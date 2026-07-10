Ketyeg az óra Magyar Péter ígérete miatt: ha nem hazudott, hamarosan lépnie kell

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Komoly ígéretet tett a kampányban a kormányfő.
Magyar Péternek hamarosan le kell mondania mentelmi jogáról, ha be akarja tartani két éve tett ígéretét – írja a Magyar Nemzet.
Mint a lap jelzi: a miniszterelnök két éve egy Facebook-posztban ígérte meg, hogy lemond mentelmi jogáról, ha hazánk csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
(Az akkor már európai parlamenti képviselő Magyar Péter mentelmi joga abban a kontextusban került a hírekbe, hogy diszkóbotrányától, melynek keretében az Ötkertben őt filmező férfit megütötte, telefonját ellopta és a Dunába dobta, a mentelmi jog mentette meg.)
2024-ben egy utcafórumon még az incidens előtt a mai miniszterelnök arról beszélt: „a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”
2024 őszén aztán ígéretet is tett: az akkoriban kampányígéretté emelt Európai Ügyészséghez való csatlakozást tematizálta a diszkóbotrány kapcsán.
Azt ajánlotta, hogy azonnal lemond mentelmi jogáról, amint Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
A csatlakozás meg is történt, igaz, már Magyar Péter kormánya alatt: május 28-án nyújtottuk be kérelmünket az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra,
majd július 10-én, pénteken az Európai Bizottságtól meg is érkezett a csatlakozásra vonatkozó jóváhagyás, melyről Magyar szintén posztban tájékoztatta a nagyérdeműt.
Így aztán most már nincs más hátra: teljesültek annak feltételei, hogy a miniszterelnök lemondjon mentelmi jogáról, melyet egyébként is ellenez.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert