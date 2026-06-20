Navracsics Tibor: A „Zsolti bácsi-ügy” egy aljas hecckampány volt – amiről most hallgatnak (VIDEÓ)

„Biztos vagyok benne, hogy az igazság most kiderül” – fogalmazott a HírTV műsorában Navracsics Tibor, azzal kapcsolatban, hogy egyre több jel utal arra:

a „Zsolti bácsi-ügyként” elhíresült történet nem más, mint egy tudatosan felépített hecckampány.

Semjén Zsolt „teljesen ártatlan az egész ügyben – mint ahogyan eddig is tudtam” – emelte ki Navracsics Tibor.