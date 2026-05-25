Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”
„Finoman szólva nem aratott osztatlan sikert Magyar Péter terve, miszerint 1990-ig visszamenőleg, nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki pozícióban eltöltött évek számát minden magyar állampolgár vonatkozásában. Az alaptörvény-módosítási javaslat liberális és baloldali jogászoknál is kiverte a biztosítékot.
Lattmann Tamástól Róna Péteren át egészen Schiffer Andrásig komoly bírálatot fogalmaztak meg Magyar Péter dédelgetett tervezetével kapcsolatban.
Legutóbb Fodor Gábor írta le kendőzetlenül a véleményét a javaslatról:
»Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben 1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést. Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme: nyilvánvaló, hogy ez a lépés elsősorban Orbán Viktor személye ellen irányul. Az európai parlamentáris demokráciákban ugyanis egyáltalán nem szokás a miniszterelnöki mandátumok számának korlátozása. Számtalan klasszikus példát említhetünk Helmut Kohltól és Margaret Thatchertől kezdve Mark Rutte-n át egészen Angela Merkelig, akik mindannyian jóval több mint tíz éven keresztül álltak országuk élén.«”
