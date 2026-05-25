vitézy dávid tisza párt államtitkár

Vitézy kijelölte az új államtitkárainak feladatait

2026. május 25. 09:38

Vitézy prioritásként nevezte meg az állami közutak kezelési szemléletének megújítását.

2026. május 25. 09:38
Ismertette a most megnevezett két új államtitkárának feladatait a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán

Vitézy Dávid azt írta, Barna Zsoltnak a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként a legfontosabb feladata, hogy a közutak fejlesztésénél a következő években megfelelő figyelmet kapjanak az alsóbbrendű utak is. Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen. „Barna Zsoltra vár az új KRESZ előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása” – közölte. 

„Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár feladataként azt jelölte meg, hogy a hazai települések fejlesztésében és az épített környezet alakításában a kiszámíthatatlan, egyszemélyi döntések helyett a legkorszerűbb urbanisztikai elvek, a hosszú távú szemlélet és a magas minőségi elvárások érvényesüljenek. Célja, hogy Magyarország települései a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig élhetőbbé váljanak, és az állami magasépítési beruházások hatékonyságban, fenntarthatóságban és építészeti minőségben is mintaadó szerepet töltsenek be” – írta a miniszter. 

A tárcavezető szombaton mutatta be Sirály Katalin jogászt, minisztériuma közigazgatási államtitkárát, míg május 11-én közölte, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselője lesz. 

(MTI)

Fotó: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 25. 10:09
A szemlelet fontos, de a gyakorlat? Tiltsa be a rollereket azonnal!
stormy
2026. május 25. 10:07
"Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen." autista aki nem tudott megtanulni autótvezetni. de véleménye az van.
Galerida
2026. május 25. 09:53
Ez a Vitézy jó helyre született, de feleslegesen! Majdnem annyira alaptalanul öntelt, mint péter, emiatt pedig gyorsan száraz eljárásban részesülhet! Hogy ezt jutalomnak, vagy büntetésnek tekinti, azt majd meglátjuk...
moliere-0
2026. május 25. 09:51
Kik lesznek felelősek a többi közlekedési ágazatért?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!