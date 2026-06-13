Úgy őrjöngött a közönség a Metallica koncertjén, mintha kijutottunk volna a foci-vb-re, és még gólt is rúgunk

Az utóbbi napokban többször szembejött egy videó, amelyen James Hetfield a színpad felé masírozik, őrjöng körülötte minden irányból a tömeg, alatta pedig egy felirat: ilyen érzés a világ legnagyobb rocksztárjának lenni. Szöget is ütött a fejemben a kérdés, hogy valóban a Metallica lenne jelenleg a legnépszerűbb együttes a műfajban? Több jegyet adnak el, mint az Iron Maiden, a Rammstein hasonló számokat hoz, de leginkább csak Európában, és ott van még az AC/DC vagy a Rolling Stones, de ők ugye már kevésbé aktívak, szóval valószínűleg nem túlzás a fenti állítás.

A Metallica-koncert plakátja. (Forrás: Live Nation)

És olyanra sem nagyon volt még példa, hogy lényegében egyhetes fesztivállá változik a magyar főváros egy banda miatt, hiszen a Puskás arénabéli két fellépésük mellett könyvbemutatóktól kezdve, tribute-koncerteken, kiállításokon, csoportos véradáson, filmvetítéseken át limitált ideig nyitva tartó pop-up shopig millió mellékprogram kísérte-kíséri az eseményt.