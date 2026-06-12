Olcsóbban tankolhatnak a magyarok ebben a szomszédos országban

Jelentősen olcsóbb lett a benzin és a gázolaj Szlovéniában, így az erős forint és a kedvező szlovén üzemanyagárak találkozása most különösen megéri azoknak, akik a határhoz közel élnek vagy éppen átutaznak – írta meg a Világgazdaság. A portál szerint, aki Szlovéniában tölti fel a tankját, jelenleg érezhetően kevesebbet fizet az üzemanyagért, mint Magyarországon.

A benzin esetében literenként majdnem harminc, gázolajnál mintegy tizenöt forint az előny a szomszédos ország javára.

Hozzátették, Szlovéniában az üzemanyagárakat az állam határozza meg, azonban nem rögzített, úgynevezett védett áron, hanem a piaci viszonyokhoz igazítva, nagyjából kéthetente felülvizsgálva. A meghatározott árak egységesen érvényesek az összes töltőállomásra, kivételt képeznek a gyorsforgalmi utak melletti kutak, ahol magasabb árakkal kell számolni.