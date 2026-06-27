Váratlan helyen bukkantak fel kínai és orosz vadászgépek

Tíznél több kínai és orosz katonai repülőgép lépett be, majd rövid idő után elhagyta Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezetét (KADIZ) - közölte a dél-koreai hadsereg szombaton.

A vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai és orosz katonai repülőgépek nem sértették meg Dél-Korea légterét, illetve hogy a repülőgépeket már azelőtt észlelték, hogy azok beléptek volna a légvédelmi övezetbe. Taktikai megfontolásból azonban vadászgépeket küldtek a helyszínre egy esetleges incidens elkerülése érdekében.