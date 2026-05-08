„Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk” – Magyar Péterék a klasszikus demokráciát várhatóan kiiktatják a mindennapokból

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A 444 sajnos arcátlanul folytatja az olvasók félrevezetését.
A 444 már készíti elő a terepet. Mutatja, Magyarék hogyan akarnak megszabadulni a közjogi méltóságoktól, ha önként nem akarnak lemondani. Már a szóhasználat is bizarr. Megszabadulni. A sillabusz azt írja, hogy a „megszabadulni” kifejezés alapvetően azt jelenti, hogy valamilyen tehertől, kényszertől, korlátozástól vagy kellemetlen dologtól szabadul meg valaki.
Ez úgy általában igaz a hétköznapi életben, de a közjogi világ ettől eltér.
Ha másban nem, hát abban, hogy amint a nevében is benne van: jogot használ. Ami tervezhetővé, kiszámíthatóvá teszi az egyének, a társadalom életét. Ha annak megvannak a feltételei, akkor pedig olyan terepen is gyakorolja a hatását, ahol már az alkotó nincs hatalomban, nem tudja személyes jelenlétével nyomatékosítani, hogy a jogrend szent és sérthetetlen. De hiszen
pont azért van a jogrend, hogy az önállóan is szavatolja a biztonságot, a kiszámíthatóságot, a gazdaság, a társadalom jogszerű működését. A káoszt megelőzését.
Ha pedig választások révén jön egy új a hatalom, ami a demokrácia természetes rendje, akkor ő kerül abba a pozícióba, hogy a fennálló jogrendet annak alkotmányos szabályai szerint betartva megváltoztassa. A maga idejében, persze.
Csakhogy itt a bökkenő. Magyar Péter már a győzelem utáni első sajtótájékozatatóján kijelentette Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban, hogy
„ha a kormányalakítás után nem távozik magától, akkor, élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítjuk el a hivatalából". Illetve: „Meg fogjuk oldani. Jogász vagyok, nem ijedek meg a jogászkodástól."
A jogászkodás ebben az olvasatban úgy hat, mintha valaki bűvészkedni akarna a joggal.
Jogszerűtlenséget akarna jogszerűvé „varázsolni”.
Pedig ha valamikor, akkor ilyen helyzetben nem lehet „jogászkodni.” Követni kell a szigorú előírásokat. Hiába van valakinek kétharmados felhatalmazása, a jog az jog.
Persze akkor, ha valakinek olyan tanácsadói vannak, mint például Fleck Zoltán jogtudós, akkor könnyen elveti a sulykot, és átnyúl a hatályos jogszabályok felett. Fleck Zoltán korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról beszélt: ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akár
„zsarolhatná is a köztársasági elnököt, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az Alaptörvényt is eltörölhetné.”
Durva, nem? Szóval ő lehet Magyar Péter jogászkodásának éceszgébere, ha tetszik, jogi kijelentéseinek tollbamondója. 2022-ben, Márki-Zay idejében még feles törvénnyel akart Alaptörvényt módosítani, és a baloldali elemzők közül senki nem vette a fáradságot, hogy az orrára koppintson, mondván, ennek már a gondolata is abszurd.
Ha pedig ragaszkodunk a jogszabályhoz (márpedig miért ne tennénk, hiszen azért vannak), akkor, mint arra Lomnici Zoltán emlékeztetett, rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a jelenlegi köztársasági elnököt mandátumának lejárta előtt elmozdítsa. Csak akkor van mód a visszahívásra, ha annak a jogszabályi feltételei fennállnak. Ahogy korábban írtam, Pokol Béla jogtudós, volt alkotmánybíró Facebook-posztjában aláhúzta, az államfőt a megválasztott miniszterelnök legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is, az okok megjelölésével, de
ha közvetlen érintkezés során felszólítja a lemondásra, az alkotmánysértést jelent.
„Ezt megteheti a konkrét okok megnevezésével az Országgyűlésben, az erről szóló hatályos alkotmányos szabály, az Alaptörtvény 13. cikkének (2) bekezdése alapján hivataltól megfosztását kezdeményezve, majd az ezt jóváhagyó 2/3-os országgyűlési határozat alapján az erről döntő Alkotmánybírósághoz fordulva egy beadványban. De enélkül megtenni ezt a lépést már az alkotmányos szabályok megsértését jelenti.”
Orbán Viktor a Fidesz 1998-as győzelme után nem szólította fel az 1990 októberi taxisblokádban vitatott szerepet játszó Göncz Árpád köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le, hanem megvárta, hogy leteljen a mandátuma.
Szintén bölcs módon nem tette kockára az ország nyugalmát Medgyessy Péter miniszterelnök, megvárta Mádl Ferenc köztársasági elnök mandátumának lejártát, Gyurcsány Ferenccel egyetemben.
A 444 sajnos arcátlanul folytatja az olvasók félrevezetését.
Magasról kezdik. Azt írják, hogy április 12-én egyértelmű és széles körű felhatalmazást kapott az új többség az alkotmányos demokrácia helyreállítására. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy
az alkotmányos demokrácia sehol sem sérült, azt tehát helyreállítani sem kell.
Erre ékes példa a választás maga, ahol a Fidesz, Orbán szavaival élve: földrengésszerű vereséget szenvedett. Lehet-e az ellenzéknek nyerni ott, ahol nincs demokrácia?
Ennek ellenére arra kell számítani, hogy a klasszikus demokráciát lényegében kiiktatják a mindennapokból. Csak szavakban hivatkoznak rá. Erre kell számítani, mert – szintén a volt kormányfőt idézve –
„az önkény és az akarnokság korszakába lépünk.”
Hogy ennek van-e ellenszere? Igen, van!
A legfontosabb a nyilvánosság, a vélemény hangos, nyílt képviselete. Békésen, gyűlölködéstől mentesen, de következetesen.
(Fotó: Fabio Cimaglia, MTI/MTVA)