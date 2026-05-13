Sulyok Tamás elítélte a Kárpátalját ért dróntámadást: „Mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen!”

A köztársasági elnök elítélendőnek nevezte Oroszország akcióját, és kiemelte, Magyarországnak egyenlőre nincs információja személyi sérültekről.
Az eddigi legnagyobb kiterjedésű orosz dróntámadás történt szerdán Kárpátalján – jelezte Facebook-oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Személyi sérülésről nincs információnk”
– tette világossá az államfő.
„Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!” – fogalmazott.
Mint ismert, az orosz hadsereg szerdán délután dróntámadást hatott végre több kárpátaljai település, köztük Szolyvár, Munkács és Ungvár ellen.
Miroszlav Bileckij katonai kormányzó Facebook-oldalán kiemelte, ez legnagyobb Kárpátalját ért támadás a háború kitörése óta.
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek.
A mostani dróncsapások vélhetően egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelentik, amelyet később rakétatámadások követhetnek.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI
