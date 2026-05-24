Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
üzemanyag dróntámadás orosz-ukrán háború kijev

Kijev nem tétovázott: súlyos támadás érte Oroszországot is

2026. május 24. 18:41

A jelentések szerint dróntámadást hajtottak végre egy olajszivattyú- és elosztóállomás ellen.

2026. május 24. 18:41
null

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közlése szerint dróntámadást hajtottak végre egy olajszivattyú- és elosztóállomás ellen az oroszországi Vlagyimiri területen, amely fontos szerepet játszik Moszkva és a környező régiók üzemanyag-ellátásában – írja az Index a Reuters beszámolója alapján.

Az SZBU állítása szerint az állomás több jelentős olajraktárt, valamint több repülőteret is ellát üzemanyaggal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az információk szerint a támadás után mintegy 800 négyzetméteres területen keletkezett tűz.

A csapás illeszkedik Ukrajna azon stratégiájába, amely az orosz energetikai és logisztikai infrastruktúrát veszi célba. Az elmúlt hónapokban több finomítót, tárolót és szivattyúállomást is dróntámadás ért, ami időszakos fennakadásokat okozott az orosz olajipar működésében. Az Index a Reuters korábbi jelentéseit is idézte, amelyek szerint a támadások több nagy finomító termelését is leállásra vagy visszafogásra kényszerítették.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: X/OSINTtechnical

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. május 24. 20:00
Orosz szopancsok, szopjatok többet, mélyebben, nyálasabban.
Válasz erre
1
0
RWG1
2026. május 24. 19:01
Melegszik a helyzet de igazán forró akkor lesz amikor az oroszok deklarálják azt hogy ezekben a támadásokban a nyugat keze vastagon benne van.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. május 24. 19:01
és Oroszországban is felfutóban a Mogyoróbokor termesztése ....
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. május 24. 18:57
a nemzetközi helyzet egyre fokozódik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!