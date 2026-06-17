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texasban autópálya repülőgép

Repülőgép zuhant egy autópályára Texasban (VIDEÓ)

2026. június 17. 09:21

A repülőgép az oldalára dőlt, és az autópálya védőkorlátjának csapódott.

2026. június 17. 09:21
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Kisrepülőgép zuhant kedd este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette. A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbeesetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket.

A rendőrség szerint hatan tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. A repülőgép röviddel 22 óra után zuhant le az állam fővárosától, Austintól 332 kilométerre délnyugatra, Laredóban – számolt be José Baeza, a laredói rendőrség nyomozója. Közölte: az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg, a pályát mindkét irányban lezárták. Az internetre feltöltött videófelvételeken látható, 

hogy a repülőgép oldalára dőlt, és az autópálya védőkorlátjának csapódott.

Zayra Garza, egy kozmetikus éppen munkatársait szállította haza, amikor a szerencsétlenség helyszínére ért. Látta, ahogy valaki az égő repülőgép belsejéből megpróbálja betörni a pilótafülke ablakát, hogy kijusson, eközben férje kiugrott járművükből, hogy segítsen. Hamarosan mások is kiszálltak autóikból, hogy kívülről megpróbálják betörni a repülőgép ablakát.

@apnews A business jet crashed on a highway in Laredo, Texas, and caught fire Tuesday night, killing one person and causing chaos as people left their vehicles to frantically try to smash the cockpit window and free those inside. #texas #planecrash #highway ♬ original sound - The Associated Press

Garza ekkor látta, hogy kinyílik a repülőgép ajtaja. Elmondása szerint három, tizenévesnek tűnő ember kászálódott ki, őket pedig egy pilótának tűnő személy követte. A gép személyzetének egy tagja megpróbált kihúzni a gépből egy, látszólag eszméletlen személyt.

Az asszony azt mondta, hogy az egész olyan volt, mintha egy filmből vett jelenet lett volna, ami sokkolta. Hangsúlyozta: „Ami aggasztott, az a tűz volt. Attól tartottam, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat (a gép)”.

(MTI)

Nyitókép: TikTok

 

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