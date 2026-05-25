Mentális állapota miatt nem vállalja a Loupe új előadását Noár

A teljesen idegbe került NoÁr a levegővel bokszol legújabb videójában
Nem teljesen világos, hogy a művész úr most fél, fenyeget, vagy esetleg mindkettő.
A döntést hosszú mérlegelés előzte meg.
Közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését – írja az Index.
Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció
– írják.
A közleményben hangsúlyozzák, hogy a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és a társulat, valamint az alkotók teljes támogatásukkal állnak Molnár Áron mellett.
A Loupe Színházi Társulás kiemelte, hogy számukra különösen fontos, hogy olyan alkotói közegben dolgozzanak, ahol nemcsak az előadások, hanem az emberek is számítanak. Hozzátették, sajnálják, hogy ebben a munkában most nem dolgozhatnak együtt Molnár Áronnal, ugyanakkor hálásak a közös munkákért, valamint a színész őszinteségéért és bizalmáért.
A társulat közlése szerint az Emberek, helyek és dolgok próbafolyamata a tervek szerint folytatódik, a Loupe további előadásait és műsorát pedig nem érinti a változás. Az új szereplőről hamarosan további tájékoztatást adnak.
Nyitókép: Molnár Áron noÁr Facebook-oldala