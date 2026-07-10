Ketyeg az óra Magyar Péter ígérete miatt: ha nem hazudott, hamarosan lépnie kell

2024-ben egy utcafórumon még az incidens előtt a mai miniszterelnök arról beszélt: „a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

2024 őszén aztán ígéretet is tett: az akkoriban kampányígéretté emelt Európai Ügyészséghez való csatlakozást tematizálta a diszkóbotrány kapcsán.