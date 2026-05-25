Vitézy kijelölte az új államtitkárainak feladatait

Itt a friss bejelentés: távozik a karlengető Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt eddigi sajtófőnöke
A szabad sajtó ügye örökké kiemelt területe marad a munkájának, állítása szerint.
Vitézy prioritásként nevezte meg az állami közutak kezelési szemléletének megújítását.
Ismertette a most megnevezett két új államtitkárának feladatait a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid azt írta, Barna Zsoltnak a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként a legfontosabb feladata, hogy a közutak fejlesztésénél a következő években megfelelő figyelmet kapjanak az alsóbbrendű utak is. Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen. „Barna Zsoltra vár az új KRESZ előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása” – közölte.
„Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár feladataként azt jelölte meg, hogy a hazai települések fejlesztésében és az épített környezet alakításában a kiszámíthatatlan, egyszemélyi döntések helyett a legkorszerűbb urbanisztikai elvek, a hosszú távú szemlélet és a magas minőségi elvárások érvényesüljenek. Célja, hogy Magyarország települései a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig élhetőbbé váljanak, és az állami magasépítési beruházások hatékonyságban, fenntarthatóságban és építészeti minőségben is mintaadó szerepet töltsenek be” – írta a miniszter.
A tárcavezető szombaton mutatta be Sirály Katalin jogászt, minisztériuma közigazgatási államtitkárát, míg május 11-én közölte, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselője lesz.
(MTI)
Fotó: Facebook