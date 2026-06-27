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katonai repülőgép dél - korea kínai orosz

Váratlan helyen bukkantak fel kínai és orosz vadászgépek

2026. június 27. 08:13

Kínai és orosz katonai repülőgépek hatoltak be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónájába.

2026. június 27. 08:13
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Tíznél több kínai és orosz katonai repülőgép lépett be, majd rövid idő után elhagyta Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezetét (KADIZ) - közölte a dél-koreai hadsereg szombaton.

A vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai és orosz katonai repülőgépek nem sértették meg Dél-Korea légterét, illetve hogy a repülőgépeket már azelőtt észlelték, hogy azok beléptek volna a légvédelmi övezetbe. Taktikai megfontolásból azonban vadászgépeket küldtek a helyszínre egy esetleges incidens elkerülése érdekében.

A légvédelmi azonosító zóna nem az adott ország területéhez tartozó légtér, de pontosan az esetleges félreértések és balesetek elkerülése érdekében az ezekbe történő berepüléskor a nemzetközi gyakorlat szerint a külföldi repülőgépek lehetővé teszik azonosításukat. Dél-koreai közlés szerint a légvédelmi azonosítási övezetbe berepülő kínai és orosz katonai repülőgépek bombázók és vadászgépek voltak, és egy épp zajló kínai-orosz közös légi gyakorlaton vettek részt.

Tavaly decemberben egy ugyancsak közös kínai-orosz hadgyakorlaton kilenc repülőgép lépett be Dél-Korea légvédelmi azonosító övezetébe. Dél-Korea a térségből elsőként, 1951-ben hozott létre légvédelmi azonosító zónát Észak-Korea fenyegetése miatt.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 5 komment

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Kormánypárti2
2026. június 27. 08:53
Szájtépés a semmiért.
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0
0
oregfa-0
2026. június 27. 08:52
„Taktikai megfontolásból azonban vadászgépeket küldtek a helyszínre egy esetleges incidens elkerülése érdekében.” Ha-ha-ha-ha, ép hogy ezzel a lépésükkel fokozzák a nemzetközi feszültséget. Az Orosok és a Kínaiak nemzetközi vizeken hadgyakorlatot tartanak az ő dolguk, nem hiszem, hogy örülnek a Dél-Koreai gépeknek.
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1
0
csulak
2026. június 27. 08:46
sok huho semmiert
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1
0
obakapimaki
2026. június 27. 08:39
Lefordítom magyarra. Tehát, kínai és orosz gépek repültek a nemzetközi jognak megfelelően, nemzetközi légtérben..Kb ennyi. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel a cikkel milyen eseményt próbáltak fedni/takarni/.... Ez már a fosos peti független objektív kanálisa, vagy ezt még saját kútfőből hozza a mindinir..😂💩
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3
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