Felfedte Nagy Ervin, miért is vállalta el az államtitkári posztot

Nagy Ervin államtitkár lett a friss Magyar-kormányban. Ennek kapcsán a Facebook-oldalán írt egy posztot, amiben egyrészt elmagyarázta, hogy miért fogadta el a felkérést, másrészt pedig elmondta, hogy az ő meglátásában mi is a kultúra feladata: „hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell.”