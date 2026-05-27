Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Elképesztő üzeneteket küldtek Szoboszlainak – a felesége és a meki is szóba került

2026. május 27. 07:58

Van, aki állítása szerint jobban szereti, mint a felesége, másnak nem tetszett a vereség utáni mekizés. Szoboszlai Dominik a közösségi médiában búcsúzott az idénytől és a klublegendáktól.

2026. május 27. 07:58
null

A hétvégén a Liverpool számára is véget ért a klubidény: a Vörösök a Premier League utolsó fordulójában 1–1-es döntetlenre végeztek a Brentforddal, így a tabella ötödik helyén végezve megcsípték az utolsó, még Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót. Az angol csapat idénybeli legjobbja, Szoboszlai Dominik egy Instagram-posztban búcsúzott csapata viszontagságos évadától.

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Szalahtól is elbúcsúzott. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezt is ajánljuk a témában

„Most, hogy véget ért a 2025/26-os idény, jól tudjuk, nem úgy alakult, mint abban mindannyian reménykedtünk, de sosem adtuk fel a küzdelmet. Köszönjük a hihetetlen támogatásotokat minden pillanatban. Tanulni, fejlődni fogunk, és a következő szezonra még erősebben térünk vissza.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az első bekezdés a szurkolóknak szólt, a folytatás pedig a két távozó legendának, Mohamed Szalahnak és Andy Robertsonnak.

„Három közös idény, rengeteg emlék. Nemcsak a trófeák és a pillanatok, hanem a színvonal, a vezetés és a leckék, amik örökre megmaradnak. Mindkettőtöknek köszönjük mindazt, amit adtatok ennek a klubnak, ennek a közösségnek. Az örökségeket mindig az LFC része lesz.”

Szoboszlait nagyon szeretik

A skót reagált is két szívecskével a posztra, de természetesen a szurkolói hozzászólások is ellepték a kommentszekciót. Szoboszlai előtt kivétel nélkül leborul mindenki, a jövő liverpooli kapitányát látják benne, illetve aranylabdás játékosként emlegetik.

És volt, aki nemes egyszerűséggel „szerelmet vallott” a magyar válogatott csapatkapitányának.

Jobban szeretlek tesó, mint a feleséged.”

Szoboszlai teljesítményét egy másik kommentelő is elismerte, ugyanakkor nem felejtette el a középpályásnak, hogy az Aston Villa vereséget követő napon egy fizetett hirdetést posztolt, melyben hamburgert eszik egy magánrepülőn.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy kincs vagy Dom, csak fejezd be a képek posztolását arról, hogy mekizel egy kemény vereség után, és minden jóra fordul.”

Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a Liverpool idényét. A középpályás jelenleg jól megérdemelt pihenőjét tölti, június elsején pedig csatlakozik a magyar válogatott keretéhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MZperX
2026. május 27. 10:03
Domi, az az Arsenal elleni szabadrúgás gólod..., nos, az mindent visz! Még több sikert a Poollal és a válogatottal is a jövő szezonban! A realból érkező szirén hangokat sürgősen felejtsük el! Ha nem Barca, akkor semmi más, mint a Pool, mert nem akarok ellened szurkolni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!