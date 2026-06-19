Súlyos büntetés várhat az érintettekre, ha a „Zsolti bácsi-ügyről” kiderül, hogy álhír

Ifj. Lomnici Zoltán rámutat, hogy a lehetséges kiindulópont az, hogy egy, „a sajtóban B. Sándor (Sanyika) néven megjelölt személy vallomását – különösen egy konkrét politikus személyazonosságának elárulását – anyagi ösztönzéssel befolyásolhatták egy a miniszterelnökhöz családilag szorosan köthető személy által”. Úgy véli, ha ezek az állítások – K. Márió volt nevelő és Füssy Angéla mentor nyilatkozatai alapján – bizonyítást nyernek, az „súlyos következményekkel járhat az érintettekre nézve”.

Az alkotmányjogász bejegyzésében felvázolja, mely bűncselekmények merülhetnek fel az újabb fejlemények alapján: