön bűnügyi biztosítási tervet nem készített. Mivel Tóth a BRFK bűnügyi helyettese volt, ez a hiányosság az ő szakterületéhez tartozott. Ebből az következik, hogy Tóthot súlyos felelősség terheli a 2006-os rendőrterror során elkövetett attrocitásokért, mint a BRFK felső vezetésének tagját.
•    A fentiek ellenére Gyurcsány Ferenc 2007 májusában felmentette Gergényit, Tóth Gábor pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság élén kötött ki. Az ellenzékben politizáló Fidesz–KDNP tiltakozott, a párt szerint Tóth nem a morális megújulást, hanem a kontinuitást testesítette meg.

Tóth karrierjének a hűtlen kezelési botrány vetett véget.

A korabeli sajtó szerint egy névtelen feljelentő azt állította, hogy szakmailag indokolatlan volt a BRFK és az egyik polgárőr-szövetség közötti szerződés. A szóban forgó szerződést a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével kötötték 2008 nyarán; a megbízott 2009. március közepéig havi nettó 38 815 forintot, 2009. március 16. és az év vége között havi nettó 83 175 forintot kapott; a szerződést 2010-re nem hosszabbították meg – részletezi az Ellenpont. Az ügyben ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt nyomozást indítottak, és a sajtóban később az is felmerült, hogy a botránynak köze lehetett a Hagyó-ügyhöz is, amelyben végül a bíróság elítélte a volt főpolgármester-helyettest. Tóth végül elkerülte ezt a sorsot, az ügyben nem történt vádemelés.

Nyitókép: MTI/Füzesi Ferenc

 

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 25. 12:51
aljas senkik vagytok! hazaárulók... mocskos állatok... ÁRAD A PISA
Zoltan70
2026. május 25. 12:49
massivement6 2026. május 25. 11:44 Helyes. A jó szakemberekre szükség van. A szélsőfideszes tetű nyilas moszkovita huligánmagyarság Majdant és puccsot akar. Gyújtogatni, rabolni, pusztítani, mint 20 éve. Ilyen nem lesz. Ebből nem esztek, nyilas "barátaim"... Nos, proletár "barátom" azt a bizonyos Majdant és puccsot a szélsőtiszás, tetű, kommunista, brüsszelita, kijevszopó, hazaáruló, huligán fajtád óhajtja már vagy másfél éve, amióta kikukáztátok M1G-t (és a jelenlegi kormány nagy részét) a Fidesz által kidobott szemétből. Csak szólok, hogy az általatok kívánt anarchiában téged és a proletár fajtádat is fogja ám a golyó, és bizony a penge is eléri a hazaáruló szívedet, szóval szerintem inkább nyammogj otthon apád farkán tovább, csendben!
Ízisz
2026. május 25. 12:41
🧡🇭🇺 Ez sem a véletlen műve!!! Előre készűl az ellene irányuló dühös szavazóit is helyre tenni, amikor fellázadnak ellene!!! 💯😐👌❗
bbszaiff-2
2026. május 25. 12:40
Ennek és Gergényinek kellene a börtön program fostos ! Vagy egyetértessz a 2006-os rendőrterrorral ? Szégyelld magad !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!