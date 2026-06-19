Dokumentumok cáfolják a Semjén Zsolt eljárását ért vádakat
Az iratok szerint Semjén Zsolt csak a törvényi feltételek teljesülése esetén támogatta a honosítást.
Éppen itt az ideje, hogy a szovjet emlékmű is a Memento Parkba kerüljön.
„Ennek az emlékműnek a politikai üzenete a magyar állam felmentése azon bűnök alól, amelyeket saját állampolgáraival szemben követett el. Kunhalmi Ágnes kérése ezért jogos és méltányolható.
Ugyanakkor nemcsak egy »emlékmű« áll azon a téren, amelyet a szabadság szavunkról neveztünk el. Éppen itt az ideje, hogy a szovjet emlékmű is a Memento Parkba kerüljön, és ne álljon tovább Budapest belvárosának egyik legfontosabb szimbolikus terén, pláne nem a Szabadság téren.
Pontosan tudom, hogy vélhetően elesett szovjet katonák nyugszanak az obeliszk alatt, de Budapesten van szovjet katonai temető, ezért a kegyeleti szempontokat figyelembe véve lehetőség lenne a maradványok méltó újratemetésére. A szovjet megszálláshoz és a kommunista hatalomhoz kötődő emlékművek felszámolása egyébként nem ismeretlen műfaj Közép- és Kelet-Európában, különösen a 2014-es, illetve a 2022-es orosz agresszió óta.
A Vörös Hadsereg rengeteg embernek a gettó végét jelentette. Az én családomban is voltak, akik csak a háború után térhettek haza a táborokból, ahogyan olyan is, akit éppen a háború után hurcoltak el. Csak míg az előbbiek nyugatról jöhettek végre haza, addig az utóbbiak az Urálnál kötöttek ki. A történelem viharai megtépázták a magyar társadalmat, ahogyan a felelőtlen magyar politika is társadalmi és egyéni tragédiákhoz vezetett. Emiatt a XX. század második felének történelmét sokan sokféleképpen élik meg.
Egy dolog viszont biztos, Magyarország akkor lett újra szabad ország, amikor Moszkva kitakarodott innen. Ceterum censeo, mindkét »emlékműnek« mennie kell.”
Nyitókép forrása: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala
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Az iratok szerint Semjén Zsolt csak a törvényi feltételek teljesülése esetén támogatta a honosítást.