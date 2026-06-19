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szigetváry zsolt semjén zsolt kanadai diaszpóra tanács dokumentumok eljárás feltétel

Dokumentumok cáfolják a Semjén Zsolt eljárását ért vádakat

2026. június 19. 21:05

Az iratok szerint Semjén Zsolt csak a törvényi feltételek teljesülése esetén támogatta a honosítást.

2026. június 19. 21:05
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A Velkey György László által nyilvánosságra hozott dokumentumok alátámasztják, hogy Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el. A dokumentumokban látható, hogy a kérelmet támogatta a tiszteletbeli konzul, a Kanadai Diaszpóra Tanács elnöke, a nagykövet, valamint a szakterület vezetője, Wetzel Tamás is. Semjén Zsolt levelében mindezt felsorolja, és úgy fejezi be, hogy

ha a törvényi feltételeknek mindenben megfelel!

Ez is azt mutatja, hogy minden a törvényi előírások betartásával történt. A Hazaváró programnak pedig semmi köze a honosításhoz. Az a külföldön élő magyar állampolgárok hazaköltözését segítő tájékoztatás.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 15 komment

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Hesperia
2026. június 19. 23:24
Vata Aripeitnek folyt.: Egyébként már csak azért sem volt eddig lehetősége perelni, mert amellett, hogy nem tették egyértelművé, hogy őt rágalmazzák, nem volt igazi rágalmazó sem: eddig az intézetis gyereket muszáj volt jóhiszeműen kezelni, hiszen ő ott egy kiszolgáltatott áldozat volt, más kérdés, hogy nem tudni, kinek az áldozata és ő maga még annyira sem mondott konkrétumot, mint a szövegelését fel- és kihasználó politikai aktorok. Egyedül most, ezekre a Pócs által nyilvánosságra hozott adatokra lehetne feljelentést alapozni: most kezd konkréttá válni, hogy éppen Semjén ellen, politikai indokból, megvesztegetéssel próbáltak valakik egy megesmmisítő vádat kreálni. Legfeljebb most perelhetne... csakhogy a műbalhé máfél éve burjánzik. Őszintén: szerinted milyen állapotban lehet most Semjén? Szerinted a jelen helyzetben hiányzik neki a reflektorfény? A pártját lenullázták (éppen ezzel az eszközzel), az ő élete megroppantva. Nem biztos, hogy nekem lenne erőm pereskedni a helyében!
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Hesperia
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2026. június 19. 23:14 Szerkesztve
Kedves Vata Aripeit, és mindenki más, akit az "zavar", hogy Semjén nem perelt és "nem üvölt minden qrva nap a médiában"! Arra hívnám fel szíves figyelmeteket, hogy ennek a mocskos lejárató kampánynak a legsötétebb trükkje éppen az, hogy NEM mondták ki nyilvánosság előtt SEMJÉN ZSOLT nevét. Az egész direkt úgy van megcsinálva, hogy mindneki azt gondolja, hogy pont róla van szó, senki másról, de neki magának kelljen belesétálnia a csapdába, pont azzal, hogy tiltakozik. Mert hiszen nem lett megnevezve, akkor miért vette magára? Egyébként le is játszották ezt: még tavaly vagy tavalyelőtt a parlamentben megtörtént mindez. A DK (Arató Gergely... brrrr!) vezette fel, ők vállalták a hóhér szerepét, és ott sem "Semjén Zsoltot" mondtak, csak rá mutogatva kérdezgették, hogy "Ki az a Zsolti bácsi?" Semjén erre akkor ugrott: bizony, hogy üvöltött és elküldte őket anyjukba... erre pontosan az jött: "miért kiabál, csak nem magára vette???"
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Vata Aripeit
2026. június 19. 22:58
Ok semjén egy mocskos pedofil, heréljük ki. De ha semjén nem az, akkor pereljen xarrá mindenkit milliárdos kártérítés a szennylapoktól. Ami viszont zavar , hogy ez egy katyvasz. Ha engem vki megvádolna , minden qrva nap a médiában lennék és üvöltenék, hogy a qrva anyátokat , de semjén lapít. Nem értem
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Hesperia
2026. június 19. 22:52
Árulja már el nekem valaki, aki tudja, hogy miért pont Semjén Zsoltot akarják kicsinálni minden áron! Hiszen már vissza is vonult. A "Zsolti-bácsi gate" esélyes, hogy épp bumerángnak bizonyul.... Miért kellett vajon egy újabb hülyeséget kitalálni ellene?
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