Tarr Zoltán: „Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok biztonságáért” (VIDEÓ)

Megrázó beszámoló Ungvárról: alig pár száz méterre a lakóházaktól csapódtak be az orosz drónok (VIDEÓ)
Dunda György tudósító kiemelte, mindeközben Zelenszkij tanácsadója jósnőktől kér segítséget az Ukrajnát meghatározó kérdésekben.
A kormány minden lehetséges segítséget megad a kárpátaljai magyaroknak – jelentette ki Tarr Zoltán.
A kormány figyelemmel követi a Kárpátalját ért dróntámadás fejleményeit, és minden lehetséges segítséget megad az ott élő magyar közösségnek – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy szerdán közzétett videóüzenetben.
A tárcavezető az Ópusztaszeren tartott kormányülés szünetében rögzített felvételen hangsúlyozta: aggodalommal figyelik azokat az eseményeket, amelyek során Oroszország kárpátaljai célpontok ellen hajtott végre dróntámadást.
Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért”
– fogalmazott a miniszter.
Tarr Zoltán jelezte, hogy a magyar kormány korábban már elítélte az orosz támadást, továbbá azt is, hogy jelenleg is vizsgálják a történtek részleteit, és folyamatos kapcsolatban állnak a helyi magyar közösségekkel, valamint a konzuli szolgálatokkal.
Hozzátette: amennyiben olyan helyzet alakul ki, amelyben Magyarország segítséget tud nyújtani a Kárpátalján élőknek, a kormány kész megtenni a szükséges lépéseket.
