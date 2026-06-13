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kormány sajtótájékoztató államtitkár

Az idők végezetéig az nem fog menni, hogy bedobok valami népszerűnek tűnő lózungot

2026. június 13. 16:36

Majd egy hét múlva rádöbbentenek, hogy az ellenkezőjét kéne csinálni, és akkor azt meglépem suttyomban.

2026. június 13. 16:36
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Hont András
Hont András
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„Mintha a mai sajtótájékoztatón ez a tegnap esti kormányrendelet nem lett volna hangsúlyozva, vagyis az, hogy megemelik a helyettes államtitkári bérplafont. Amivel nekem nincs bajom, nem szállnék be a demagóg hintába, ahhoz, hogy minimális esélyük legyen a piacról szakembereket elfizetni, ahhoz megfelelő javadalmazásra van szükség, csak akkor nem kell a közszféra fizetéscsökkentésével kampányolni.

Az idők végezetéig az nem fog menni, hogy bedobok valami népszerűnek tűnő lózungot, majd egy hét múlva rádöbbentenek, hogy az ellenkezőjét kéne csinálni, és akkor azt meglépem suttyomban.”

Fotó: Tobias Schwarz/AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

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Sorrend:
szferi
2026. június 13. 19:09
Hont kuss, a nhemzeti thörténelmi többség Petire szavazott....
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0
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redl1986
2026. június 13. 19:02
Igazad van, bandi, idők végezetéig valóban nem fog menni. De nem is kell annyi. A lózungokkal kommunikálásra a fidesznek is bőven elég volt tizenpár év, hogy a háttérben az üzletmenet zavartalanul működhessen. Apropó, mi van 500 millával, szerinted hányan vették be az ezzel kapcsolatos mesédet....?
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0
4
B_kanya
2026. június 13. 18:55
bozgor-1977 2026. június 13. 17:03 " Visszafizetted már a magyaroknak a 600 milliót hontalan patkány?! " Az magyar belügy, neked románként semmi közöd hozzá.
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3
0
zsanett-kúnrum
2026. június 13. 17:39
Ja, a helyettes államtitkárnak kell a jó fizetés, mert azoknak csak fészbukolásból nem áll a napjúk.
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