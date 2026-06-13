Feljegyzések a gyűjtőfogházból – Megrendítő könyvet jelentetett meg Szakály Sándor

Történelmi értékkel bíró feljegyzéseknek gyakran osztályrésze, hogy évtizedekig lappanganak kéziratban, mígnem egy mondanivalójukat és jelentőségüket felismerő szerkesztő közzéteszi őket. Nem volt ez másként azon dokumentum esetében sem, amelyet Emlékkönyv a Gyűjtőből, 1947-ből címmel publikált nemrégiben a Széchenyi-díjas történész, Szakály Sándor, akinek az eredeti anyagot 1989-ben adományozta Lám Béla, a Magyar Királyi Csendőrség egykori főhadnagya.

Fotó: Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány

A kis könyvecske fakszimilében, azaz hasonmás kiadványban adja vissza azon harminckilenc személy gondolatait és benyomásait, akik 1947-ben a Budapesti Országos Börtönben, avagy közismertebb nevén a Gyűjtőben raboskodtak. A mindinkább kibontakozó kommunista diktatúra árnyékában vártak a sorsukra. Voltak közöttük bűnösök és ártatlanok. Mindössze egyet mentett fel belőlük az ellene folyó tárgyalás során a népbíróság. Hetet kivégeztek, nyolcat életfogytig tartó kényszermunkára, illetve fegyházra ítéltek, a többiek pedig különböző hosszúságú szabadságvesztést kaptak. Miként a könyv alaphangját megadó idézet is hirdeti a „népellenes bűntettek” elkövetése miatt tízévnyi fegyházbüntetésre ítélt Piukovich József néhai országgyűlési képviselőtől és főispántól: