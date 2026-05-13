sulyok tamás dróntámadás reakció orosz-ukrán háború Kárpátalja

Sulyok Tamás elítélte a Kárpátalját ért dróntámadást: „Mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen!”

2026. május 13. 19:31

A köztársasági elnök elítélendőnek nevezte Oroszország akcióját, és kiemelte, Magyarországnak egyenlőre nincs információja személyi sérültekről.

2026. május 13. 19:31
Az eddigi legnagyobb kiterjedésű orosz dróntámadás történt szerdán Kárpátalján – jelezte Facebook-oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Személyi sérülésről nincs információnk”

– tette világossá az államfő.

„Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!” – fogalmazott.

Mint ismert, az orosz hadsereg szerdán délután dróntámadást hatott végre több kárpátaljai település, köztük Szolyvár, Munkács és Ungvár ellen.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó Facebook-oldalán kiemelte, ez legnagyobb Kárpátalját ért támadás a háború kitörése óta.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek.

A mostani dróncsapások vélhetően egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelentik, amelyet később rakétatámadások követhetnek.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jon_meg_tiszas_kutyara_der
2026. május 13. 20:35
Orbánt eltávolították, Putyin levette a kezét Kárpátaljáról.
5
0
Ekrü123
2026. május 13. 20:26
Csak tartson ki Elnök Úr mert jelenleg ön az egyetlen garancia arra, hogy ez az őrült ne vigye az országot bele a háborúba…😳😳
4
0
pipa89
2026. május 13. 20:03
MIt várunk, ha Magyarország új kormánya letette a nagy esküt Brüsszelben Ukrajna mellett????????
7
0
Apik
2026. május 13. 20:03
Kitartast Elnok Ur! Koszonjuk, hogy nem hagyja magat!!! Mi , a nemzeti oldal tiszteljuk Ont es ez szamit!
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!