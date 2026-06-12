Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Kína Magyar Péter kapcsolat

Peking nagykövete felfedte: ezt reméli Kína a választások utáni magyar kormánytól

2026. június 12. 16:41

Gong Tao beszélt arról, milyen hatása lesz a kormányváltásnak a magyar–kínai kapcsolatokra.

2026. június 12. 16:41
null

Kína nem tart attól, hogy a kormányváltást követően megtorpannának a magyar–kínai kapcsolatok; sőt, Gong Tao budapesti nagykövet a június 12-én tartott sajtótájékoztatóján optimistán nyilatkozott a két ország jövőről – írja a Telex.

A diplomata szerint a két ország együttműködése olyan területeken bővülhet tovább, mint a robottechnológia, a mesterséges intelligencia, a 6G távközlés és a megújuló energia.

Gong Tao elismerte, hogy a kínai üzleti körök részéről gyakran felmerült a kérdés, hoz-e érdemi változást az új politikai vezetés, ám a nagykövet bizakodó. Az új kormány megalakulása után Li Csiang kínai miniszterelnök gratuláló üzenetet küldött Magyar Péternek, hangsúlyozva az együttműködés fokozásának szándékát. A miniszterelnök válaszában szintén megerősítette: 

a magyar kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a Kínával folytatott kapcsolatoknak.

A két fél között már megkezdődtek az első egyeztetések: a nagykövet az Országgyűlés alakuló ülésén találkozott Magyar Péter miniszterelnökkel, Forsthoffer Ágnes házelnökkel, valamint Orbán Anita külügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel is. Ezeket a bemutatkozó találkozókat a diplomata reményei szerint hamarosan tartalmasabb, elmélyült szakmai egyeztetések követhetik.

A gazdasági kapcsolatok jövőjét firtató kérdésekre válaszolva a nagykövet leszögezte: nem tart attól, hogy az érkező uniós források miatt visszaszorulnának a kínai finanszírozási programokat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország uniós nyitottsága és a stabil kínai kapcsolat nem zárja ki egymást, sőt, a két irányvonal erősítheti egymást; Magyarország pedig kulcsszerepet játszhat a kínai–uniós párbeszéd fejlesztésében.

Végezetül kitért a vidéki nagyberuházásokra – különösen az elektromosjármű- és akkumulátoriparra – is, hangsúlyozva, hogy ezek a gyárak nem csupán export- és GDP-növelő tényezők, hanem a technológiatranszfer és a munkahelyteremtés révén is jelentősen hozzájárulnak a régiók fejlődéséhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Vajda János / MTI

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boomaire
2026. június 12. 18:39
"magyar-1977 - 2026. június 12. 17:47" Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
Válasz erre
0
0
boomaire
2026. június 12. 18:36
Szerintem valami zavar van ez ERŐ-ben. Ezek a tiszások nem tudják, hogy Kína keletre van, és arra csak a korrupt Orbán és a NER lovagok lovagoltak. De rájöttem, hogy a tiszások épp úgy, mint Colombus Indiába, mindig nyugat felé tartva, de végül nem az antidemokratikus keleti úton szintén eljutottak Kínába...
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 12. 17:47
Sárga komcsi söpredéknek kuss a neve, ha egy molekulányi szennyezés is lesz a magyar földön a milliárdos büntetést fizettek, vagy eltakarodtok amint kártalanítottatok minden magyar családot!:DDDDD
Válasz erre
0
5
egyszeri
2026. június 12. 17:09
Majd a felettesek, Ursula, Kallas, meg Wéreb megmondja Poloskának, hogy nem kell Kína Magyarországon, különben 7-es cikkely és nincs pénz!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!