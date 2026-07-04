Riasztani kellett a vadászgépeket Kecskeméten

Kínai utasszállító gép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit – közölte a honvédelmi miniszter szombaton kora délután a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy 13 óra 42 perckor rendelték el a NATO QRA(I) készenléti géppárjának riasztását, mert egy Hongkong és London között közlekedő, A350-es típusú, kínai felségjelű repülőgép - még a román légtérben tartózkodva - nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással.