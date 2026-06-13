Feljegyzések a gyűjtőfogházból – Megrendítő könyvet jelentetett meg Szakály Sándor

„megértettem a népbíróság gyakorlatát, amelynek nem az igazság megállapítása, hanem a kollektív megtorlás volt a célja”.
Valamennyiük politikai alapon került rács mögé, noha a legkülönfélébb világnézetű, politikai felfogású emberek voltak. Eltérő volt az életkoruk és a társadalmi hátterük is, hiszen a rabság keserű kenyerét fogyasztotta mások mellett Homolay Zoltán egyetemi hallgató és Balogh Miklós órabéres betanított munkás, de Donáth György korábbi parlamenti képviselő, illetőleg dálnoki Veress Lajos vezérezredes is.
A kézzel írt és többeknél börtönrajzzal is ellátott üzenetek megrendítő erejű olvasmányok. Az 1949-ben felakasztott László Dezső vezérezredes például úgy fogalmazott, hogy az „egész életemre szóló, magam kigondolta jelmondat: Hinni, bízni, akarni! Életem során sok mindenen mentem keresztül, egyedüli támaszom volt a hit, a bizalom, az akarat. Sokféleképpen magyaráztam magamnak és másoknak e szavak tartalmát és értékét, de bármiként is magyaráztam 36 éven át, a vezértengely: Isten, haza, család mindmáig megmaradt, és amíg a jó Isten éltet, meg is marad. Ezt ajánlom minden magyar bajtársamnak, különösen most, amikor az egész világ emberisége Isten küldötte megpróbáltatások súlya alatt nyög. Istenbe vetett hit, bizalom és isteni akarat segíthet csak az emberiségen”.