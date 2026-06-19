Dokumentumok cáfolják a Semjén Zsolt eljárását ért vádakat

A Velkey György László által nyilvánosságra hozott dokumentumok alátámasztják, hogy Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el. A dokumentumokban látható, hogy a kérelmet támogatta a tiszteletbeli konzul, a Kanadai Diaszpóra Tanács elnöke, a nagykövet, valamint a szakterület vezetője, Wetzel Tamás is. Semjén Zsolt levelében mindezt felsorolja, és úgy fejezi be, hogy

ha a törvényi feltételeknek mindenben megfelel!

Ez is azt mutatja, hogy minden a törvényi előírások betartásával történt. A Hazaváró programnak pedig semmi köze a honosításhoz. Az a külföldön élő magyar állampolgárok hazaköltözését segítő tájékoztatás.