StopÖnkény – Sulyok Tamásért és a demokráciáért tüntet csütörtökön a Fidesz

Navracsics Tibor a 17. Alaptörvény-módosításról: „Íme, Szeretetország működésben”
A korábbi területfejlesztési miniszter szerint egyértelmű a Tisza szándéka.
Mindezt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be.
Gulyás Gergely élesen bírálta az Alaptörvény 17. módosítását, és tüntetést jelentett be a Sándor-palota elé a javaslat ellen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP képviselője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón ismertették álláspontjukat a tervezett alkotmánymódosításról.
Gulyás Gergely szerint:
Az előterjesztést botrányosnak tartjuk. Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki ilyen módon nem élt vissza az alkotmányozó többséggel. Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása.”
A frakcióvezető úgy véli, a javaslat több ponton is korlátozná a választójogot, valamint az Alkotmánybíróság működését is átalakítaná. Kifogásolta továbbá, hogy a tervezet a termőfölddel kapcsolatos kétharmados szabályokat is egyszerű többséghez kötné, ugyanakkor elismerte, hogy az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását támogathatónak tartják.
Gulyás bejelentette azt is, hogy a Fidesz frakciója tovább tárgyalja az alkotmánymódosítást és annak következményeit, majd közölte:
„A frakció hosszan tárgyalt, tovább is tárgyal az alkotmánymódosításról és az erre adandó válaszokról. Csütörtökön 6 órakor tüntetést tartunk a Sándor-palota előtt, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen.”
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A korábbi területfejlesztési miniszter szerint egyértelmű a Tisza szándéka.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt