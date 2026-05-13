tűzszünet újjáépítés ukrajna

Hiábavaló lehet a békekötés: Putyin a fegyvernyugvás után is fenntartaná a nyomást Ukrajnán

Egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után Ukrajna előtt számos kihívás állna.

2026. május 13. 21:55
Egy esetleges 2026-os tűzszünet vagy békemegállapodás után Ukrajna előtt nemcsak az újjáépítés feladata áll majd, hanem egy hosszú távú, összetett biztonsági kihívás is – erre figyelmeztet az Ukrainszka Pravda elemzése.

A lap által idézett szakértők, Oleksandr Kraiev és Andreas Umland szerint a háború lezárása nem jelenti automatikusan az orosz nyomás megszűnését.

A szakértők úgy vélik, Moszkva a fegyveres konfliktus csillapodása után a hibrid hadviselés eszközeire helyezheti a hangsúlyt. Ide tartozhatnak a kibertámadások, a dezinformációs kampányok és a politikai destabilizációs kísérletek, amelyek célja Ukrajna belső gyengítése lehet.

Az ország közben példátlan gazdasági károkkal néz szembe. A közvetlen veszteségek már most meghaladják a 195 milliárd dollárt, míg a következő évtized újjáépítési költségeit mintegy 588 milliárd dollárra becsülik.

Ukrajna energetikai rendszere szintén súlyos problémákkal küzd. Jelenleg mintegy 4 gigawattos hiány tapasztalható az ellátásban, ezért a jövőben a decentralizált és megújuló energiaforrásokra épülő rendszer kialakítása válhat prioritássá. A szakértők szerint ehhez legalább 90 milliárd dolláros beruházásra lesz szükség.

Komoly akadályt jelent az ország aknamentesítése is. Ukrajna területének közel negyedét, mintegy 137 ezer négyzetkilométert borítanak aknák és fel nem robbant robbanószerkezetek, ami nemcsak a mezőgazdaság újraindítását nehezíti, hanem a menekültek hazatérését is veszélyezteti.

A háború demográfiai következményei szintén súlyosak.

A kormány ellenőrzése alatt álló területeken a népesség 42 millióról 31,5 millióra csökkent. Az alacsony születésszám és az elvándorlás hosszú távon az ország gazdasági és társadalmi stabilitását is fenyegetheti.

Az elemzés szerint a háborús bűncselekmények kivizsgálása is évtizedekig elhúzódhat. ugyanis 2026 elejéig már több mint 213 ezer gyanús esetet regisztráltak.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2026. május 13. 22:57
"Hiábavaló lehet a békekötés: Putyin a fegyvernyugvás után is fenntartaná a nyomást Ukrajnán" Nincs itt semmi gond! Számtalan formában megismételhető, hogy az oroszokkal nem lehet tárgyalni, csak az erőből értenek.., márpedig az erő az a NATO, mely a zsidóság ukrajnai háborúját kötelezően győzelemre viszi, s megteremti az esélyt az orosz, a szibériai természeti erőforrások felprédálásához..! Kerül amibe kerül, ha öt év nem elég, majd ötven év talán elég lesz... Természetesen egyéb világpolitikai vektorai is vannak az eseményeknek, melyekkel azonosulni nem-igazán tudok, de ez mellett is, élénk figyelemmel nézem az események alakulását, miközben ezen események ellenzőjének tarthatom magam..! Bolond a világ, de kénytelenek vagyunk így elfogadni, miközben százezrek, milliók az áldozatai az általános korlátoltságunknak..!
lanygyongyfulbevaloval
2026. május 13. 22:42
ha bárki azt gondolta hogy a háború végével minden probléma megoldódik az marslakó... az orosz- ukrán ellentét örökké velünk marad, addig míg az egyik nép el nem tünteti a másikat... mint közel- keleten - itt is állandósulni látszik a pukaporos hordó....
oldcitizen-2
2026. május 13. 22:17
Ezen akkor kellett volna elgondolkozni, amikor eladták magukat a nyugatnak, és b..kodni kezdtek az oroszokkal.
