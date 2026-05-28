Még nem unják Liverpoolban? Szoboszlainak statisztál mindenki

Akárhogy is pontozzák a Liverpool játékosainak idényét, mindig a magyar végez az élen. Szoboszlai Dominik munkamorálját csodálatra méltónak tartják.
Szenvedős idénye volt a Liverpoolnak címvédőként a Premier League-ben, hiszen az újabb bajnoki aranyérem megszerzéséről már korán lemondhatott, végül az ötödik helyen végzett, így legalább a Bajnokok Ligájában indulhat a következő idényben. Arne Slot csapatában szinte mindenki tudása alatt teljesített, egyetlen játékossal voltak maradéktalanul elégedettek a szurkolók: Szoboszlai Dominikkel.
A This is Anfield oldala két különböző szempont alapján is rangsorolta a Vörösök játékosainak teljesítményét az angol bajnokság 2025/26-os évadában, és nem meglepő módon, mind a kettőben a magyar válogatott csapatkapitánya végzett az első helyen.
A FotMob futballstatisztikákkal foglalkozó alkalmazás például 7.5 pontra értékelte Szoboszlai idényét, ezzel a 7.26 pontos csapatkapitányt, Virgil van Dijkot előzte meg. Ebben közrejátszott, hogy honfitársunk mindössze két PL-meccsről hiányzott eltiltás miatt, emellett 6 gólt szerzett középpályásként, ami a negyedik legjobb a csapatban és 7 gólpasszt osztott ki, ami pedig a legtöbb.
Szoboszlai egyébként mindössze 187 percet hagyott ki az évadból, ezzel az egész PL-mezőnyben a 13. helyen végzett, míg a helyzetek kialakításának számában (78) csak az idény legjobbjának megválasztott Manchester United-játékos, Bruno Fernandes előzte meg (136).
A másik listát a This is Anfield újságíróinak pontozása alapján állították össze. Ide már Kerkez Milos is felfért a 8. pozícióba, megelőzve például Florian Wirtzet és Mohamed Szalaht is, a balhátvéd 6 pontot kapott.
„Az első idénye Liverpoolban nem volt tökéletes, de a kiszámíthatatlan kezdés után sokat fejlődött, és megbízhatóbb balhátvéd lett.”
Szoboszlai 7.4 pontjával ezt az értékelést is megnyerte a 7 pontos tinédzser, Rio Ngumoha előtt.
Nem meglepő, hogy első a listán, miután kiváló idényt produkált, miközben körülötte mindenki alulteljesített. Az Arsenal és a Manchester City elleni szabadrúgásai kiemelkedő pillanatok voltak, és sokakkal ellentétben a legtöbb héten csodálatra méltó munkamorálról tett tanúbizonyságot.”
Szoboszlai jelenleg jól megérdemelt pihenőjét tölti, június elsején pedig csatlakozik a magyar válogatott keretéhez.
Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP