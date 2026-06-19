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lomnici zoltán sanyika Zsolti szabadságvesztés

Súlyos büntetés várhat az érintettekre, ha a „Zsolti bácsi-ügyről” kiderül, hogy álhír

2026. június 19. 21:46

Egyre több aggasztó részlet kerül elő az ügy kapcsán.

2026. június 19. 21:46
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Jogi szempontból vizsgálta a legújabb „Zsolti bácsi”-ügybeli állítások fényében felmerülő bűncselekményeket és büntetési tételüket ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA elnöke a Civil Összefogás Fórum Facebook-oldalán.

A szakértő emlékeztet: a legfrissebb információk alapján 

a „Zsolti bácsi”-ügy egy részleteiben és összességében is mesterségesen előállított, kifejezetten az országgyűlési választás eredményének befolyásolására kreált álhír.”

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Ifj. Lomnici Zoltán rámutat, hogy a lehetséges kiindulópont az, hogy egy, „a sajtóban B. Sándor (Sanyika) néven megjelölt személy vallomását – különösen egy konkrét politikus személyazonosságának elárulását – anyagi ösztönzéssel befolyásolhatták egy a miniszterelnökhöz családilag szorosan köthető személy által”. Úgy véli, ha ezek az állítások – K. Márió volt nevelő és Füssy Angéla mentor nyilatkozatai alapján – bizonyítást nyernek, az „súlyos következményekkel járhat az érintettekre nézve”.

Az alkotmányjogász bejegyzésében felvázolja, mely bűncselekmények merülhetnek fel az újabb fejlemények alapján:

  • Hamis tanúzás (Btk. 272. §)

Ha B. Sándor szándékosan valótlan tényeket állított (pl. azt, hogy J. P. Pál rendszeresen bántalmazta, vagy hogy „Zsolti bácsi” megerőszakolta őt), és ezt pénzért tette, a szakértő szerint az minősített hamis tanúzásnak tekinthető. Büntetési tétel büntetőügyben: 

aki a hamis tanúzást büntetőügyben követi el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  • Hamis tanúzásra felhívás és a tanú befolyásolása, illetve vesztegetés 

Ha valaki pénzt ígért vagy adott azért, hogy B. Sándor egy konkrét vallomást tegyen (pl. egy politikus nevét mondja ki), az hamis tanúzásra felhívás (Btk. 273. §) és/vagy vesztegetés (Btk. 290–295. § fejezet) gyanúját veti fel.

Hamis tanításra felhívás: Aki mást hamis tanúzásra rábírni törekszik, büntetőügyben történő elkövetés esetén bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel, polgári ügyben történő elkövetés esetén vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki az előbbiekben meghatározott bűncselekményt szabálysértési vagy egyéb hatóság, illetve a fegyelmi jogkör gyakorlója előtt folyamatban lévő ügyben követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Vesztegetés: Aki gazdálkodó szervezet (pl. egy médium, ügyvédi iroda etc.) részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt (pénzt, anyagi ellenszolgáltatást etc.) , hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az első bekezdésben meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követik el.

A szakértő rámutat: a büntetés az első bekezdésben rögzített tényállás megvalósulása esetén egy évtől öt évig, a bekezdés esetében két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a vesztegetést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

  • Hamis Vád és egyéb kapcsolódó bűncselekmények

Ha a fizetés a nyomozás akadályozását vagy hamis nyomvonal létrehozását szolgálta: bűnpártolás vagy más igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény is szóba jöhet, ha az egész narratíva koholt vádaskodás része, a hamis vád (Btk. 268. §) gyanúja is felmerülhet. Büntetési tétel büntetőügyben: 

aki mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol, más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt, valótlan bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hamis vád alapján az érintett ellen büntetőeljárás indul.”

– zárta elemzését Ifj. Lomnici Zoltán.

Nyitókép: képmontázs

 

Összesen 16 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 19. 23:37
Ezeket is aznap fogják majd perbe, amikor Orbánt. Soha.
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0
0
mzsmnb
2026. június 19. 22:53
Vihar a biliben. Nem lesz itt semmi, esetleg a kiscsákó kap egy felfüggesztettet, aztán mehet megint Dubaiba. Bár ezt is valószínűtlennek tartom, mert ezzel elismernék, hogy manipulálták a választást.
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4
0
Atti bá
2026. június 19. 22:44
"Böribe velük", minden , sorba láncra fűzve.
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0
0
Vata Aripeit
2026. június 19. 22:43
Lomniczi? Hát had ne röhögjek már, mert fájna. Itt soha senkinek nem lett semmiből semmi baja. Lomniczi meg a főbohóc. Felemeli a mutatóujját oszt ennyi. Jogász vagy? Perelj, dolgozz, ne ellemezz. Paszd meg bütyök xarrá szopat bennetek, és már lassan ott tartok, hogy drukkolok neki. Tényleg mossa fel veletek a padlót, mert hagyjátok,.mert sunyi kis faxok vagytok. Ez lemond, az megszünik, azt kirúgják, amaz közleményt ad ki, emez lapít...ez a magyar jobboldal? ezt érdemli az a 2.4 millió ember? Ami lassan 1 millió alatt lesz, ha ekkora lúzerek vagytok.
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