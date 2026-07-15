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európai ügyészség babiš andrej babiš uniós pénz csehország

Akcióban az Európai Ügyészség, most Andrej Babišra szálltak rá

2026. július 15. 08:14

Uniós pénzt kapott a legfontosabb cége.

2026. július 15. 08:14
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Vizsgálatot indított az Európai Ügyészség (EPPO) Andrej Babiš cseh miniszterelnök ellen – írja az Euractiv.

A politikussal kapcsolatban a szervezet azt vizsgálja, hogy Babiš mezőgazdasági gigacége, az Agrofert jogtalanul kapott-e uniós pénzt az EU Közös Agrárpolitikájának forrásaiból a patrióta vezető miniszterelnöksége alatt.

Az eljárást május 24-én indította meg Daniela Bártíková, az EPPO Csehországba delegált ügyésze.

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Az új vizsgálat Babiš régóta bonyolódó összeférhetetlenségi ügyének újabb felvonása. A cseh politikus előző miniszterelnöki időszaka alatt az Európai Bizottság megállapította, hogy a megoldás, amit Babiš a miniszterelnöki és cégtulajdonosi pozíciók összeférhetetlenségének feloldására kitalált – azaz hogy tulajdonrészét egy bizalmi vagyonkezelő alaphoz helyezte el –

valójában nem oldotta meg a problémát, mert Babiš továbbra is haszonélvezője maradt az Agrofertnek, és befolyása is volt a cég fölött.

A helyzetet tovább komplikálja, hogy Babiš épp a következő hétéves költségvetés – benne az agárpénzek – tárgyalásában vesz részt Brüsszelben, az Európai Unió állam- és kormányfői ugyanis idén év végéig szeretné lezárni ezt a folyamatot.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
20260412
2026. július 15. 10:39
"az Európai Bizottság megállapította, hogy a megoldás, amit Babiš a miniszterelnöki és cégtulajdonosi pozíciók összeférhetetlenségének feloldására kitalált – azaz hogy tulajdonrészét egy bizalmi vagyonkezelő alaphoz helyezte el – valójában nem oldotta meg a problémát, mert Babiš továbbra is haszonélvezője maradt az Agrofertnek, és befolyása is volt a cég fölött." "Magyar Péter nem adta át a cégét, a tulajdonosa maradt az LLM Zrt.-nek, csupán a vezérigazgatói posztról mondott le összeférhetetlenségi okok miatt a miniszterelnöki beiktatása előtt.A cégvezetéssel kapcsolatos legfontosabb részletek az alábbiak:Cégvezetési és tulajdonosi adatokTulajdonos: A társaság tulajdonosa változatlanul Magyar Péter maradt.Új vezérigazgató: A vezérigazgatói tisztséget öccse, Magyar Márton vette át tőle.Időzítés: A cégbírósági bejegyzés szerint a vezércsere 2026. április 28-al lépett életbe." Csak én érzek itt némi párhuzamot?
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europész
2026. július 15. 10:33
Ezt azért nem értem mert az egászet már akkor kellene elbírálni amikor az igény a pénzekre felmerül.Mi az,hogy odaadják és utána vizsgálják jogos e vagy nem jogos.Szerintem az a gyakorlat már egy jóideje,hogy adják a pénzt és ha nem úgy viselkedik a jutalmazott mint ahogy elvárták volna politikailag akkor lecsapnak rá mondvacsinált jogi procedúrával mint ha ahoz a pézhez jogtalanul csalással jutott volna hozzá.Tehát szinte kimeríthetetlen az únió rabló tárháza.Ha van rajta sapka akkor azért ha nincs akkor meg azért verik.
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zakar zoltán béla
2026. július 15. 10:23
EuroPicsa
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DrPepper
2026. július 15. 10:05
Ez természetesen politikai ügy. Egyébként a Politico kb. fél éve megírta, hogy vizsgálják. Bár semmi fogást nem találtak rajta, mégis gyanús, hogy nem találtak összeférhetetlenséget. Ezt addig vizsgálják, amíg valamit találnak, amire rá lehet fogni.
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