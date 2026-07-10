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európai ügyészség ötkert mentelmi jog Magyar Péter ügyészség európai bizottság

Ketyeg az óra Magyar Péter ígérete miatt: ha nem hazudott, hamarosan lépnie kell

2026. július 10. 21:02

Komoly ígéretet tett a kampányban a kormányfő.

2026. július 10. 21:02
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Magyar Péternek hamarosan le kell mondania mentelmi jogáról, ha be akarja tartani két éve tett ígéretét – írja a Magyar Nemzet.

Mint a lap jelzi: a miniszterelnök két éve egy Facebook-posztban ígérte meg, hogy lemond mentelmi jogáról, ha hazánk csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

(Az akkor már európai parlamenti képviselő Magyar Péter mentelmi joga abban a kontextusban került a hírekbe, hogy diszkóbotrányától, melynek keretében az Ötkertben őt filmező férfit megütötte, telefonját ellopta és a Dunába dobta, a mentelmi jog mentette meg.) 

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2024-ben egy utcafórumon még az incidens előtt a mai miniszterelnök arról beszélt: „a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

2024 őszén aztán ígéretet is tett: az akkoriban kampányígéretté emelt Európai Ügyészséghez való csatlakozást tematizálta a diszkóbotrány kapcsán.

Azt ajánlotta, hogy azonnal lemond mentelmi jogáról, amint Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

A csatlakozás meg is történt, igaz, már Magyar Péter kormánya alatt: május 28-án nyújtottuk be kérelmünket az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra,

majd július 10-én, pénteken az Európai Bizottságtól meg is érkezett a csatlakozásra vonatkozó jóváhagyás, melyről Magyar szintén posztban tájékoztatta a nagyérdeműt.

Így aztán most már nincs más hátra: teljesültek annak feltételei, hogy a miniszterelnök lemondjon mentelmi jogáról, melyet egyébként is ellenez.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 72 komment

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mindigcsakjobbb
2026. július 10. 22:19
Még a feltételezés is bántó,íme a bizonyíték a Magyar Péter = Sátán Megduplazom a családi pótlékot mi lett belőle 50 ezer forint kezdési támogatás. Senki nem megy szabadságra ő már ott van, augusztusban meg megy mindenki . Ö pszihopata Péter kijelenti soha nem Zsolti bácsizott csak mi 15 videót találtunk ahol habzó szájjal Zsolti bácsizott . Ő kijelenti hogy ilyen olyan maffia állam volt stb ,erre fel telefont lopkod ,18 éves lányok alá befenyképez ,mentelmi jog mögé bújik, bennfentes kereskedés, diák szövetség igazgatóként csak 200 millát tuntetet el ,tulárazás ,és sorolhatnám hajnalig . Orban Viktor a legjobb volt ennek az országnak, biztonság, és büszkeség volt kulfoldre menni ,most meg bizonytalanság, és szégyenkezünk mindenhol Magyar Péter miatt ,mivel mindenki rajta röhög es rajtunk is , a viselkedese egy utolsó falusi kocsmában se állna meg ,legalja és a színvonal is alacsony amit a Tisza párt képvisel. Év végére csőd lesz . annyi hitelt vesz fel hogy 50 évig nyögjük majd .
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fernandvix
2026. július 10. 22:14
mnmnfernandvix 2026. július 10. 21:11 Vigyázz mert gyomorrontásod lesz attól a sok fekáliától amit ma kilefetyeltél a megváltói ánuszból! Egy épeszű hozzászólas nem olvasható tőletek. Az tudod hogy a rendőrök a kihalászott telefonról letöltötték a videót amin zaklatja Magyarékat akik kérik hogy hagyja abba ezt?
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szkajvoker-lajos
2026. július 10. 22:12
Hogy sírnának a kólásüvegei meg a tsz-prolik ha tényleg betartaná a szavát. De vélhetően nem fogja, gerinctelen a csávó.
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3
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rottyos-ducse
2026. július 10. 22:11
16000 km rossz/nagyon rossz ut 1,5 millio fideszes fogoly you do the math
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