A jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók azt a tényt is figyelmen kívül hagyják, hogy a korábbi kormányzat mögött álló pártok 2010 óta minden választást megnyertek Magyarországon. A választások minden esetben a választók valódi politikai akaratát tükrözték, az eredményeket úgy belföldön, mint külföldön elfogadták és elismerték.

A közjogi tisztségviselők eltávolítása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. A kivételes indokokat, igazolható célokat és megfelelő jogi eszközöket az Alaptörvény tételesen szabályozza. Aki ezeken túllép, az alkotmányos kereteken kívül helyezi magát. Az alkotmányos kereteken kívül nincs jog és nincsenek szabályok. Ott csak a nyers politikai erő lakik, bármennyire is önkorlátozónak akarjuk azt láttatni.

Az országgyűlési képviselők valamennyi törvény megalkotása és közjogi tisztségviselő megválasztása során Alaptörvényben és sarkalatos törvényekben meghatározott hatáskörükben, az eljárási szabályok maradéktalan betartásával hoztak döntéseket, amely döntések jogilag vitathatatlanok. Az elmúlt 16 évben hozott döntések legitimációja semmivel sem gyengébb, mint a most hozott vagy meghozandó döntések legitimációja. Aki a korábban hozott döntések legitimációját megkérdőjelezi, az az állam működésébe vetett bizalmat ássa alá. Bármelyik korábbi döntés bármikor megkérdőjelezhetővé válik. A forradalmi törvényesség permanens forradalomhoz vezet.