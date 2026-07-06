Bóka János: Politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el embereket

„Karrierdiplomatákat rúgtak ki, embereket aláznak meg és lehetetlenítenek el, mert az önkény világában mindenkinek ez az osztályrésze” – mondta Bóka János mai parlamenti felszólalásában. A volt európai uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott, „politikai megrendelésre vezetőszáron visznek el politikusokat”, újabban meg Áder János ellen buzdítanak lincselésre csaupán amiatt, mert a korábbi államfő kimondta az igazat:

a Tisza alkotmányos puccsra készül.

„Ezt viszont nem fogjuk hagyni” – ígérte Bóka.