„Ennek az emlékműnek a politikai üzenete a magyar állam felmentése azon bűnök alól, amelyeket saját állampolgáraival szemben követett el. Kunhalmi Ágnes kérése ezért jogos és méltányolható.

Ugyanakkor nemcsak egy »emlékmű« áll azon a téren, amelyet a szabadság szavunkról neveztünk el. Éppen itt az ideje, hogy a szovjet emlékmű is a Memento Parkba kerüljön, és ne álljon tovább Budapest belvárosának egyik legfontosabb szimbolikus terén, pláne nem a Szabadság téren.

Pontosan tudom, hogy vélhetően elesett szovjet katonák nyugszanak az obeliszk alatt, de Budapesten van szovjet katonai temető, ezért a kegyeleti szempontokat figyelembe véve lehetőség lenne a maradványok méltó újratemetésére. A szovjet megszálláshoz és a kommunista hatalomhoz kötődő emlékművek felszámolása egyébként nem ismeretlen műfaj Közép- és Kelet-Európában, különösen a 2014-es, illetve a 2022-es orosz agresszió óta.