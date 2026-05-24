„Április 12-én a Fidesz–KDNP kudarcával a magát jónak, szépnek, hibátlannak láttatni próbáló, a politikai gátlástalanságot rendszerint szervilis hallgatással támogató egyházi vezetői hozzáállás is megbukott. Ha nem tartanak radikális önvizsgálatot az érintett püspökök, nem indulnak el a megújulás útján a katolikus és református egyházi közösségek, az biztos út az önfelszámolás irányába.

»Ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz, szállj le róla.« 27 éve hangzott el először a magyar parlamentben a dakota közmondásként emlegetett tételmondat Orbán Viktortól, hogy aztán első miniszterelnöki ciklusa kezdete óta többször is megismételje a népi bölcsességet. Végül épp ő nem fogadta meg saját tanácsát. Sokak szerint a bukott egykori kormányfő még akkor is hitt a politikai kereszténység sikerében, tömegképző erejében, amikor az már rég kimúlt.