Pünkösdvasárnap kineveztek 55 államtitkárt Magyar Péterék, mutatjuk a névsort!

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
Heidl Györgyöt, Nagy Ervint, dr. Sári Zsoltot és Tompa Enikőt, ahogy Gyurkó Szilviát és Velkey György Lászlót is kinevezték.
„A javaslatomra a köztársasági elnök a mai nappal 55 államtitkárt nevezett ki” – jelentette be a hírt Magyar Péter a Facebook-oldalán. Magyarország új miniszterelnöke elbüszkélkedett azzal, hogy a ma kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66.
Mint fogalmazott, „a kinevezettek névsora mutatja, hogy a TISZA-kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít.”
Megjegyezte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg.
Mutatjuk a teljes névsort:
Dr. Árvay Nikolett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Jogász, Komárom-Esztergom 03-as választókerületében egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a TISZA színeiben. Jogi végzettségét több tizenöt éven keresztül gyakorolta az Árvay Ügyvédi Irodánál, egészen addig, amíg a képviselői szolgálatba nem állt. Ügyvédként naponta találkozott az emberek mindennapjait érintő problémákkal és látta, milyen lehetőségek maradtak kihasználatlanul. Diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán szerezte. Angol és német nyelven egyaránt beszél.
Dr. Búza László az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium Élelmiszergazdaságért, – forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára. Állatorvos doktori tudását folyamatosan fejleszti, jelenleg a négy szakállatorvosi végzettsége mellett aktuálisan is képzi magát. Pályafutását közvetlenül egyetem után állatorvosként kezdte, ezt követően igazgató főállatorvosként folytatta, később Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szinten is ellátta ezt a szolgálatot. 2017-től kezdve oktatóként is hódol hivatásának az Állatorvostudományi Egyetemen. Angol és orosz nyelven beszél.
Dr. Jobbágy Krisztina az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium Közös Agrárpolitikáért, Nemzetközi Kapcsolatokért és Fejlesztésért felelős államtitkára. Jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő. Pályafutását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium SAPARD Hivatalánál kezdte közbeszerzési szakreferensként, majd közbeszerzési vezető szakreferensként dolgozott. Ezt követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban osztályvezetőként, majd a Jogorvoslati Főosztály főosztályvezetőjeként irányította a fellebbezések, kifogások és jogi képviseleti ügyek kezelését. 2006-tól ügyvédként, 2010-től a Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda keretében nyújt jogi tanácsadást, különösen agrártámogatási, közbeszerzési és földforgalmi ügyekben. Diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, németül középfokon beszél.
Molnár János István az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium Agrárgazdaságért felelős államtitkára. Okleveles agrármérnök, több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalattal. Pályafutását az IKR Zrt.-nél kezdte gyakornokként, majd értékesítőként és területi igazgatóként dolgozott. A vállalat jogutódjánál, az IKR Agrár Zrt.-nél 2012 és 2019 között területi igazgatói, 2019 és 2024 között régióigazgatói feladatokat látott el. Szakmai tapasztalata elsősorban az agrárgazdaság, a mezőgazdasági értékesítés, a területi irányítás és a vállalati működés területéhez kötődik. Diplomáját a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán szerezte, diplomamunkáját a búza fenológiai modellezéséből írta. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője Bács-Kiskun megye 02-es választókerületében.
Halmai Ferenc Tibor a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rendészeti szakember, Jász-Nagykun-Szolnok 02-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd több mint három évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető-helyettes, Jászárokszállás és Jászladány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendőrtiszti Főiskolán és az NKE-n szerezte, németül alapfokon beszél.
Kálnoki Kis Attila a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. Sportújságíró, médiaszakember és korábbi élsportoló, a 24.hu egykori főmunkatársa. Pályafutását a magyar öttusa-válogatott tagjaként kezdte, Olimpiai ötödik, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, az UTE örökös bajnoka. Sportvezetőként az Újpesti Torna Egylet ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője, a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt. Később a Sport24 főszerkesztőjeként, illetve a Centrál Médiacsoport munkatársaként dolgozott. Végzettségét a Testnevelési Egyetemen, a Komlósi Oktatási Stúdióban és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte.
Dr. Tóth Gábor a Belügyminisztérium Rendészeti államtitkára. Rendőri pályafutása során különböző szinteken szerzett szakmai tapasztalatot, beosztottként és vezetői pozíciókban egyaránt. Később budapesti rendőrfőkapitányként több ezer rendőr munkáját irányította. Munkája során nemcsak a rendőrség működését ismerte meg részleteiben és szerzett nemzetközi rendészeti tapasztalatot, hanem szoros együttműködésben dolgozott a belügyi ágazat más szervezeteivel is, így a büntetés-végrehajtás, valamint a katasztrófavédelem és a tűzoltóság feladat- és működési rendszereire is rálátott. Pályafutásának fontos állomása a létesítmény üzemeltetés területén eltöltött nyolc év, mely által az üzleti szférában széles körű vezetői, szervezési és működésfejlesztési tapasztalatokra tett szert. Emellett az Országos Polgárőr Szövetség jogi és igazgatási alelnökeként aktív szerepet vállal a civil közbiztonsági együttműködés rendszerében, amely révén hidat képezhet a hivatásos rendvédelem és a közösségi bűnmegelőzés között, erősítve a lakossági kapcsolatokat és együttműködést.
