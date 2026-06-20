Navracsics Tibor: A „Zsolti bácsi-ügy” egy aljas hecckampány volt – amiről most hallgatnak (VIDEÓ)

„Zsolti bácsi-ügy”: újabb bizonyítékok kerültek elő, Pócs János ismét feljelentést tett (VIDEÓ)
A fideszes képviselő szerint ez az ügy a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb politikai botránnyá nőheti ki magát.
Aljas hecckampánynak nevezte a Semjén Zsolt elleni, „Zsolti bácsi-ügyként” elhíresült támadást a HírTV Péntek 18 című műsorban a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor.
„Biztos vagyok benne, hogy az igazság most kiderül” – fogalmazott a HírTV műsorában Navracsics Tibor, azzal kapcsolatban, hogy egyre több jel utal arra:
a „Zsolti bácsi-ügyként” elhíresült történet nem más, mint egy tudatosan felépített hecckampány.
Semjén Zsolt „teljesen ártatlan az egész ügyben – mint ahogyan eddig is tudtam” – emelte ki Navracsics Tibor.
A volt miniszter felidézte:
informátorok szerint Görög Márta igazságügyi miniszter kérdést tett fel a kormányülésen Magyar Péternek ezzel az üggyel kapcsolatban, de állítólag a miniszterelnök nem válaszolt neki. Mit jelenthet a hallgatás?”
– tette fel a kérdést.
A fideszes politikus úgy véli: az üggyel kapcsolatban a pártra ragasztott „pedofidesz” jelző – miután kiderül, hogy a kapcsolódó vádak teljesen alaptalanok voltak – „el fog kopni.” A Semjén Zsolt elleni vádakat „pusztítónak” nevezte, amely egy családot is célba vett. Kijelentette:
amennyiben az ügyben kiderül az igazság, úgy az érintetteknek bocsánatot kell kérniük Semjén Zsolttól.
Beszélt arról is, hogy a kormányzó párt „feltűnően hallgat” a Szőlő utcai ügy új fejleményei kapcsán.
Mint arról a Mandineren is írtunk: Pócs János fideszes országgyűlési képviselő információi szerint
a Tisza Párthoz köthető szereplők tudatosan építettek fel egy olyan narratívát, amely megalapozatlan vádakra épült.
A képviselő szerint az ügyben további hangfelvételek és dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyeket szükség esetén nyilvánosságra hoznak.
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A fideszes képviselő szerint ez az ügy a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb politikai botránnyá nőheti ki magát.
Az üggyel kapcsolatban Pócs János feljelentést tesz az ügyészségen, amiről sajtótájékoztatón számolt be.
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Egyre több aggasztó részlet kerül elő az ügy kapcsán.
A sajtóeseményen részt vett Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő is, aki kiemelte:
a „Zsolti bácsi-ügyet” nemcsak egy politikus, hanem a teljes jobboldal lejáratására, besározására hozták létre.
Panyi arra is rámutatott, hogy a botránnyal nemcsak a megvádolt politikust, annak közösségét, hanem az ügyben felhasznált gyermek életét is tönkreteszik.
Nyitókép: képernyőmentés/HírTV