Felfedte Nagy Ervin, miért is vállalta el az államtitkári posztot

Pünkösdvasárnap kineveztek 55 államtitkárt Magyar Péterék, mutatjuk a névsort!
Heidl Györgyöt, Nagy Ervint, dr. Sári Zsoltot és Tompa Enikőt, ahogy Gyurkó Szilviát és Velkey György Lászlót is kinevezték.
Elmagyarázta azt is, hogy a kultúra feladata az ő meglátásában mi is.
Nagy Ervin államtitkár lett a friss Magyar-kormányban. Ennek kapcsán a Facebook-oldalán írt egy posztot, amiben egyrészt elmagyarázta, hogy miért fogadta el a felkérést, másrészt pedig elmondta, hogy az ő meglátásában mi is a kultúra feladata: „hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell.”
Ezt is ajánljuk a témában
Heidl Györgyöt, Nagy Ervint, dr. Sári Zsoltot és Tompa Enikőt, ahogy Gyurkó Szilviát és Velkey György Lászlót is kinevezték.
„Most erre vállalkoztam kultúráért felelős államtitkárként, hogy legjobb tudásom szerint szolgáljam a magyar kulturális életet. Szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának” – tette hozzá.
Nyitókép: Nagy Ervin Facebook-oldala