Dr. Buga László az Egészségügyi Minisztérium kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkára. 1999-ben végzett Szegeden az általános orvostudományi szakon. Ezt követően szerzett belgyógyászati és kardiológiai szakvizsgát. Legfőbb érdeklődési területe a pacemaker terápia, de emellett éveket dolgozott mentőknél, sürgősségi betegellátó osztályokon és alapellátásban helyettesítő ügyeletes orvosként. Több mint tíz évet dolgozott az Egyesült Királyságban, ahol a klinikai munka mellett publikációi is megjelentek. Mindezek mellett egy saját kezdeményezésű, középiskolásoknak szóló Életprogram projektet is vezet, illetve a SOTE-n külsős záróvizsga bizottsági tag az egészségügyi manager képzőben. Ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosigazgatójaként kérték fel az államtitkárságra.
Dr. Porpáczy Krisztina az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára. Győr-Moson-Sopron 05-ös választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Ápolóként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Több mint húsz év háziorvosi tapasztalata áll mögötte, dolgozott ápolóként házi betegápolásban, intenzív osztályon és járóbeteg-ellátásban is. Gyermek- és felnőttellátásban és a bölcsőde, óvoda és iskolaorvosi munkában szerzett komplex gyakorlatot. Térségében ügyeletvezetői feladatokat látott el. A mosonmagyaróvári Karolina Kórház részleges leépítésének idején – amikor a szülészet és több más ellátás jövője is bizonytalanná vált – fontos szakmai fórumon állt ki a helyiek mellett. Legfontosabb feladatának az alapellátás megbecsülésének helyreállítását tartja.
Dr. Svéd Tamás az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, pszichológus, pszichoterapeuta, a közelmúltig a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének Főtitkára. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a magyar egészségügy működéséről, melyeket az egyetemi évek alatt segédápolóként egy újszülött-koraszülött intenzív osztályon és az Országos Mentőszolgálatnál mentőápolóként majd kivonuló mentőtisztként dolgozva, később mentőorvosként Budapest szegleteit, aneszteziológusként pedig kórházait bejárva szerzett. Fő területe a súlyos sérültek ellátása, ezt évek óta oktatja az egyetemi és posztgraduális képzés keretein belül, tanfolyamokon és kurzusokon. Az egyetemek (Semmelweis Egyetem és ELTE) elvégzése után aneszteziológia és intenzív terápia valamint pszichoterápia szakvizsgákat szerzett. Csatlakozott az 1001 orvos hálapénz nélkül csoporthoz, akikkel egyebek közt a paraszolvencia és a kórházi fertőzések által okozott hatalmas károkra hívták fel a társadalom és a döntéshozók figyelmét, majd a Magyar Orvosi Kamara vezetését átvéve dolgoztak a magyar egészségügyi rendszer jobbításáért, a hálapénz eltörléséért.
Prof. dr. Vokó Zoltán az Egészségügyi Minisztérium népegészségügyért felelős államtitkára. Orvos, epidemiológus és egészségpolitikai szakember, több évtizedes kutatói, oktatói és közigazgatási tapasztalattal. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának egyetemi tanára és igazgatója, korábban az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszékének vezetője, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézet igazgatója volt. Dolgozott az Egészségügyi Minisztériumban főosztályvezetőként, illetve az Erasmus Medical Centre kutatójaként Hollandiában. Szakterülete az epidemiológia, a népegészségügy és az egészség-gazdaságtan. Orvosi diplomáját summa cum laude minősítéssel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte, PhD-fokozatát epidemiológiából az Erasmus Egyetemen. Angolul felsőfokon beszél.
Dr. Bögi Viktória az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára. Jogász és családjogi szakjogász, több mint húszéves közigazgatási és jogi tapasztalattal. Korábban egyéni ügyvédként elsősorban polgári jogi (családjogi és öröklési) ügyekkel foglalkozott, emellett jelentős tapasztalatot szerzett ingatlanjogi és önkormányzati területen is. A Martonvásári Polgármesteri Hivatal városmenedzsment csoportjának vezetőjeként az önkormányzat beruházásai és városgazdálkodási, továbbá ezt megelőzően a hivatal igazgatási és jogi feladatainak koordinálásáért, valamint hivatali munkája során mindvégig a képviselő-testületi előterjesztések és jogszabálytervezetek előkészítéséért felelt. Dolgozott gyámügyi ügyintézőként és közjegyzőjelöltként is. Jogász diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, családjogi szakjogász végzettségét az ELTE-n szerezte. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője Fejér megye 03. számú választókerületében. Angolul és szlovákul beszél.
Kelemen Ágnes az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára. Klíma- és energiapolitikai szakértő, több mint huszonöt éves nemzetközi tapasztalattal az éghajlatpolitika, az energetikai átmenet és az európai uniós szabályozás területén. Korábban a European Climate Foundation programmenedzsereként délkelet-európai klíma- és energiapolitikai projekteket koordinált, jelenleg a dán Viegand Maagøe tanácsadó cég vezető projektmenedzsere. Dolgozott az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságánál, valamint külső szakértöként a Bizottság regionális politikai, klímapolitikai és energetikai főigazgatóságainak. A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium korábbi munkatársa. Részt vett többek között nemzeti klímastratégiák valamint uniós klíma- és energiapolitikai programok kidolgozásában. Környezettudományi és szakpolitikai MPhil diplomáját a CEU-n, közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Angolul felsőfokon beszél.
Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes az Élő Környezetért Felelős Minisztérium körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkára. Környezetmérnök és gazdasági agrármérnök, közel harmincéves tapasztalattal a környezetvédelem és a közigazgatás területén. Jelenleg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, korábban az Energiaügyi Minisztériumban vezető-kormányfőtanácsosként, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban szakmai tanácsadóként dolgozott. Pályafutása során elsősorban hulladékgazdálkodási, környezetügyi tervezési, levegőtisztaság-védelmi és hatósági koordinációs feladatokkal foglalkozott. Környezetmérnöki diplomáját a Széchenyi István Főiskolán, gazdasági agrármérnök mesterfokozatát a Szent István Egyetemen szerezte, angolul középfokon beszél.
Kőrösi Levente az Élő Környezetért Felelős Minisztérium biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkára. Agrármérnök és természetvédelmi szakember, több mint harmincéves tapasztalattal a biodiverzitás-védelem, a génmegőrzés és a természetvédelmi szakigazgatás területén. Pályafutása nagy részét az Agrárminisztériumban és jogelőd intézményeiben töltötte, ahol a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetőjeként a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények és hazai végrehajtásuk koordinációjáért felelt. Munkája során kiemelten foglalkozott a veszélyezetett fajok kereskedelmét szabályozó CITES-egyezményből fakadó hazai feladatokkal, a GMO-szabályozással, valamint a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia kidolgozásával és végrehajtásával. Agrármérnöki diplomáját a Szent István Egyetemen szerezte környezetgazdálkodási szakirányon, emellett nemzetközi természetvédelmi továbbképzésen vett részt az andalúziai International University of Andalucián. Angolul felsőfokon beszél.
Dr. Fábián Ágnes a Gazdasági és Energetikai Minisztérium gazdaságfejlesztési államtitkára. Vállalatvezető, a Henkel Magyarország volt ügyvezető igazgatója. Több mint két évtizedes hazai és nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik az értékesítés, a stratégiai irányítás, a szervezetfejlesztés és a nemzetközi üzletfejlesztés területén; pályafutása során regionális és magyarországi vezetői pozíciókat töltött be. Sokéves vállalatirányítási és változásmenedzsment-tapasztalata erős alapot jelent az államtitkári feladatok ellátásához, különösen a versenyképességi, innovációs és gazdaságfejlesztési kérdések kezelésében. A terület előtt álló kiemelt feladatok közé tartozik a fenntartható növekedés, az innováció ösztönzése, valamint a gazdasági szereplők és az állami döntéshozók közötti bizalmi együttműködés erősítése.
Porcher Áron a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára. Közgazdász és CFA minősítésű befektetési szakember fogja ellátni Parlamenti Államtitkár feladatkört a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál. Szakmai pályafutása során vállalati pénzügyekkel, magántőke befektetésekkel, megújuló energia beruházásokkal és gazdaságfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. 2024 óta a Fővárosi Közgyűlésben képviselte a budapestiek érdekeit TISZA színekben, majd az országgyűlési választásokat követően Budapest 15. választókerületének lett az országgyűlési képviselője. Közéleti munkájában mindig arra törekedett, hogy a szakpolitika érthető, emberközeli és gyakorlati válaszokat adjon a mindennapi problémákra. Parlamenti Államtitkárként azért dolgozik, hogy az Országgyűlésben eredményes képviseletet kapjon a Minisztérium munkája, valamint hogy a magyar emberek átlátható módon tájékozódjanak a gazdaságfejlesztési és energetikai kérdésekben.
Tótth András a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Mintegy 25 éves energetikai pályafutását a Boston Consulting energetikai szakértőjeként kezdte, később dolgozott az E.ON Földgáz és az MVM Csoport legfelső vezetésében, eslősorban a stratégiát, szabályozást és kereskedelmet lefedő területeken, de otthonosan mozog az energetikai infrastruktúra és a megújuló energia termelés területén is. Tapasztalatai jó alapot nyújtanak az energetikai portfólió előtt álló kihívások menedzseléséhez, mert komplex megközelítésben kell kezelni egyidejűleg számos, egymásra is hatást gyakorló energetikai kérdést, mint az elektrifikáció, a földgázfogyasztás csökkentése, megújuló termelés növelése, ellátásbiztonság fenntartása, Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakítása. Munkája fő fókuszában rövid távon az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges energetikai intézkedések meghozatala, középtávon pedig az energia hatékonyság, az önellátás és a versenyképesség növelését célzó energia stratégia kidolgozása lesz.
Dr. Zolnay Judit a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági államtitkára. Jogász, MBA végzettségű nemzetközi üzleti és vállalatfejlesztési szakember, aki az elmúlt 30 évben felső vezetőként dolgozott nemzetközi vállalati környezetben, majd saját sikeres tanácsadói vállalkozását építette fel. Magyar cégek tulajdonosait, vezetőit és vezetői csapatait támogatta üzleti növekedésükben és nemzetközi terjeszkedésükben, miközben abban segítette őket, hogy merjenek nagyobbat gondolni saját lehetőségeikről. Tapasztalata szerint Magyarország legnagyobb versenyelőnye a magyar emberek tehetsége, és megfelelő tudással, önbizalommal és következetes vezetéssel a hazai vállalkozások nemzetközi szinten is sikeresek lehetnek. Külgazdasági államtitkárként célja a magyar vállalkozások versenyképességének erősítése, a külföldi befektetői bizalom növelése és annak megmutatása, hogy Magyarország innovatív, tehetséges és hosszú távon is vonzó gazdasági partner. Tapasztalata erős alapot jelent ahhoz, hogy közelebb hozza egymáshoz az üzleti szereplőket, a nemzetközi befektetőket és a gazdaságirányítást.
Kürtös László Antal a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Közlekedésmérnök és védelmi ipari szakember, közel 15 éves tapasztalattal a nemzetközi hadiipari együttműködések, honvédelmi beszerzések és stratégiai kormányzati koordináció területén. A Kongsberg Hungária Kft. cégvezetőjeként részt vett a Magyar Honvédség kiemelt fejlesztési programjaiban, különösen a NASAMS légvédelmi rendszer, valamint katonai kommunikációs és URH rádiórendszerek beszerzésének és integrációjának koordinálásában. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartott magyar és nemzetközi katonai, kormányzati és ipari szereplőkkel, köztük NATO-partnerszervezetekkel. 2019 és 2025 között Egerszólát független önkormányzati képviselője volt. Diplomáját a BME-n szerezte, angolul felsőfokon, németül alapfokon beszél.
Dr. Sándor Zsolt a Honvédelmi Minisztérium digitalizációs és kibervédelmi államtitkára. Informatikai vezető, szervezeti stratégiai szakember és a közszféra digitalizációjának tapasztalt irányítója. Több mint 20 éves vezetői múlttal rendelkezik védelmi, közigazgatási és nagyvállalati IT-környezetekben. A Tectus Innovation K+F programvezetőjeként védelmi fókuszú digitális katonai rendszerek fejlesztését irányította, korábban a HMEI Zrt. vezérigazgató-helyetteseként és CIO-jaként állami vállalati IT-stratégiáért, digitális transzformációért és jelentős IT-portfólióért felelt. Dolgozott az ÁEEK IT igazgatójaként, valamint e-kormányzati és útdíjstratégiai fejlesztések vezetőjeként is. Végzettsége szerint mérnök-informatikus és jogász, illetve adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász tanulmányokat folytatott. Angolul középfokon beszél.
Varga Attila Elek a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára. Nyugállományú hivatásos katona, repülési és légierő-stratégiai szakember, közel 4000 óra katonai és civil repülési tapasztalattal. Jelenleg a Honvédelmi Sportszövetség szakmai munkatársa, korábban a Magyar Honvédség Parancsnokságán a Honvéd Vezérkarnál vezető szakreferensként, kiemelt repülő referensként, valamint a Törökországban a NATO Szövetséges Légierő Parancsnokság törzstisztjeként dolgozott. Az Airwin Aviator School operatív igazgatója és repülőgépvezető oktatója volt. Mesterdiplomát a szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Turkish Air University and Air War College-ban; angolul és törökül felsőfokon beszél. Számos katonai kitüntetés birtokosa.
Dr. Bódis Péter az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Jogász, ingatlanforgalmi szakjogász, ügyvéd. Jogászdiplomáját, majd ingatlanforgalmi szakjogász LL.M végzettségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte. 2021 és 2026 között egyéni ügyvédként dolgozott, főként ingatlanforgalmi okiratok, polgári peres, cégeljárások és családjog területén. A Heves megye 01-es számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője. Angolul felsőfokon, németül középfokon, spanyolul alapfokon beszél; angol jogi szaknyelvi vizsgával rendelkezik.
Barna Zsolt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közúti közlekedésért felelős államtitkára. Okleveles építőmérnök és közúti biztonsági auditor, aki hosszú éveken át dolgozott a felsőoktatásban, az állami oldalon európai uniós támogatásokkal foglalkozott, az elmúlt tizenkét évben pedig egy mérnöki tervező és tanácsadó céget vezetett. Részt vett az útügyet érintő jogszabályok és tervezési előírások kidolgozásában a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tagjaként, emellett szakosztályelnökként dolgozott a Magyar Mérnöki Kamarában is.
Tárkányi Zsolt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Politológus, újságíró, a TISZA országgyűlési képviselője. Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, képzése során Erasmus-ösztöndíjjal az olaszországi Roma Tre egyetemen töltött két szemesztert, illetve a Debreceni Egyetemen felsőfokú szakképesítést szerzett kommunikáció és médiatudomány szakirányon. 2008-tól 2025-ig újságíróként számos területen volt aktív: dolgozott hírügynökségi és televíziós újságíróként belpolitikai területen, csaknem tíz éven át volt parlamenti tudósító, rendszeresen tudósított uniós csúcstalálkozókról, illetve az Európai Parlament üléseiről Brüsszelből és Strasbourgból. 2025-től egy éven át a TISZA sajtófőnöki feladatait látta el. A 2026-os országgyűlési választásokon a debreceni központú Hajdú-Bihar 01-es országos egyéni választókerületben szerzett mandátumot az Országgyűlésbe.
