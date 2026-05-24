Kijev nem tétovázott: súlyos támadás érte Oroszországot is

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közlése szerint dróntámadást hajtottak végre egy olajszivattyú- és elosztóállomás ellen az oroszországi Vlagyimiri területen, amely fontos szerepet játszik Moszkva és a környező régiók üzemanyag-ellátásában – írja az Index a Reuters beszámolója alapján.

Az SZBU állítása szerint az állomás több jelentős olajraktárt, valamint több repülőteret is ellát üzemanyaggal.