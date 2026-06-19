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moszkva szabadság magyarország vörös hadsereg emlékmű

Kunhalmi Ágnes arra kéri a kormányt, hogy a Szabadság téri emlékművet bontsa le, vagy vitesse el

2026. június 19. 21:49

Éppen itt az ideje, hogy a szovjet emlékmű is a Memento Parkba kerüljön.

2026. június 19. 21:49
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Gelencsér Ferenc
Gelencsér Ferenc
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„Ennek az emlékműnek a politikai üzenete a magyar állam felmentése azon bűnök alól, amelyeket saját állampolgáraival szemben követett el. Kunhalmi Ágnes kérése ezért jogos és méltányolható.
Ugyanakkor nemcsak egy »emlékmű« áll azon a téren, amelyet a szabadság szavunkról neveztünk el. Éppen itt az ideje, hogy a szovjet emlékmű is a Memento Parkba kerüljön, és ne álljon tovább Budapest belvárosának egyik legfontosabb szimbolikus terén, pláne nem a Szabadság téren.

Pontosan tudom, hogy vélhetően elesett szovjet katonák nyugszanak az obeliszk alatt, de Budapesten van szovjet katonai temető, ezért a kegyeleti szempontokat figyelembe véve lehetőség lenne a maradványok méltó újratemetésére. A szovjet megszálláshoz és a kommunista hatalomhoz kötődő emlékművek felszámolása egyébként nem ismeretlen műfaj Közép- és Kelet-Európában, különösen a 2014-es, illetve a 2022-es orosz agresszió óta.

A Vörös Hadsereg rengeteg embernek a gettó végét jelentette. Az én családomban is voltak, akik csak a háború után térhettek haza a táborokból, ahogyan olyan is, akit éppen a háború után hurcoltak el. Csak míg az előbbiek nyugatról jöhettek végre haza, addig az utóbbiak az Urálnál kötöttek ki. A történelem viharai megtépázták a magyar társadalmat, ahogyan a felelőtlen magyar politika is társadalmi és egyéni tragédiákhoz vezetett. Emiatt a XX. század második felének történelmét sokan sokféleképpen élik meg.

Egy dolog viszont biztos, Magyarország akkor lett újra szabad ország, amikor Moszkva kitakarodott innen. Ceterum censeo, mindkét »emlékműnek« mennie kell.”

Nyitókép forrása: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. június 19. 23:28
Nyilván perintfalvi picsával pórul jártatok. Beperelt, nyert. Na de a gelencsér?
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0
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Canadian
2026. június 19. 23:10
"Egy dolog viszont biztos, Magyarország akkor lett újra szabad ország, amikor Moszkva kitakarodott innen." Hát ez bizony így igaz.
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0
0
csapláros
•••
2026. június 19. 22:57 Szerkesztve
Menjenek a picsába. Már megint a MŰBALHÉ. Mi a faszomat hivatkozik ez is a szovjet megszállás rémtetteire akkor, amikor maguk az ezt elszenvedettekből is hiányzott a GYŰLÖLET. Ez a hülye picsa is eltörölné a múltat, egy bűnös pártutód valamikori kétbalkezes potentátjaként ! HÁT, NEM ! JÓ HELYEN van EZ AZ EGY emlékmű. Annak emléke, hogy ITT JÁRTAK, és ELFOGLALTÁK Budapestet, miközben igen, ahogyan Galerida fórumtárs írta a hadisírok gondozása is KÖLCSÖNÖS, államközi egyezményen alapuló, és ebben az orosz - ukrán civil lakosság is részt vesz mindenféle gyűlölködés, gyűlölet nélkül ! Rudkinóban külön magyar kápolna és több kilométerre ellátszó hármas kettős kereszt áll a dombtetőn, múzeummal együtt. A szovjet emlékmű témát már sokszor és sokan kivesézték és ezek a zavart keltő, zavarosban halászók, most ismét előhozakodnak vele, amivel csak egyet érnek el: hogy MÉG JOBBAN RÜHELLI ŐKET MINDENKI.
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sagirdilsiz-2
2026. június 19. 22:51
Szeretnék már hallani egy embert, aki azzal jön, hogy ő bizony bukovinai székely.
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