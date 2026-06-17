Repülőgép zuhant egy autópályára Texasban (VIDEÓ)

Kisrepülőgép zuhant kedd este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette. A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbeesetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket.

A rendőrség szerint hatan tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. A repülőgép röviddel 22 óra után zuhant le az állam fővárosától, Austintól 332 kilométerre délnyugatra, Laredóban – számolt be José Baeza, a laredói rendőrség nyomozója. Közölte: az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg, a pályát mindkét irányban lezárták. Az internetre feltöltött videófelvételeken látható,