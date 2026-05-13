Tarr Zoltán: „Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok biztonságáért” (VIDEÓ)

A kormány figyelemmel követi a Kárpátalját ért dróntámadás fejleményeit, és minden lehetséges segítséget megad az ott élő magyar közösségnek – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy szerdán közzétett videóüzenetben.

A tárcavezető az Ópusztaszeren tartott kormányülés szünetében rögzített felvételen hangsúlyozta: aggodalommal figyelik azokat az eseményeket, amelyek során Oroszország kárpátaljai célpontok ellen hajtott végre dróntámadást.