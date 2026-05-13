Hiábavaló lehet a békekötés: Putyin a fegyvernyugvás után is fenntartaná a nyomást Ukrajnán

Egy esetleges 2026-os tűzszünet vagy békemegállapodás után Ukrajna előtt nemcsak az újjáépítés feladata áll majd, hanem egy hosszú távú, összetett biztonsági kihívás is – erre figyelmeztet az Ukrainszka Pravda elemzése.

A lap által idézett szakértők, Oleksandr Kraiev és Andreas Umland szerint a háború lezárása nem jelenti automatikusan az orosz nyomás megszűnését.

A szakértők úgy vélik, Moszkva a fegyveres konfliktus csillapodása után a hibrid hadviselés eszközeire helyezheti a hangsúlyt. Ide tartozhatnak a kibertámadások, a dezinformációs kampányok és a politikai destabilizációs kísérletek, amelyek célja Ukrajna belső gyengítése lehet.