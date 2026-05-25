Vitézy kijelölte az új államtitkárainak feladatait

Ismertette a most megnevezett két új államtitkárának feladatait a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, Barna Zsoltnak a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként a legfontosabb feladata, hogy a közutak fejlesztésénél a következő években megfelelő figyelmet kapjanak az alsóbbrendű utak is. Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen. „Barna Zsoltra vár az új KRESZ előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása” – közölte.