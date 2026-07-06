A KDNP-s Juhász Hajnalka bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, és kiállt Semjén Zsolt mellett

Tisza: az iskolakezdési támogatás nem pártpolitika, hanem nemzeti minimum

Kőszegi Krisztián (Tisza) megköszönte Juhász Hajnalka (KDNP) bocsánatkérését, megjegyezve: reméli, hogy megtartják ez a jó szokást, mert „sok mindenkitől kell még bocsánatot kérniük”.

Méltatta a kormány által bevezetni tervezett iskolakezdési támogatást, amely 400 ezer gyermekhez juthat el. Felidézte: ő maga is szegény családból származik, gyereként, majd később tanárként is átélte, milyen ha nincs pénz tanszerekre.

Az előző kormányt azzal vádolta, hogy lemondott a nehéz körülmények között élő gyerekekről. Külön megszólította a fideszes Radics Bélát, aki szerinte az oktatás és a gyermekvédelem kapcsán „hazug propagandáról” beszél.

Hangsúlyozta: az iskolakezdési támogatás nem pártpolitika, hanem nemzeti minimum.

Kátai-Németh Vilmos miniszter azt mondta: az előző kormány a felső-középosztályt támogatta, ezért itt az ideje, hogy a kormány gondoljon az elesettekre is.

Elmondta: a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás két részletben érkezik majd, az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja augusztus 24-ig, a második részletet pedig novemberig kapják meg a családok utalvány formájában.

A támogatás adómentes és nem végrehajtható, célja, hogy megkönnyítsék a családok helyzetét – mondta.