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hongkong repülőgép magyar határ

Riasztani kellett a vadászgépeket Kecskeméten

2026. július 04. 18:01

13 óra 42 perckor rendelték el a NATO QRA(I) készenléti géppárjának riasztását.

2026. július 04. 18:01
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Kínai utasszállító gép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit – közölte a honvédelmi miniszter szombaton kora délután a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy 13 óra 42 perckor rendelték el a NATO QRA(I) készenléti géppárjának riasztását, mert egy Hongkong és London között közlekedő, A350-es típusú, kínai felségjelű repülőgép - még a román légtérben tartózkodva - nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással.

A magyar készültség 13 óra 51 perckor felszállt, és a magyar határnál vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően felvette a kapcsolatot a légi irányítással. Ezután a készenléti repülőgép visszatért a kecskeméti bázisára – tette hozzá a honvédelmi tárca vezetője.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 15 komment

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Sorrend:
donciccio-2
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2026. július 04. 19:53 Szerkesztve
ebben mi a hír? rendszeresen bevetésben vannak tán megvédett minket a hős Szundi ?? nohiszen.....
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0
0
Globalfake
2026. július 04. 19:18
yuy, ugy féltünk itt a családommal, azt hittük ki fog törni a 3. világháború DE a hős és éber tábornokunk megvédte a hazát és elszálltak a viharfellegek a Magyarország, mi több, a világ fölül!!! Be is lépek a tisztába már hétfőn, itt hagyom ezeket a gonosz yobboldali hazug trógereket akik báncsák szegény uly kormányunkat!!! Mindenki menjen ki a szabadba, el lett kergetve a kínai bombázógép hazánk légteréből!!!
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5
0
tomekjosef
2026. július 04. 19:10
Tokatábornok bejelentett, hogy Vihar van a bileben...
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1
0
pugacsov-0
2026. július 04. 19:05
1.És a rományok aludtak ? 2. A légügyi referens Poloska miért nem szólat meg ?
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4
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