Szemerey Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti államtitkára. Építészmérnök, városépítész. Tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Korábban ő volt az új Közlekedési Múzeum projekt építészeti vezetője is. Munkájának középpontjában az okos, fenntartható és közösségeket erősítő építészet és városfejlesztés áll. Rendszeresen tanít hazai és nemzetközi egyetemeken. A Kortárs Építészeti Központ alapító tagja és szakmai vezetője, valamint a DANU építészeti és urbanisztikai igazgatója.
Breuer Klára a Külügyminisztérium bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkára. Nagykövet, diplomata és oktató, több évtizedes külügyi és nemzetközi kapcsolati tapasztalattal. 1991 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomatája; dolgozott Washingtonban sajtóattaséként, Bécsben az ENSZ-képviseleten, Londonban első beosztottként és chargé d’affaires-ként, majd Lisszabonban és Helsinkiben nagykövetként. 2011–2014 között Martonyi János külügyminiszter kabinetfőnöke, korábban Mádl Ferenc köztársasági elnök diplomáciai főtanácsadója volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatójaként is dolgozott, és a Magyar Diplomáciai Akadémián tanít. Történelem–angol szakos bölcsész, újságírói végzettséggel. Elismerései közé tartozik Magyarország köztársasági elnökének aranyérme és a londoni DCM of the Year díj.
Mészáros Krisztián a Külügyminisztérium multilaterális ügyekért felelős államtitkára. Nemzetközi kapcsolatokra és biztonságpolitikára szakosodott diplomáciai vezető, több mint két évtizedes NATO- és külügyi tapasztalattal. Jelenleg a NATO Nemzetközi Titkárságán a Partnerségekért és Globális Ügyekért Felelős Igazgató Brüsszelben. Korábban a NATO főtitkári kabinetjének igazgatóhelyettese, a NATO ENSZ melletti polgári összekötője, valamint partnerségi és euroatlanti ügyekért felelős referens volt. Dolgozott a Külügyminisztériumban, illetve Magyarország NATO melletti Állandó Képviseletén is. Közgazdász diplomáit nemzetközi kapcsolatok, illetve idegenforgalmi és szálloda szakon szerezte. Magyarul, angolul, franciául, németül és finnül beszél.
Velkey György László a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Irodalomtudományi PhD-fokozattal rendelkező oktató, szervezeti vezető és nemzetközi felsőoktatási szakember. Doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte, emellett magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és szociológusként is summa cum laude végzett. Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi irodavezetője és osztályvezetője, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa volt. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője a Budapest 06-os számú választókerületben. Angolul, franciául és olaszul magas szinten beszél.
Dr. Bíró-Nagy András a Miniszterelnökség szakpolitikáért felelős államtitkára. Politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a politikatudományok doktora, summa cum laude minősítéssel. 2014-2026 között a Policy Solutions igazgatója, emellett az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézetének (ELTE TK PTI) tudományos főmunkatársa és 2022-2026 között a Kormányzás és Közpolitika Osztály vezetője. Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében politikai tanácsadóként dolgozott. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a London School of Economics-on végezte. Angolul és spanyolul felsőfokon, németül és portugálul középfokon beszél. 2023-ban az Év Kutatója 2022 díjat kapta az ELTE TK PTI-ben, 2018-2021 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa volt.
Csontos Bence a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Nemzetközi kapcsolatok területén képzett, közéleti és társadalmi szerepvállalásban aktív szakember, a Bács-Kiskun 06-os választókerület egyéni országgyűlési képviselője. Tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán nemzetközi kapcsolatok szakon végezte 2022-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szabad bölcsészet képzésen, filozófia specializáción és etika minoron folytatta. Angolul és németül felsőfokon beszél.
Kustánczi Norbert a Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Kommunikációs és médiaszakember, újságíró. A Pécsi Tudományegyetemen diplomázott, pályáját a Pécsi Médiaközpontban kezdte mint riporter, majd híradószerkesztő. Dolgozott külpolitikai újságíróként, tanácsadóként, felelős szerkesztőként több médiumnál; többek közt a 24.hu főszerkesztője volt. Ezt követően az Uniomedia Communicationsnél töltött be kontentigazgatói posztot, később az Európai Parlamentben volt kommunikációs tanácsadó. 2025 óta a TISZA politikai koordinátora.
Nagy Zsófia a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. Szociológus és szociális antropológus diplomáját a Közép-Európai Egyetemen szerezte, majd az ELTE Társadalomtudományi Karán szerzett PhD-fokozatot szociológiából 2019-ben. Tanított az ELTE Társadalomtudományi Karán, majd önkormányzati kommunikációs vezetőként és polgármesteri főtanácsadóként Józsefvárosban. 2025 óta a TISZA politikai koordinátora.
Dr. Katz Sándor az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Fizikus, az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet egyetemi tanára, az MTA rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik az elméleti fizika, a részecskefizika és a számítógépes fizikai modellezés területén. Pályafutása során dolgozott a hamburgi DESY kutatóközpontban és a Wuppertali Egyetemen, majd az ELTE Elméleti Fizikai tanszékén tanársegédként, adjunktusként és egyetemi tanárként. 2020 és 2026 között az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet intézetigazgatója volt, korábban általános igazgatóhelyettesi és tanszékvezetői feladatokat is ellátott. Több jelentős kutatási projekt vezetője, köztük ERC-, MTA Lendület-, KKP- és NKKP pályázatoké. Fizikus diplomáját és PhD-fokozatát az ELTE-n szerezte, az MTA 2016-ban levelező, 2022-ben rendes tagjának választotta. Angolul folyékonyan, németül társalgási szinten beszél.
Kapronczai Balázs az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Vállalkozó, művészeti intézményvezető, közoktatási szakértő és a magyar táncélet meghatározó szereplője. Tanulmányai befejezése után Szigetváron alapított magán művészeti iskolát, amely mára három megyéből több mint 1500 növendéket oktató intézménnyé fejlődött. Vidéken él feleségével és gyermekeivel, közösen vezetett vállalkozásuk révén napi tapasztalata van a helyi közösségek, családok és vállalkozások valós problémáiról. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője Baranya megye 04. választókerületében.
Kereki Judit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium gyermekügyekért felelős államtitkára. Gyógypedagógus, pszichopedagógus, közgazdász, PhD-fokozattal rendelkező felsőoktatási oktató és szakmai vezető, több mint három évtizedes tapasztalattal az oktatás, a gyermek- és családügy, valamint a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszer fejlesztése területén.Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végezte, doktori fokozatát az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte. Pályafutása során dolgozott kutatóként, pszichopedagógusként, egyetemi oktatóként és projektvezetőként, az elmúlt években pedig országos család- és gyermekügyi fejlesztési programok szakmai irányításában vett részt. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Pető András Karának egyetemi docense, valamint a Családbarát Magyarország Központ Gyermekút Módszertani Központjának igazgatója, munkáját több szakmai elismeréssel és kitüntetéssel ismerték el.
Kókayné Lányi Marietta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. Pedagógus, intézményvezető és köznevelési szakértő, több mint négy évtizedes tapasztalattal az oktatás, a befogadó nevelés és a pedagógusképzés területén. Tanítói diplomáját a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, pedagógiai szakos előadói végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Pályafutása során tanítóként, intézményvezető-helyettesként és főigazgatóként dolgozott a budapesti Gyermekek Házában és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban, emellett számos országos oktatásfejlesztési és pedagógusképzési program szakmai vezetője volt. Több évtizede foglalkozik integrált és inkluzív nevelési modellek fejlesztésével, pedagógusképzéssel és módszertani programok kidolgozásával, rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon. Rendszeresen publikál, több cikke jelent meg befogadó iskolai gyakorlattal, inkluzív neveléssel kapcsolatban. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel tüntették ki.
Naderi Zsuzsanna az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkára. Közgazdász, közgazdász-tanár, okleveles könyvvizsgáló és szak- és felnőttképzési szakértő, több mint harminc éves tapasztalattal az oktatás, a felnőttképzés és az intézményfejlesztés területén. Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, később okleveles könyvvizsgálói képesítést szerzett a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál. Pályafutása során dolgozott pénzügyi vezetőként multinacionális környezetben, majd oktatási intézményvezetőként és szak- és felnőttképzési szakértőként. Jelenleg a KÉSZ Holding Zrt. Edupark Ágazati Képzőközpontjának ügyvezetője és a cégcsoport képzés-fejlesztési vezetője, emellett aktív szerepet vállal országos szakképzési és ágazati, szakmai, érdekképviseleti szervezetek munkájában is.
Barabás Gyula a Pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára. Széleskörű gazdaságpolitikai, kereskedelmi banki és vezetői tapasztalatokkal rendelkező közgazdász, pénzügyi szakember. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban elemzőként kezdte, és végül az egyik legnagyobb, a monetáris politikai döntések előkészítését végző elemzési terület főosztályvezetője lett. 2007 és 2026 között az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként irányította a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentet. Gondos gazdaként felelt a bankcsoport ma már 45 milliárd eurós likviditási tartalékának kezeléséért. 2023-tól az OTP szerbiai leánybankjának felügyelőbizottsági elnökeként dolgozott. Szakmai munkáját több publikáció és nemzetközi tanácsadói megbízás kíséri. A TISZA-kormány pénzügyminisztériumi államtitkáraként célja az államháztartás felelős pénzügyi gazdálkodásának helyreállítása és az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése. Értékrendjének három alappillére a tisztesség, a hazaszeretet és a szakmaiság.
Boda Nikoletta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Vezetés és szervezés szakon végzett szakközgazdász, általános és igazságügyi mediátor. A bankszektorban dolgozott több mint 10 évig, illetve multinacionális és középvállalatnál is vezetett pénzügyi és gazdasági területeket. A TISZA-sziget mozgalom indulásától aktív szigettag és kapcsolattartó. A 2026-os választások során 64,29%-kal nyert Budapest 11. számú egyéni választókerületében, Óbuda-Békásmegyeren. Az Országgyűlés alakulásakor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnökévé választották. Parlamenti államtitkárként legfőbb feladatai a politikai döntések előkészítése, koordináció és egyeztetés az országgyűlési képviselőkkel, valamint a tárca és a szakpolitikai döntések képviselete az Országgyűlésben.
