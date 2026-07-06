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kdnp juhász hajnalka semjén zsolt országgyűlés

A KDNP-s Juhász Hajnalka bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, és kiállt Semjén Zsolt mellett

2026. július 06. 15:43

„Zsolti bácsi nincs és nem is volt, a Semjén Zsoltot ért támadás a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadás is volt” – hangsúlyozta.

2026. július 06. 15:43
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A KDNP-s Juhász Hajnalka bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer által cserben hagyott gyermekektől és kiállt Semjén Zsolt mellett, Bóka János (Fidesz) önkény kiépítésével vádolta a kormányt, Kőszegi Krisztián (Tisza) pedig az iskolakezdési támogatás bevezetéséről beszélt napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben.

KDNP: „Zsolti bácsi nincs és nem is volt”

Juhász Hajnalka (KDNP) hangsúlyozta: a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy, amiben nincs helye politikai vitának, sem megalkuvásnak, ez a nemzet lelkiismeretének ügye.

Egyúttal bocsánatot kért minden gyermektől, akiket a gyermekvédelmi rendszer valaha cserben hagyott

– szavait a kormánypárti képviselők hosszas tapsa kísérte. Bocsánatot kért minden olyan emberi és politikai mulasztásért, amely miatt egyetlen gyermek is úgy érezte, hogy magára maradt.

A gyermekbántalmazás és a pedofília a legsúlyosabb bűnök közé tartozik, ebben nem lehet alku és engedmény. Egy jogállamban ugyanilyen alapelv, hogy kiálljanak azok mellett is, akiket ártatlanul rágalmaztak meg a bizonyítékok teljes hiánya mellett, szándékosan manipulálva a társadalmat és kollektíven hamisan megbélyegezve egy politikai közösséget – rögzítette. Hozzátette: nem lehet összekeverni a rágalmazást az ítélettel, az olyan mintha a nyilvánosság helyettesíthetné a bizonyítást.

Ha valaki bűnös, viselni kell minden jogi és erkölcsi következményét, de ha valaki ártatlan, ugyanilyen erkölcsi kötelesség megvédeni a becsületét. Kötelességének nevezte, hogy 

a gyermekek védelme mellett kiálljon egy ártatlanul megrágalmazott ember, Semjén Zsolt, egy apa és férj mellett is.

A személye ellen indult karaktergyilkosság közel egy éve tart, amelyet népszerűségre vágyó influenszerek, szavazatokért küzdő politikusok, felelőtlen újságírók olyan személyre alapoztak, aki helyzete és körülményei miatt haszonlesőknek volt kiszolgáltatva. Bangó Sándornak rendkívül nehéz sors jutott, de fiatal kora ellenére eddig tízszer volt büntetve és most is feltételesen van szabadlábon – jegyezte meg.

Hozzátette: három különböző Zsoltot nevezett meg és vállaltan milliókat fogadott el. A tanú hitelessége a teljes hiteltelenségbe torkollott – fogalmazott a képviselő, aki feltette a kérdést, hol van a hamis gyűlöletet szítók felelőssége, akik manipulálták a magyar társadalmat.

Kitért arra, hogy Semjén Zsolt az átvilágításokon túl olyan speciális megfigyelésben részesült az Alkotmányvédelmi Hivatal által, amely az egyik legmegfigyeltebb emberré tette az országban.

Kijelentette: Zsolti bácsi nincs és nem is volt, a Semjén Zsoltot ért támadás a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadás is volt.

Végül bocsánatot kért Semjén Zsolt családtagjaitól is, akiknek az alaptalan támadásokat el kellett viselniük.

Kátay-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter úgy reagált: „hát nagy eredmény, végre eljutottak odáig, hogy bocsánatot kértek azokért a rémségekért, amelyet maguk okoztak”.

Ahhoz kétség sem fér, hogy a gyermek és a gyermekek védelme az első, ez az ügy jelenleg is folyamatban van, kivizsgálják, meglesz az eredménye – hangoztatta.

Hozzátette: vizsgáló bizottságot állítottak fel és miniszteri biztost neveztek ki az összes visszaélés kivizsgálására.

 

Fidesz: a Tisza „tégláról, téglára” önkényt épít

Bóka János (Fidesz) a Tisza-pártot azzal vádolta, hogy „lépésről, lépésre”, „tégláról, téglára” önkényt épít.

Az önkény 50 árnyalata a piszkosfehértől az éjfeketéig terjed”

fogalmazott a politikus, aki szerint az alaptörvény tizenhetedik módosítása „új fejezetet nyit” az Tisza önkényének történetében.

Szerinte a kormány „alkotmányos puccsal” akarja eltávolítani a köztársasági elnököt, ami jogállamiság végét jelentené. Meg akarják mutatni, hogy a bárkivel bármit megtehetnek, ez maga az önkény – mondta és azt ígérte, hogy ezt nem fogják tétlenül nézni.

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában felidézte: 2010 júniusában fogadta el kétharmaddal az Országgyűlés a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, amiben a korábbi kormánytöbbség kinyilvánította, hogy egy új rendszer épül.

Idén április 12-én viszont 3,5 millió ember azt mondta, hogy vége, elegük van ebből a rendszerből és ezt le kell bontani – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az elmúlt 50 napban ezt a választói akaratot teljesítik, „lépésről lépésre, tégláról téglára”.

A volt kormánytöbbséget azzal vádolta, hogy 16 évig „csak loptak”, elárulták és kifosztották az országot. Megjegyezte: még csak 50 napja miniszter, de minden nap egy „100 milliós mutyival” találkozik, ahogyan minisztertársai is.

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Tisza: az iskolakezdési támogatás nem pártpolitika, hanem nemzeti minimum

Kőszegi Krisztián (Tisza) megköszönte Juhász Hajnalka (KDNP) bocsánatkérését, megjegyezve: reméli, hogy megtartják ez a jó szokást, mert „sok mindenkitől kell még bocsánatot kérniük”.

Méltatta a kormány által bevezetni tervezett iskolakezdési támogatást, amely 400 ezer gyermekhez juthat el. Felidézte: ő maga is szegény családból származik, gyereként, majd később tanárként is átélte, milyen ha nincs pénz tanszerekre.

Az előző kormányt azzal vádolta, hogy lemondott a nehéz körülmények között élő gyerekekről. Külön megszólította a fideszes Radics Bélát, aki szerinte az oktatás és a gyermekvédelem kapcsán „hazug propagandáról” beszél.

Hangsúlyozta: az iskolakezdési támogatás nem pártpolitika, hanem nemzeti minimum.

Kátai-Németh Vilmos miniszter azt mondta: az előző kormány a felső-középosztályt támogatta, ezért itt az ideje, hogy a kormány gondoljon az elesettekre is.

Elmondta: a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás két részletben érkezik majd, az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja augusztus 24-ig, a második részletet pedig novemberig kapják meg a családok utalvány formájában.

A támogatás adómentes és nem végrehajtható, célja, hogy megkönnyítsék a családok helyzetét – mondta.

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 13 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 06. 15:56
Na de ki az a Marci bácsi? Engem nem érdekel, csak a Zsolti bácsi kérdezi.
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1
0
hegyivadász
2026. július 06. 15:56
A faszom már a bocsánatkérésekbe. Semmi okuk olyan dolgokért bocsánatot kérni, amit nem követtek el!
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2
0
fernandvix
2026. július 06. 15:51
Mi történt? A gyóntatópap előtti sorok elfogytak és Hajnalka végre sorra került?
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0
1
Irgum-burgum
•••
2026. július 06. 15:49 Szerkesztve
Késő bánat. Amíg kormányon volt a Fidesz-KDNP mindent elkövettek azért, hogy az állami ellátásban levő gyerekek jogai ne érvényesüljenek és a velük szemben elkövetett visszaélések elkövetői büntetlenek maradjanak. Ezt egy ellenzéki "bocsiká"-val nem lehet kijavítani...
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1
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