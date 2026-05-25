Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
molnár áron loupe színházi társulás noár

Mentális állapota miatt nem vállalja a Loupe új előadását Noár

2026. május 25. 07:53

A döntést hosszú mérlegelés előzte meg.

2026. május 25. 07:53
null

Közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését – írja az Index

Ezt is ajánljuk a témában

Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció

– írják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és a társulat, valamint az alkotók teljes támogatásukkal állnak Molnár Áron mellett.

A Loupe Színházi Társulás kiemelte, hogy számukra különösen fontos, hogy olyan alkotói közegben dolgozzanak, ahol nemcsak az előadások, hanem az emberek is számítanak. Hozzátették, sajnálják, hogy ebben a munkában most nem dolgozhatnak együtt Molnár Áronnal, ugyanakkor hálásak a közös munkákért, valamint a színész őszinteségéért és bizalmáért.

A társulat közlése szerint az Emberek, helyek és dolgok próbafolyamata a tervek szerint folytatódik, a Loupe további előadásait és műsorát pedig nem érinti a változás. Az új szereplőről hamarosan további tájékoztatást adnak.

Nyitókép: Molnár Áron noÁr Facebook-oldala

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Syr Wullam
2026. május 25. 10:11
Remélem, a mentális állapota azért lehetővé teszi, hogy részt vegyen az idei győzelmi Prájdon. 😏
Válasz erre
0
0
martens
2026. május 25. 10:11
A mentális állapotát nézve, ennek a baromnak már rég a zárt osztályon kellene lenni.
Válasz erre
1
0
akkkkorki
2026. május 25. 10:04
Köztudott, hogy a lény hülye! Lapzzunk
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. május 25. 10:03
A magyar péteri demagógia ellen nincsenek felvértezve a fiatalabb nemzedékek. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Az idősebbek ismerik az MSZMP, az MSZP és az SZDSZ demagógiáját és nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!