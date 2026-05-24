05. 24.
vasárnap
fidesz kdnp heidl györgy magyarország orbán viktor

Ideje, hogy az egyház kipróbálja, milyen politikai nyomás nélkül létezni

2026. május 24. 19:49

Április 12-én a Fidesz–KDNP kudarcával a magát jónak, szépnek, hibátlannak láttatni próbáló, a politikai gátlástalanságot rendszerint szervilis hallgatással támogató egyházi vezetői hozzáállás is megbukott.

null
Gégény István
Telex

„Április 12-én a Fidesz–KDNP kudarcával a magát jónak, szépnek, hibátlannak láttatni próbáló, a politikai gátlástalanságot rendszerint szervilis hallgatással támogató egyházi vezetői hozzáállás is megbukott. Ha nem tartanak radikális önvizsgálatot az érintett püspökök, nem indulnak el a megújulás útján a katolikus és református egyházi közösségek, az biztos út az önfelszámolás irányába.

»Ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz, szállj le róla.« 27 éve hangzott el először a magyar parlamentben a dakota közmondásként emlegetett tételmondat Orbán Viktortól, hogy aztán első miniszterelnöki ciklusa kezdete óta többször is megismételje a népi bölcsességet. Végül épp ő nem fogadta meg saját tanácsát. Sokak szerint a bukott egykori kormányfő még akkor is hitt a politikai kereszténység sikerében, tömegképző erejében, amikor az már rég kimúlt.

Ki tudja, mi lett volna, ha a Fidesz–KDNP képes idejében irányt váltani és megújulni. A kormány keresztény mítosza viszont nem idén áprilisban omlott össze. Legkésőbb 2023 szeptembere, a legutóbbi népszámlálás vallási adatainak napvilágra kerülése óta tudható, hogy a »keresztény Magyarország« csupán hangzatos mítosz, politikai termék. Ez Heidl György eszmetörténész szavaival élve csak egy homokra épített vár volt.”

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. május 24. 20:19
Egy kommunista patkány idehányt egy rakásnyi baromságot!
Bitrex®
2026. május 24. 20:17
2,5 milliós fidesz tábor mióta kudarc? A tiszások már most nincsenek annyian, hat héttel a választások után.
Vata Aripeit
2026. május 24. 20:13
Már megint a kereszténységgel van a baj. Az ateistáknak van ezzel a legnagyobb baja. Ha kérhetném egyszer a muszlimokról is írhatna valamit vagy a zsidókról. Qrva unalmas ez már.
gmaris
2026. május 24. 20:06
Ehh:(
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!