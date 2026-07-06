Bóka János: Politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el embereket

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
A fideszes képviselő a tiszás önkényről beszélt a parlament hétfői plenáris ülésén.
„Karrierdiplomatákat rúgtak ki, embereket aláznak meg és lehetetlenítenek el, mert az önkény világában mindenkinek ez az osztályrésze” – mondta Bóka János mai parlamenti felszólalásában. A volt európai uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott, „politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el politikusokat”, újabban meg Áder János ellen buzdítanak lincselésre csaupán amiatt, mert a korábbi államfő kimondta az igazat:
a Tisza alkotmányos puccsra készül.
„Ezt viszont nem fogjuk hagyni” – ígérte Bóka.
A kormány nevében Ruff Bálint válaszolt, mondván, „önök semmit nem változtak, még mindig a gyász első fázisában vannak”. Azt is leszögezte, hogy mivel április 12-én magyarok milliói, jobb- és baloldaliak, valamint középen állók a NER végére szavaztak, annak rendszerét le kell bontani, „tégláról téglára”.
Nyitókép: Bóka János/ Facebook