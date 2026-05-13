Sulyok Tamás elítélte a Kárpátalját ért dróntámadást: „Mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen!”

„Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!” – fogalmazott.

Mint ismert, az orosz hadsereg szerdán délután dróntámadást hatott végre több kárpátaljai település, köztük Szolyvár, Munkács és Ungvár ellen.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó Facebook-oldalán kiemelte, ez legnagyobb Kárpátalját ért támadás a háború kitörése óta.