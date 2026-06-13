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csehország baleset kamion

Életét vesztette egy magyar kamionos Csehországban

2026. június 13. 10:27

A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül.

2026. június 13. 10:27
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Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban, a balesetben mindkét gépkocsivezető életét vesztette - jelentette a Novinky.cz hírportál. A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül.

A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbeállt az úton -

közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal. A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette - mondta a szóvivő. A baleset helyszínénét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték.

Forrás: Novinky.cz

 

Összesen 11 komment

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19Vs1...
2026. június 13. 13:23
hakapeszim 2026. június 13. 13:11 Mikor történt? Reggel 04:30. Ugyanúgy, mint a tegnapiak. Mást nem is mondok. Kedves hakapeszim Örülök , hogy most írtál , mikor a cikket olvastam . A kialvatlanságra lehet gondolni ?
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hakapeszim
2026. június 13. 13:11
Mikor történt? Reggel 04:30. Ugyanúgy, mint a tegnapiak. Mást nem is mondok.
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orokkuruc-2
2026. június 13. 12:24
Hakapeszi..? Előtte nem igazán akarnék megszólalni..
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Obsitos Technikus
2026. június 13. 12:06
Ajjaj :-( Szegények :-(
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