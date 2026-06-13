„Mintha a mai sajtótájékoztatón ez a tegnap esti kormányrendelet nem lett volna hangsúlyozva, vagyis az, hogy megemelik a helyettes államtitkári bérplafont. Amivel nekem nincs bajom, nem szállnék be a demagóg hintába, ahhoz, hogy minimális esélyük legyen a piacról szakembereket elfizetni, ahhoz megfelelő javadalmazásra van szükség, csak akkor nem kell a közszféra fizetéscsökkentésével kampányolni.

Az idők végezetéig az nem fog menni, hogy bedobok valami népszerűnek tűnő lózungot, majd egy hét múlva rádöbbentenek, hogy az ellenkezőjét kéne csinálni, és akkor azt meglépem suttyomban.”