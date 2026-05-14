patriot dróntámadás Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij rakétatámadás

Borzalmas pusztítás Kijevben: egy halott kislányt húztak ki a romok alól

2026. május 14. 21:09

Minden eddiginél pusztítóbb légicsapás-sorozat érte Ukrajnát az elmúlt napokban.

Az ukrán hatóságok szerint legalább tizenkét ember meghalt, köztük két gyermek, amikor orosz rakéták és drónok csapódtak be a fővárosba és más ukrán régiókba – írja a BBC. A mentőalakulatok még mindig túlélők után kutatnak egy részben összeomlott kilencemeletes kijevi társasház romjai alatt, ahol több mint húsz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az ukrán elnök szerint az éjszaka folyamán Oroszország

több mint 670 drónt és 56 rakétát vetett be Ukrajna ellen, ami a háború egyik legnagyobb légitámadásának számít.

Volodimir Zelenszkij közölte: több mint 180 célpontot értek találatok országszerte, köztük több mint ötven lakóépületet. Az ukrán elnök szerint Moszkva az elmúlt három napban több mint 1500 drónt indított ukrán városok ellen.

Ez biztosan nem azoknak a lépése, akik be akarják fejezni a háborút”

– fogalmazott az államfő.

Az ukrán légvédelem ugyan a drónok 93 százalékát elfogta, a ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is súlyos problémát jelent. Az ukrán vezetés ismét sürgette újabb Patriot-rendszerek és rakéták szállítását.

A legsúlyosabb pusztítás Kijev délnyugati részén, a Darnickij kerületben történt. A romok alól egy 21 és egy 30 éves férfi, valamint egy nő holttestét emelték ki,

később pedig egy 12 éves lány és egy másik gyermek halálát is megerősítették.

Több mint 1500 rendőr és mentő dolgozik a romok eltakarításán és a túlélők felkutatásán.

A helyszínen sokkoló jelenetek fogadták a mentőket és a helyieket. Az egyik túlélő, Irina Movcsan könnyek között beszélt a BBC-nek arról, hogy éppen egy rövid ukrajnai látogatáson tartózkodott, amikor becsapódtak a rakéták.

Az egész épület remegett. Nagyon félelmetes volt”

– mondta, hozzátéve:

Mostanában olyan nyugodt volt minden, hogy azt hittem, talán ideje végleg hazaköltözni. Aztán tegnap és ma valóságos Armageddon jött.”

A támadások lakóépületek mellett

  • iskolákat,
  • állatorvosi rendelőt és
  • más infrastruktúrát is megrongáltak,
  • Kijev egyes részein pedig a vízellátás is megszakadt.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a civilek elleni válogatás nélküli támadással vádolta Oroszországot.

Újabb éjszaka halállal és pusztítással”

– írta az X-en.

A támadások közvetlenül azután kezdődtek újra, hogy hétfőn lejárt az Egyesült Államok közvetítésével létrejött háromnapos tűzszünet. Az ukrán külügyminiszter szerint a csapások azt mutatják, hogy Moszkva továbbra sem hajlandó lezárni a háborút.

***

Fotó: Roman PILIPEY / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alenka
2026. május 14. 22:32
Mindiniïr!..... kiijivijj intyipintyi?....hagyjuk, a gyerekek szülei hol voltak?....esetleg sziréna és óvóhely? Vagy arra nem futotta a milliárdokból??????... Az orosz civileket sosem öl, az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj és az Epstein Koalíció szokása!.... Oroszország Anyácska, előre!
duro_dorka
2026. május 14. 22:11
"egy halott kislányt húztak ki a romok alól" A lószart. Dezinformáció. Cinkos a Mandiner ukránfasztszopó főszerkje, amelyik átveszi a manipulatív hazugságot.
Dunhill67
2026. május 14. 22:07
amikor az ukrán öli az oroszt saját területén akkor bezzeg kussol az eu...szokjátok kijeviek...lesz ez még rosszabb is
Zsolt75
2026. május 14. 22:04
"Az ukrán légvédelem a drónok 93 százalékát elfogta" No, azok csapódtak civil célpontokba . A civil áldozatokat őszintén sajnálom .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!