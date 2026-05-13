05. 14.
csütörtök
kormány tarr zoltán dróntámadás kormányülés Kárpátalja oroszország

Tarr Zoltán: „Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok biztonságáért” (VIDEÓ)

2026. május 13. 22:21

A kormány minden lehetséges segítséget megad a kárpátaljai magyaroknak – jelentette ki Tarr Zoltán.

2026. május 13. 22:21
null

A kormány figyelemmel követi a Kárpátalját ért dróntámadás fejleményeit, és minden lehetséges segítséget megad az ott élő magyar közösségnek – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy szerdán közzétett videóüzenetben.

A tárcavezető az Ópusztaszeren tartott kormányülés szünetében rögzített felvételen hangsúlyozta: aggodalommal figyelik azokat az eseményeket, amelyek során Oroszország kárpátaljai célpontok ellen hajtott végre dróntámadást.

Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért”

– fogalmazott a miniszter.

Tarr Zoltán jelezte, hogy a magyar kormány korábban már elítélte az orosz támadást, továbbá azt is, hogy jelenleg is vizsgálják a történtek részleteit, és folyamatos kapcsolatban állnak a helyi magyar közösségekkel, valamint a konzuli szolgálatokkal.

Hozzátette: amennyiben olyan helyzet alakul ki, amelyben Magyarország segítséget tud nyújtani a Kárpátalján élőknek, a kormány kész megtenni a szükséges lépéseket.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gica1994
2026. május 14. 00:27
Hm...simán kinézem az ukrikból meg a pajtásaikból, hogy ők voltak az oroszok nevében!!
krisz09
2026. május 13. 23:34
Aha. Éles logika. Oroszellenesség, ukránpártiság, de azért elvárják (közvéleménykutatás szerint még a polgárok is), hogy az orosz olcsón adja az olajat, gázt, és még Kárpátalját is külön kímélje. Hát persze, ha orosz lennék, nyilván így állnék én is az új magyar kormányhoz.
Krupp Skya
2026. május 13. 23:30
Akik rátok szavaztak mocskos ÁVH-s disznókra azok aláírták a magyarok halálos ítéletét és nem csak Kárpát-alján.
beva
2026. május 13. 23:28
Gondolom, a hatás kedvéért kettőt dobbant is a lábával. Szánalmas, ahogy próbálják játszani a hiteles politikust.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.