Lezuhant egy katonai repülőgép Indiában

Lezuhant egy katonai szállítórepülőgép India északkeleti részén, öten meghaltak – jelentette be szombaton az indiai hadsereg. A tájékoztatás szerint az Air India kötelekébe tartozó, Antonov An-32 típusú gép Dzsorhat bázisánál zuhant le, az ügyben vizsgálat indult. Az áldozatok személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Az indiai fegyveres erők még mindig mintegy 100, rohamosan öregedő orosz gyártmányú kétmotoros repülőgépet használnak, főleg logisztikai célokra.

Forrás: X/Manjeet Negi