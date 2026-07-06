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sulyok tamás rétvári bence gulyás gergely fidesz tüntetés alaptörvény

#StopÖnkény – Sulyok Tamásért és a demokráciáért tüntet csütörtökön a Fidesz

2026. július 06. 12:59

Mindezt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be.

2026. július 06. 12:59
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Gulyás Gergely élesen bírálta az Alaptörvény 17. módosítását, és tüntetést jelentett be a Sándor-palota elé a javaslat ellen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP képviselője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón ismertették álláspontjukat a tervezett alkotmánymódosításról.

Gulyás Gergely szerint: 

Az előterjesztést botrányosnak tartjuk. Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki ilyen módon nem élt vissza az alkotmányozó többséggel. Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása.”

A frakcióvezető úgy véli, a javaslat több ponton is korlátozná a választójogot, valamint az Alkotmánybíróság működését is átalakítaná. Kifogásolta továbbá, hogy a tervezet a termőfölddel kapcsolatos kétharmados szabályokat is egyszerű többséghez kötné, ugyanakkor elismerte, hogy az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását támogathatónak tartják.

Gulyás bejelentette azt is, hogy a Fidesz frakciója tovább tárgyalja az alkotmánymódosítást és annak következményeit, majd közölte: 

„A frakció hosszan tárgyalt, tovább is tárgyal az alkotmánymódosításról és az erre adandó válaszokról. Csütörtökön 6 órakor tüntetést tartunk a Sándor-palota előtt, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen.”

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 87 komment

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ThunderDan
2026. július 06. 16:01
Ki kell SZÉLESÍTENI a tiltakozast, ellenállást. Eh NEM Fidesz-ügy. Ez egész Magyqrország, q NORMALIS Magyqtország ügye. MOST kell fellépnie minden CIVILNEK.
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0
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lemez
2026. július 06. 15:54
Röff megszünteti az mcc alapitványt.Megemelem eltörlöm feljentem.Csöcselék a normalitás ellen.
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1
0
komloisracok
2026. július 06. 15:21
ÁVH = Áallami Vagyonvisszaszerzési Hivatla
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3
0
Sróf
2026. július 06. 15:05
Megértem, hogy a Fidesz ebben a helyzetben nemigen tehet mást, muszáj tüntetésre hívnia, de az az igazság, hogy jelen pillanatban ez nemcsak hogy halottnak a csók, hanem a várható rekordalacsony részvétel miatt még annál is rosszabb fényt fog vetni az egészre, mintha egyáltalán nem is lenne semmilyen tüntetés. Sajnálom, nekem sem öröm, hogy ránk virradt a második Rákosi-korszak, de ez a nagy büdös helyzet. Nem tudom, mi lenne a megoldás, de hogy ez hülyeség, az tisztán előre látható.
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