Magyar Péter államtitkára lett a 2006-os rendőrterror egyik meghatározó alakja

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Gergényi Péter helyettesét, Tóth Gábort nevezte ki rendészeti államtitkárnak a kormányfő.
Tóth Gábort, a rossz emlékű 2006-os gyurcsányi rendőrterror egyik felelősét nevezte ki rendészeti államtitkárnak Magyar Péter – írja a Magyar Nemzet az Ellenpontra hivatkozva. Tóth a budapesti rendőrfőkapitány, Gergényi Péter helyettese volt, szerepe a korabeli események kapcsán már korábban is viták kereszttüzébe került: egy 2007-es rendőrségi vizsgálati jelentés szerint az ő feladata lett volna a bűnügyi biztosítási terv összeállítása, ilyen dokumentum azonban nem készült.
Gyurcsány Ferenc kormánya budapesti rendőrfőkapitánnyá nevezte ki, majd 2010-ben a Fidesz-kormány menesztette, ezt követően a rendőrségtől is távozott. Most a Tisza Párt oldalán tér vissza, immár a rendőrség munkájának felügyeletére.
Tóth Gábor Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként vezető pozícióból követte végig a 2006-os rendőri fellépéseket,
amelyek során több alkalommal is azonosító nélküli rendőrök léptek fel civilekkel szemben. Az események idején időseket és fiatalokat is vitatott körülmények között állítottak elő a hatóságok, sok esetben a jogszerűség kérdését is felvetve. Bűnügyi helyettesként Tóth Gábor felelőssége különösen az intézkedések szakmai irányításával kapcsolatban merül fel.
Ezt részben alátámasztja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2007 márciusában készült belső tényfeltáró jelentése,
amely bár a 2006. október 22-e és 24-e közötti rendőri műveleteket „alapvetően törvényesnek” nevezte, azért több súlyos szakmai hibát is rögzített:
• a BRFK biztosítási terve nem felelt meg a követelményeknek;
• a BRFK és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) terveinek összehangolása nem történt meg megfelelően;
• az Astoriánál végrehajtott rendőri feladatok nem voltak kellően dokumentáltak;
• a BRFK eseménynaplója hiányos volt;
• és a tüntető csoportok elszigetelésében is hibák történtek.
• A jelentés azt is megállapította, hogy a BRFK külön bűnügyi biztosítási tervet nem készített. Mivel Tóth a BRFK bűnügyi helyettese volt, ez a hiányosság az ő szakterületéhez tartozott. Ebből az következik, hogy Tóthot súlyos felelősség terheli a 2006-os rendőrterror során elkövetett attrocitásokért, mint a BRFK felső vezetésének tagját.
• A fentiek ellenére Gyurcsány Ferenc 2007 májusában felmentette Gergényit, Tóth Gábor pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság élén kötött ki. Az ellenzékben politizáló Fidesz–KDNP tiltakozott, a párt szerint Tóth nem a morális megújulást, hanem a kontinuitást testesítette meg.
Tóth karrierjének a hűtlen kezelési botrány vetett véget.
A korabeli sajtó szerint egy névtelen feljelentő azt állította, hogy szakmailag indokolatlan volt a BRFK és az egyik polgárőr-szövetség közötti szerződés. A szóban forgó szerződést a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökével kötötték 2008 nyarán; a megbízott 2009. március közepéig havi nettó 38 815 forintot, 2009. március 16. és az év vége között havi nettó 83 175 forintot kapott; a szerződést 2010-re nem hosszabbították meg – részletezi az Ellenpont. Az ügyben ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt nyomozást indítottak, és a sajtóban később az is felmerült, hogy a botránynak köze lehetett a Hagyó-ügyhöz is, amelyben végül a bíróság elítélte a volt főpolgármester-helyettest. Tóth végül elkerülte ezt a sorsot, az ügyben nem történt vádemelés.
