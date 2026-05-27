Elképesztő üzeneteket küldtek Szoboszlainak – a felesége és a meki is szóba került

A győzelem elmaradt, de Szoboszlaiék így is BL-indulók – eldőlt, hogy a Tottenham bent marad-e a PL-ben
Mohamed Szalah gólpasszal búcsúzott az Anfieldtől. A Liverpool döntetlennel zárta az idényt.
Van, aki állítása szerint jobban szereti, mint a felesége, másnak nem tetszett a vereség utáni mekizés. Szoboszlai Dominik a közösségi médiában búcsúzott az idénytől és a klublegendáktól.
A hétvégén a Liverpool számára is véget ért a klubidény: a Vörösök a Premier League utolsó fordulójában 1–1-es döntetlenre végeztek a Brentforddal, így a tabella ötödik helyén végezve megcsípték az utolsó, még Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót. Az angol csapat idénybeli legjobbja, Szoboszlai Dominik egy Instagram-posztban búcsúzott csapata viszontagságos évadától.
„Most, hogy véget ért a 2025/26-os idény, jól tudjuk, nem úgy alakult, mint abban mindannyian reménykedtünk, de sosem adtuk fel a küzdelmet. Köszönjük a hihetetlen támogatásotokat minden pillanatban. Tanulni, fejlődni fogunk, és a következő szezonra még erősebben térünk vissza.”
Az első bekezdés a szurkolóknak szólt, a folytatás pedig a két távozó legendának, Mohamed Szalahnak és Andy Robertsonnak.
„Három közös idény, rengeteg emlék. Nemcsak a trófeák és a pillanatok, hanem a színvonal, a vezetés és a leckék, amik örökre megmaradnak. Mindkettőtöknek köszönjük mindazt, amit adtatok ennek a klubnak, ennek a közösségnek. Az örökségeket mindig az LFC része lesz.”
A skót reagált is két szívecskével a posztra, de természetesen a szurkolói hozzászólások is ellepték a kommentszekciót. Szoboszlai előtt kivétel nélkül leborul mindenki, a jövő liverpooli kapitányát látják benne, illetve aranylabdás játékosként emlegetik.
És volt, aki nemes egyszerűséggel „szerelmet vallott” a magyar válogatott csapatkapitányának.
Jobban szeretlek tesó, mint a feleséged.”
Szoboszlai teljesítményét egy másik kommentelő is elismerte, ugyanakkor nem felejtette el a középpályásnak, hogy az Aston Villa vereséget követő napon egy fizetett hirdetést posztolt, melyben hamburgert eszik egy magánrepülőn.
Egy kincs vagy Dom, csak fejezd be a képek posztolását arról, hogy mekizel egy kemény vereség után, és minden jóra fordul.”
Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a Liverpool idényét. A középpályás jelenleg jól megérdemelt pihenőjét tölti, június elsején pedig csatlakozik a magyar válogatott keretéhez.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan