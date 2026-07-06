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bóka jános Ruff Bálint önkény parlament

Bóka János: Politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el embereket

2026. július 06. 15:30

A fideszes képviselő a tiszás önkényről beszélt a parlament hétfői plenáris ülésén.

2026. július 06. 15:30
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Karrierdiplomatákat rúgtak ki, embereket aláznak meg és lehetetlenítenek el, mert az önkény világában mindenkinek ez az osztályrésze” – mondta Bóka János mai parlamenti felszólalásában. A volt európai uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott, „politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el politikusokat”, újabban meg Áder János ellen buzdítanak lincselésre csaupán amiatt, mert a korábbi államfő kimondta az igazat: 

a Tisza alkotmányos puccsra készül.

Ezt viszont nem fogjuk hagyni” – ígérte Bóka.

A kormány nevében Ruff Bálint válaszolt, mondván, „önök semmit nem változtak, még mindig a gyász első fázisában vannak”. Azt is leszögezte, hogy mivel április 12-én magyarok milliói, jobb- és baloldaliak, valamint középen állók a NER végére szavaztak, annak rendszerét le kell bontani, „tégláról téglára”.

Nyitókép: Bóka János/ Facebook

Összesen 15 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 06. 15:37
Hankót hogy védi meg Czunyiné az előzetestől?
Válasz erre
0
2
fernandvix
2026. július 06. 15:36
„Karrierdiplomatákat rúgtak ki, Apukám világa karrier diplomata. Vagy a volt 1. kerületi fidesz polgármester.
Válasz erre
0
3
bondavary
•••
2026. július 06. 15:35 Szerkesztve
Az emberek nen tudták, mire szavaznak. Csak jelszavak voltak, amivel MP két éven át házalt, hergelt mindenkit országszerte. A részleteket ezek után tudják meg a rajongók, és nem fog tetszeni.
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3
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 06. 15:32 Szerkesztve
Április 12-én arra szavaztak az emberek, hogy elég volt az orbáni önkényből és kleptokráciából. Aki lopott vagy más törvénysértést követett el, annak a bíróság előtt kell számot adnia a tevékenységéről. Vége a "következmények nélküli ország" című bohózatnak.
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2
5
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