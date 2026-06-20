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Navracsics Tibor: A „Zsolti bácsi-ügy” egy aljas hecckampány volt – amiről most hallgatnak (VIDEÓ)

2026. június 20. 20:04

Aljas hecckampánynak nevezte a Semjén Zsolt elleni, „Zsolti bácsi-ügyként” elhíresült támadást a HírTV Péntek 18 című műsorban a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor.

2026. június 20. 20:04
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„Biztos vagyok benne, hogy az igazság most kiderül” – fogalmazott a HírTV műsorában Navracsics Tibor, azzal kapcsolatban, hogy egyre több jel utal arra: 

a „Zsolti bácsi-ügyként” elhíresült történet nem más, mint egy tudatosan felépített hecckampány. 

Semjén Zsolt „teljesen ártatlan az egész ügyben – mint ahogyan eddig is tudtam” – emelte ki Navracsics Tibor.

A volt miniszter felidézte:

 informátorok szerint Görög Márta igazságügyi miniszter kérdést tett fel a kormányülésen Magyar Péternek ezzel az üggyel kapcsolatban, de állítólag a miniszterelnök nem válaszolt neki. Mit jelenthet a hallgatás?”

– tette fel a kérdést.

A fideszes politikus úgy véli: az üggyel kapcsolatban a pártra ragasztott „pedofidesz” jelző – miután kiderül, hogy a kapcsolódó vádak teljesen alaptalanok voltak – „el fog kopni.” A Semjén Zsolt elleni vádakat „pusztítónak” nevezte, amely egy családot is célba vett. Kijelentette: 

amennyiben az ügyben kiderül az igazság, úgy az érintetteknek bocsánatot kell kérniük Semjén Zsolttól.

Beszélt arról is, hogy a kormányzó párt „feltűnően hallgat” a Szőlő utcai ügy új fejleményei kapcsán.

Mint arról a Mandineren is írtunk: Pócs János fideszes országgyűlési képviselő információi szerint 

a Tisza Párthoz köthető szereplők tudatosan építettek fel egy olyan narratívát, amely megalapozatlan vádakra épült. 

A képviselő szerint az ügyben további hangfelvételek és dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyeket szükség esetén nyilvánosságra hoznak.

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Az üggyel kapcsolatban Pócs János feljelentést tesz az ügyészségen, amiről sajtótájékoztatón számolt be.

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A sajtóeseményen részt vett Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő is, aki kiemelte:

a „Zsolti bácsi-ügyet” nemcsak egy politikus, hanem a teljes jobboldal lejáratására, besározására hozták létre.

Panyi arra is rámutatott, hogy a botránnyal nemcsak a megvádolt politikust, annak közösségét, hanem az ügyben felhasznált gyermek életét is tönkreteszik. 

Nyitókép: képernyőmentés/HírTV

Összesen 19 komment

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balatontihany-25
2026. június 20. 20:49
"Nem adhatok mást, csak mi lényegem". Nos, a Tisza sem adhatott mást, csak ami a lényege: az aljas hecckampány, a hergelés, a gyűlöletkeltés, a bosszúvágy, a gátlástalan hazudozás, a pofátlanság és jellemtelenség... A vezérük egyenesen luciferi jellem és kész őrület - szegény Magyarország! - ő a kormányfő. Atyaég!
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1
1
Agricola
2026. június 20. 20:48
Teljesen igaza van Navracsic úrnak. A Semjén Zsolt elleni vádakat „pusztítónak” nevezte, amely egy családot is célba vett. Kijelentette: amennyiben az ügyben kiderül az igazság, úgy az érintetteknek bocsánatot kell kérniük Semjén Zsolttól. Kónya Endrét pedofié ügyben hamis tanúzásra felhívással gyanúsították, ezért a bíróság 3 év 4 hónap börtöhbüntetéssel sújtotta. Azok, akik pedofil ügyben a Semjén Zsolt elleni pusztító vádakat terjesztették hamis tanúzásra ösztönözve fiatal embereket viszont ússzák meg egy bocsánatkéréssel? Nem volna arányos az Igazságszolgáltatás működése, ha ez történne!
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3
1
londonbaby
2026. június 20. 20:40
tetves rohadt gané mocskos egy komcsi sima gyalogproli HAZAÁRULÓ családja van ennek a fosos seggű kutyának a narkós kis geci poloskának !!!!
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2
1
kapcsolatosan
2026. június 20. 20:35
Hát ide vezet a kifinomult úriemberkedés. A kábszis pedo tisza rátok borította az agyhalott követőivel az asztalt. Megérte?
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5
1
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