Peking nagykövete felfedte: ezt reméli Kína a választások utáni magyar kormánytól

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Gong Tao beszélt arról, milyen hatása lesz a kormányváltásnak a magyar–kínai kapcsolatokra.
Kína nem tart attól, hogy a kormányváltást követően megtorpannának a magyar–kínai kapcsolatok; sőt, Gong Tao budapesti nagykövet a június 12-én tartott sajtótájékoztatóján optimistán nyilatkozott a két ország jövőről – írja a Telex.
A diplomata szerint a két ország együttműködése olyan területeken bővülhet tovább, mint a robottechnológia, a mesterséges intelligencia, a 6G távközlés és a megújuló energia.
Gong Tao elismerte, hogy a kínai üzleti körök részéről gyakran felmerült a kérdés, hoz-e érdemi változást az új politikai vezetés, ám a nagykövet bizakodó. Az új kormány megalakulása után Li Csiang kínai miniszterelnök gratuláló üzenetet küldött Magyar Péternek, hangsúlyozva az együttműködés fokozásának szándékát. A miniszterelnök válaszában szintén megerősítette:
a magyar kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a Kínával folytatott kapcsolatoknak.
A két fél között már megkezdődtek az első egyeztetések: a nagykövet az Országgyűlés alakuló ülésén találkozott Magyar Péter miniszterelnökkel, Forsthoffer Ágnes házelnökkel, valamint Orbán Anita külügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel is. Ezeket a bemutatkozó találkozókat a diplomata reményei szerint hamarosan tartalmasabb, elmélyült szakmai egyeztetések követhetik.
A gazdasági kapcsolatok jövőjét firtató kérdésekre válaszolva a nagykövet leszögezte: nem tart attól, hogy az érkező uniós források miatt visszaszorulnának a kínai finanszírozási programokat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország uniós nyitottsága és a stabil kínai kapcsolat nem zárja ki egymást, sőt, a két irányvonal erősítheti egymást; Magyarország pedig kulcsszerepet játszhat a kínai–uniós párbeszéd fejlesztésében.
Végezetül kitért a vidéki nagyberuházásokra – különösen az elektromosjármű- és akkumulátoriparra – is, hangsúlyozva, hogy ezek a gyárak nem csupán export- és GDP-növelő tényezők, hanem a technológiatranszfer és a munkahelyteremtés révén is jelentősen hozzájárulnak a régiók fejlődéséhez.
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Nyitókép: Vajda János / MTI
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