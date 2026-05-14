Borzalmas pusztítás Kijevben: egy halott kislányt húztak ki a romok alól

Inog a hátország: vészesen fogynak a Patriot-rakéták, Ukrajna súlyos lépésekre kényszerül
Nem szegi kedvét a korrupciós botrány Zelenszkijék fegyvergyárának.
Minden eddiginél pusztítóbb légicsapás-sorozat érte Ukrajnát az elmúlt napokban.
Az ukrán hatóságok szerint legalább tizenkét ember meghalt, köztük két gyermek, amikor orosz rakéták és drónok csapódtak be a fővárosba és más ukrán régiókba – írja a BBC. A mentőalakulatok még mindig túlélők után kutatnak egy részben összeomlott kilencemeletes kijevi társasház romjai alatt, ahol több mint húsz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
Az ukrán elnök szerint az éjszaka folyamán Oroszország
több mint 670 drónt és 56 rakétát vetett be Ukrajna ellen, ami a háború egyik legnagyobb légitámadásának számít.
Volodimir Zelenszkij közölte: több mint 180 célpontot értek találatok országszerte, köztük több mint ötven lakóépületet. Az ukrán elnök szerint Moszkva az elmúlt három napban több mint 1500 drónt indított ukrán városok ellen.
Ez biztosan nem azoknak a lépése, akik be akarják fejezni a háborút”
– fogalmazott az államfő.
Az ukrán légvédelem ugyan a drónok 93 százalékát elfogta, a ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is súlyos problémát jelent. Az ukrán vezetés ismét sürgette újabb Patriot-rendszerek és rakéták szállítását.
A legsúlyosabb pusztítás Kijev délnyugati részén, a Darnickij kerületben történt. A romok alól egy 21 és egy 30 éves férfi, valamint egy nő holttestét emelték ki,
később pedig egy 12 éves lány és egy másik gyermek halálát is megerősítették.
Több mint 1500 rendőr és mentő dolgozik a romok eltakarításán és a túlélők felkutatásán.
A helyszínen sokkoló jelenetek fogadták a mentőket és a helyieket. Az egyik túlélő, Irina Movcsan könnyek között beszélt a BBC-nek arról, hogy éppen egy rövid ukrajnai látogatáson tartózkodott, amikor becsapódtak a rakéták.
Az egész épület remegett. Nagyon félelmetes volt”
– mondta, hozzátéve:
Mostanában olyan nyugodt volt minden, hogy azt hittem, talán ideje végleg hazaköltözni. Aztán tegnap és ma valóságos Armageddon jött.”
A támadások lakóépületek mellett
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a civilek elleni válogatás nélküli támadással vádolta Oroszországot.
Fotó: Roman PILIPEY / AFP