Kövesdy Attila a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Jogász, adózási szakember, főbb szakterületei a jövedelemadók és a nemzetközi adózás, a polgári és társasági jog. Jogi diplomáját az ELTE-n szerezte 1997-ben. 1995-től 2023-ig a világ egyik legnagyobb könyvvizsgálattal, illetve üzleti- és adótanácsadással foglalkozó cégénél a Deloitte-nál dolgozott, ahol gyakornokként kezdett és ügyvezető üzlettársként és az igazgatóság elnökeként fejezte be pályáját. Ez alatt az időszak alatt dolgozott Washingtonban, vezette a budapesti és a regionális adótanácsadási üzletágat, a budapesti ügyvédi irodát, továbbá tagja és elnöke volt a közép- kelet-európai igazgatóságnak. Aktív tagja a Budapesten működő Amerikai Kereskedelmi Kamara igazgatóságának, jó kapcsolatot ápol a hazai vállalati szektorral és a hazánkban működő külföldi befektetőkkel is. Számtalan publikáció szerzője, a Corvinus Egyetemen és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán is vendégelőadó. Célja, egy a magyar emberek és a gazdasági szereplők számára is átláthatóbb, kiszámíthatóbb, igazságosabb adórendszer megteremtése.
Dr. Barna-Szabó Tímea a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Háziorvos, több mint egy évtizedes tapasztalattal az alapellátás, az ügyeleti betegellátás és a vidéki egészségügy területén. Orvosi diplomáját a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte cum laude minősítéssel, majd háziorvostan szakvizsgát tett a Pécsi Tudományegyetemen. Pályafutása során dolgozott szülész-nőgyógyász rezidensként, sürgősségi osztályos orvosként és ügyeleti ellátásban is, jelenleg saját háziorvosi praxisát működteti. Háromgyermekes édesanyaként és vidéki orvosként napi tapasztalata van a magyar családok, idősek és a kistelepülések egészségügyi problémáiról. Munkájában kiemelt szerepet kap a közösségi szemlélet, a karitatív tevékenységek szervezése és a helyi közösségek támogatása. A TISZA egyéni képviselője Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 06. választókerületében.
Dr. Éliás Eszter a Szociális és Családügyi Minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára. Jogász, mediátor és intézményvezető, több mint harmincéves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte cum laude minősítéssel, pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel húsz éven át bíróként a Fővárosi Törvényszéken gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott.
Dr. Gyurkó Szilvia Veronika a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára. Jogász, hazánk egyik legismertebb és legelismertebb gyermekjogi és gyermekvédelmi szakembere több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal. Jogi végzettségét az ELTE-n szerezte summa cum laude, majd gyermekjog védelmet tanult a Columbia Egyetemen New Yorkban. Egész szakmai életútját a gyermekjogoknak és gyermekvédelemnek szentelte, évekig dolgozott jogi szakértőként gyermek- és családjogi szervezeteknél. 2005 és 2012 között az Országos Kriminológiai Intézetben kriminológusként tevékenykedett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványának gyermekjogi igazgatója, 2016-ban alapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt. Több könyv szerzője. Számos díj birtokosa.
Dr. Tóth Kinga Dóra a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális, család- és idősügyi államtitkára. Szociológus, szociális munkás, több mint három évtizedes szakmai, tudományos, oktatói, és vezetői tapasztalattal. Diplomáit a Miskolci Egyetemen, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Tanárképző Főiskolán, valamint a University of Manchester-en szerezte, PhD-fokozattal és egyetemi habilitációval rendelkezik. Pályája során a roma társadalom vizsgálata kiemelt jelentőséggel bírt. Dolgozott családgondozóként, óraadó oktatóként és egyetemi oktatóként is, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője. Pályája során eddig 29 hazai, illetve nemzetközi projektben vett részt mint kutatásvezető, szakmai vezető, kutató, illetve projektmenedzser. Számos szakmai társaság tagja, valamint több rangos szakmai díj birtokosa. Több száz tudományos publikációval rendelkezik.
Heidl György a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára (nemzetpolitika, civil, nemzetiségi és felekezeti ügyek). Több mint három évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A Janus Pannonius Tudományegyetemen magyar és művészettudomány szakokon, a Central European University-n medieval studies szakon szerzett diplomát. Később ugyanitt PhD-fokozatot szerzett, 2020 óta az MTA doktora. 1993 óta a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékének oktatója. 2018 óta egyetemi tanár, 2019 és 2023 között a PTE BTK dékánja volt. 2014 és 2018 között a Pécsi Egyházmegye munkatársa volt, tudományos, kulturális és kommunikációs igazgatóként, később a tudományos kapcsolatokért felelős főmunkatársként. Angolul, latinul felsőfokú, ógörögül, németül, franciául, olaszul középfokú nyelvismerettel rendelkezik. Tudományos munkája során számos rangos folyóirat szerzője és szerkesztője, több száz esztétikai és filozófiatörténeti tudományos publikációval rendelkezik.
