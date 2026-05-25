Magyar Péter államtitkára lett a 2006-os rendőrterror egyik meghatározó alakja

amelyek során több alkalommal is azonosító nélküli rendőrök léptek fel civilekkel szemben. Az események idején időseket és fiatalokat is vitatott körülmények között állítottak elő a hatóságok, sok esetben a jogszerűség kérdését is felvetve. Bűnügyi helyettesként Tóth Gábor felelőssége különösen az intézkedések szakmai irányításával kapcsolatban merül fel.

Ezt részben alátámasztja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2007 márciusában készült belső tényfeltáró jelentése,

amely bár a 2006. október 22-e és 24-e közötti rendőri műveleteket „alapvetően törvényesnek” nevezte, azért több súlyos szakmai hibát is rögzített:

• a BRFK biztosítási terve nem felelt meg a követelményeknek;

• a BRFK és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) terveinek összehangolása nem történt meg megfelelően;

• az Astoriánál végrehajtott rendőri feladatok nem voltak kellően dokumentáltak;

• a BRFK eseménynaplója hiányos volt;

• és a tüntető csoportok elszigetelésében is hibák történtek.

• A jelentés azt is megállapította, hogy a BRFK külön bűnügyi biztosítási tervet nem készített. Mivel Tóth a BRFK bűnügyi helyettese volt, ez a hiányosság az ő szakterületéhez tartozott. Ebből az következik, hogy Tóthot súlyos felelősség terheli a 2006-os rendőrterror során elkövetett attrocitásokért, mint a BRFK felső vezetésének tagját.

• A fentiek ellenére Gyurcsány Ferenc 2007 májusában felmentette Gergényit, Tóth Gábor pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság élén kötött ki. Az ellenzékben politizáló Fidesz–KDNP tiltakozott, a párt szerint Tóth nem a morális megújulást, hanem a kontinuitást testesítette meg.