05. 27.
szerda
szekszárdi járásbíróság tolna vármegyei főügyészség dróntámadás

Drámai fenyegetés érkezett: pusztító dróntámadást helyezett kilátásba egy férfi Magyarországon

A vádlott egy szekszárdi szolgáltató céget vett célba.

2026. május 27. 06:33
Egy szekszárdi szolgáltató céget dróntámadással fenyegető férfi ellen emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A vádirat szerint a 42 éves férfi február 17-én asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött a szolgáltatónak a cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegetőek és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak, azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és alkalmazottainak címezte, és félelemkeltés céljából küldte.

A főügyészség ismertetés szerint az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.

A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál – írta a főügyészség.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

 

Mich99
2026. május 27. 10:02
Még egy ukrán ügynök?!
altercat1
2026. május 27. 09:46
Ez valamelyik szociális szolgáltató lesz. Családsegítő, gyerekjóléti, ált. humán. Biztos nem adtak neki segélyt, vagy ilyesmi. Újabb seggbe rúgás terhe mellett mehet a kóterba.
massivement6
2026. május 27. 08:16
Nem sajnálja az ember nagyon az ilyen kreténeket... A közveszéllyel való fenyegetésben a fidkányok verhetetlenek...
buktoragyufaarus
2026. május 27. 07:42
Hajtogatott papírrepülővel megtámadja a parlamentet és harci vizipisztollyan halálra vizezi a képviselőket.
