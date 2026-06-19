Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz - kdnp európai parlament magyarország alaptörvény egyetemi oktatók Pokol Béla

Tiltakozás a 42 egyetemi jogász alkotmánypuccs terveivel szemben

2026. június 19. 11:51

A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók a törvénytelenség oldalára állnak, amikor elfogadják és bátorítják Magyarország miniszterelnökét az ország (nem a NER!) vezető közjogi tisztviselőinek leváltására.

2026. június 19. 11:51
null
Pokol Béla
Facebook

„A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók nem jogi érvekre, hanem szerepükből kilépve többek között az Európai Parlament, egy politikai testület, politikailag motivált jelentéseire és meg nem nevezett kutatásokra hivatkozva állítják azt, hogy Magyarország az elmúlt 16 évben nem volt demokrácia, de április 12. óta valamilyen okból hirtelen ismét azzá vált. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az a Magyarország, ahol a Fidesz-KDNP pártszövetség az áprilisi választáson vereséget szenvedett, majd a kormányzati felelősséget rendben átadta az új országgyűlési többség által megválasztott kormányzatnak.

A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók azt a tényt is figyelmen kívül hagyják, hogy a korábbi kormányzat mögött álló pártok 2010 óta minden választást megnyertek Magyarországon. A választások minden esetben a választók valódi politikai akaratát tükrözték, az eredményeket úgy belföldön, mint külföldön elfogadták és elismerték. 

A közjogi tisztségviselők eltávolítása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. A kivételes indokokat, igazolható célokat és megfelelő jogi eszközöket az Alaptörvény tételesen szabályozza. Aki ezeken túllép, az alkotmányos kereteken kívül helyezi magát. Az alkotmányos kereteken kívül nincs jog és nincsenek szabályok. Ott csak a nyers politikai erő lakik, bármennyire is önkorlátozónak akarjuk azt láttatni.

Az országgyűlési képviselők valamennyi törvény megalkotása és közjogi tisztségviselő megválasztása során Alaptörvényben és sarkalatos törvényekben meghatározott hatáskörükben, az eljárási szabályok maradéktalan betartásával hoztak döntéseket, amely döntések jogilag vitathatatlanok. Az elmúlt 16 évben hozott döntések legitimációja semmivel sem gyengébb, mint a most hozott vagy meghozandó döntések legitimációja. Aki a korábban hozott döntések legitimációját megkérdőjelezi, az az állam működésébe vetett bizalmat ássa alá. Bármelyik korábbi döntés bármikor megkérdőjelezhetővé válik. A forradalmi törvényesség permanens forradalomhoz vezet.

A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók azt a tényt is figyelmen kívül hagyják, hogy konkrét személyi döntések akkor sem tekinthetők alaptörvényi normának, ha azt az országgyűlési képviselők kétharmada fogadja el. Ezek személyi döntések, amelyeket egy politikai testület többsége hoz – függetlenül a megkívánt többség mértékétől.

A forradalmi törvényesség maga a törvénytelenség. Ez az elegáns érvekbe öltöztetett törvénytelenségre ugyanúgy igaz.”

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2026. június 19. 12:39 Szerkesztve
Ezt a büdös stricit a verkomcsi banda nyomja! Ritka gusztustalan, kokós. Hová lettek kériék, a nyugdíjszagertő, bod et meg a többiek? Jutalmuk?
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2026. június 19. 12:14 Szerkesztve
"nyugalom 2026. június 19. 12:01 Afocistafeleség akar államfő is lenni! Eddig csak az eltavolítás, de mi lenne utana? Arról meg nem hazudott ez a strici semmit! A bandaja erre kepes, mind verkomcsi! Judit bukatasaban is a jól tajekozott banda állt a hatterben, anyukajaval együtt!" Feltételezhető, hogy Magyar Péter bunkó stílusával egy idő után már nem lesz szalonképes. Ezt talán ő is tudja. Faltörő kosnak jó volt, ezt honorálnák azzal, hogy leváltása után köztársasági elnök lehet. Akik hátulról az irányítók, a köztársasági elnök eltávolítását, a piszkos munkát még Magyar Péterre bíznák. Ha nem tudja megoldani, akkor így járt. Utódja nem fog a lényegében nem sok vizet zavaró köztársasági elnök inkább látvány, vagy jelkép szempontjából érdekes eltávolításával foglalkozni. A többi közjogi méltósággal is megoldják az együttműködést. Magyar Péter ettől ideges minden megnyilvánulásában. Egyre bizonytalanabb a jövője.
Válasz erre
5
0
bondavary
2026. június 19. 12:08
"A forradalmi törvényesség maga a törvénytelenség. Ez az elegáns érvekbe öltöztetett törvénytelenségre ugyanúgy igaz.” A forradalmi törvénytelenség a jakobinusok, a bolsevikok módszere volt, most Magyar Péter alkalmazná. Kádári múlba vezető gyökerekkel.
Válasz erre
6
0
lemez
2026. június 19. 12:02
Ezek soros komcsi ivadékai nem jogtudósok.Közük sincs a joghoz.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!