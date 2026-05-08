„Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk” – Magyar Péterék a klasszikus demokráciát várhatóan kiiktatják a mindennapokból

A 444 már készíti elő a terepet. Mutatja, Magyarék hogyan akarnak megszabadulni a közjogi méltóságoktól, ha önként nem akarnak lemondani. Már a szóhasználat is bizarr. Megszabadulni. A sillabusz azt írja, hogy a „megszabadulni” kifejezés alapvetően azt jelenti, hogy valamilyen tehertől, kényszertől, korlátozástól vagy kellemetlen dologtól szabadul meg valaki.

Ez úgy általában igaz a hétköznapi életben, de a közjogi világ ettől eltér.

Ha másban nem, hát abban, hogy amint a nevében is benne van: jogot használ. Ami tervezhetővé, kiszámíthatóvá teszi az egyének, a társadalom életét. Ha annak megvannak a feltételei, akkor pedig olyan terepen is gyakorolja a hatását, ahol már az alkotó nincs hatalomban, nem tudja személyes jelenlétével nyomatékosítani, hogy a jogrend szent és sérthetetlen. De hiszen