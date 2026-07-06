StopÖnkény – Sulyok Tamásért és a demokráciáért tüntet csütörtökön a Fidesz

A frakcióvezető úgy véli, a javaslat több ponton is korlátozná a választójogot, valamint az Alkotmánybíróság működését is átalakítaná. Kifogásolta továbbá, hogy a tervezet a termőfölddel kapcsolatos kétharmados szabályokat is egyszerű többséghez kötné, ugyanakkor elismerte, hogy az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását támogathatónak tartják.

Gulyás bejelentette azt is, hogy a Fidesz frakciója tovább tárgyalja az alkotmánymódosítást és annak következményeit, majd közölte: