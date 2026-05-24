Kijev nem tétovázott: súlyos támadás érte Oroszországot is

Oroszország rommá rakétázta Kijevet, Zelenszkij pedig azt is elárulta, milyen rakéták okozták a pusztítást
Hatalmas a kár: Putyinék több mint félezer drónt és csaknem száz rakétát vetettek be.
A jelentések szerint dróntámadást hajtottak végre egy olajszivattyú- és elosztóállomás ellen.
Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közlése szerint dróntámadást hajtottak végre egy olajszivattyú- és elosztóállomás ellen az oroszországi Vlagyimiri területen, amely fontos szerepet játszik Moszkva és a környező régiók üzemanyag-ellátásában – írja az Index a Reuters beszámolója alapján.
Az SZBU állítása szerint az állomás több jelentős olajraktárt, valamint több repülőteret is ellát üzemanyaggal.
Az információk szerint a támadás után mintegy 800 négyzetméteres területen keletkezett tűz.
A csapás illeszkedik Ukrajna azon stratégiájába, amely az orosz energetikai és logisztikai infrastruktúrát veszi célba. Az elmúlt hónapokban több finomítót, tárolót és szivattyúállomást is dróntámadás ért, ami időszakos fennakadásokat okozott az orosz olajipar működésében. Az Index a Reuters korábbi jelentéseit is idézte, amelyek szerint a támadások több nagy finomító termelését is leállásra vagy visszafogásra kényszerítették.
Nyitókép forrása: X/OSINTtechnical