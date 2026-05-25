»Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben 1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést. Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme: nyilvánvaló, hogy ez a lépés elsősorban Orbán Viktor személye ellen irányul. Az európai parlamentáris demokráciákban ugyanis egyáltalán nem szokás a miniszterelnöki mandátumok számának korlátozása. Számtalan klasszikus példát említhetünk Helmut Kohltól és Margaret Thatchertől kezdve Mark Rutte-n át egészen Angela Merkelig, akik mindannyian jóval több mint tíz éven keresztül álltak országuk élén.«”

