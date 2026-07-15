Akcióban az Európai Ügyészség, most Andrej Babišra szálltak rá

Az új vizsgálat Babiš régóta bonyolódó összeférhetetlenségi ügyének újabb felvonása. A cseh politikus előző miniszterelnöki időszaka alatt az Európai Bizottság megállapította, hogy a megoldás, amit Babiš a miniszterelnöki és cégtulajdonosi pozíciók összeférhetetlenségének feloldására kitalált – azaz hogy tulajdonrészét egy bizalmi vagyonkezelő alaphoz helyezte el –

valójában nem oldotta meg a problémát, mert Babiš továbbra is haszonélvezője maradt az Agrofertnek, és befolyása is volt a cég fölött.

A helyzetet tovább komplikálja, hogy Babiš épp a következő hétéves költségvetés – benne az agárpénzek – tárgyalásában vesz részt Brüsszelben, az Európai Unió állam- és kormányfői ugyanis idén év végéig szeretné lezárni ezt a folyamatot.