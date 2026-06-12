Peking nagykövete felfedte: ezt reméli Kína a választások utáni magyar kormánytól

Kína nem tart attól, hogy a kormányváltást követően megtorpannának a magyar–kínai kapcsolatok; sőt, Gong Tao budapesti nagykövet a június 12-én tartott sajtótájékoztatóján optimistán nyilatkozott a két ország jövőről – írja a Telex.

A diplomata szerint a két ország együttműködése olyan területeken bővülhet tovább, mint a robottechnológia, a mesterséges intelligencia, a 6G távközlés és a megújuló energia.