Nagy Ervin a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kultúráért felelős államtitkára. Színész, filmszínész, közéleti szereplő, a magyar kulturális élet egyik meghatározó alakja. Színművész diplomáját Máté Gábor osztályában a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerezte. Diplomája megszerzése után a Katona József Színház társulatához szerződött, ahol hamar a társulat egyik meghatározó művészévé vált. Sokoldalú színészként prózai és zenés szerepekben egyaránt jelentős sikereket aratott. A filmvásznon szintén jelentős karriert épített, alakításai révén széles közönség számára vált ismertté és népszerűvé, miközben mindig hangsúlyozta, hogy számára a színház maradt az elsődleges művészi közeg. Munkásságát számos szakmai díjjal ismerték el, Jászai Mari-díjban részesült, valamint Dunaújváros díszpolgári címét is megkapta kiemelkedő művészeti tevékenységéért. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője Fejér megye 04. választókerületében.
Dr. Sári Zsolt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára. Okleveles etnográfus és politológus, közel 30 éves muzeológiai, kurátori és vezetői tapasztalattal. Pályáját Szolnokon, muzeológusként kezdte, majd 2001-től a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagyis a Szentendrei Skanzenben dolgozott általános főigazgató-helyettesként. Operatív vezetői és kurátori munkája mellett tudományos fokozatot szerzett, 2025-től a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa. Tagja és vezetője több magyarországi és nemzetközi muzeológiai szakmai társaságnak. Muzeológusként és néprajztudósként végzett szakmai munkáját több szakmai kitüntessél is díjazták.
Tompa Enikő a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára. Széleskörű, másfél évtizedes köz- és államigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Az Eszterházy Károly Főiskolán, majd a Debreceni Egyetemen szerezte diplomáit intézményi kommnikátor, igazgatásszervező, majd közigazgatási menedzser szakokon. Pályája során három megyében is dolgozott a köz- és államigazgatás különböző szintjein a szociális igazgatási, gyámügyi, anyakönyvi és adóigazgatási területen. A TISZA egyéni országgyűlési képviselője Hajdú-Bihar megye 02. választókerületében.
Bicskei László a Tudományos és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Műszaki informatikus mérnök és egészségügyi mérnök, jelentős hazai és nemzetközi tapasztalattal a gyógyszerfejlesztés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a mesterséges intelligencia és a technológiai projektvezetés területén. A Vitaleon Pharma B.V. ügyvezető igazgatójaként gyógyszerfejlesztési programokat irányított, emellett több éven át a Mitochon Technologies Kft. és a Humeltis Kft. ügyvezetőjeként dolgozott. Korábban az X-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél senior befektetési munkatársként startupokkal foglalkozott, Londonban pedig a Deallus Consultingnál menedzsment tanácsadóként működött. Dolgozott agykutatóként a University College Londonon és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. Diplomáit a BME-n szerezte. Angolul felsőfokon, németül középfokon beszél.
Dr. Horváth Péter a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára. Informatikus, képelemzési és mesterséges intelligencia-kutató, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója és kutatócsoport-vezetője. Emellett a müncheni Helmholtz AI4Health Institute csoportvezetője, a Helsinki Egyetem FIMM-EMBL vendégkutatója, valamint a Single-Cell Technologies Ltd. ügyvezetője. Kutatásai a fénymikroszkópia, az egysejt-biológia, a térbeli omika és az MI-alapú képelemzés metszéspontjában mozognak, különös tekintettel a precíziós orvoslási alkalmazásokra. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, a Nizzai Egyetemen és az INRIA-n végezte, 2023-ban az MTA doktora, 2024-ben az Academia Europaea tagja lett. Több mint 200 tudományos publikáció szerzője, számos nemzetközi díj és szakmai elismerés birtokosa.
Polereczki Andrea a Tudományos és Technológiai Minisztérium digitalizációs államtitkára. Kiberbiztonsági és digitális transzformációs szakember több mint 25 év tapasztalattal. Pályája a kibervédelem, a mesterséges intelligencia, a szabályozott iparágak és a felsővezetői irányítás köré szerveződött. Dolgozott a Magyar Honvédségnél, a Magyar Fejlesztési Banknál, az OTP Mobilnál, az Inter-Computer Informatika Zrt.-nél és az RTL Magyarországnál, majd az egészségügyi és gyógyszeripari szektorban kiberbiztonsági, NIS2- és MI-alapú megfelelőségi fejlesztéseket támogatott. A Women4Cyber Magyarország alapító és igazgatósági tagja, ECSO CISO nagykövet. Végzettségét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és az NKE-n szerezte, angolul, oroszul és arabul beszél.
Dr. Stumpf Péter Bence a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Politológus, egyetemi oktató és politikai elemző, Csongrád-Csanád 01-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte politológia alapképzésen, politikatudomány mesterszakon, gazdálkodás és menedzsment, valamint international economy and business szakon, 2024-ben pedig PhD-fokozatot szerzett. 2018-tól a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszékén dolgozott tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként, 2025-től adjunktusként. Angolul felsőfokon beszél.
Dr. Szabó Mátyás a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkára. Fejlesztéspolitikai szakértő, közgazdász és szociológus, több mint húszéves szakmai tapasztalattal. Doktori disszertációját a fejlesztéspolitika és a hosszú távú tervezés területén írta. Pályafutása során települési, megyei és országos szinten is dolgozott, egyetemi környezetben is szerzett tapasztalatot, 2020 óta pedig európai uniós intézményekben tevékenykedik. Szakmai fókuszában a vidékfejlesztés és területfejlesztés tervezés, a helyi érdekek képviselete és az uniós támogatási környezet áll.
