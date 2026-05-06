Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij európai politikai közösség fire point korrupciós botrány ukrajna

Inog a hátország: vészesen fogynak a Patriot-rakéták, Ukrajna súlyos lépésekre kényszerül

2026. május 06. 11:59

Nem szegi kedvét a korrupciós botrány Zelenszkijék fegyvergyárának.

2026. május 06. 11:59
null

Végképp kifogy Ukrajna a légvédelmi rakétákból, ezért saját gyártási kapacitást akar létrehozni – írja a Politico. „Úgy gondolom, Európának képesnek kell lennie arra, hogy mindent előállítson, amire szüksége van a védekezéshez saját maga” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kollégáinak az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóján hétfőn.

Az ukrajnai készletek főként az Irán elleni amerikai támadást követően csappantak meg, mivel Washington elsősorban a Közel-Keletre szállítja a légvédelmi rakétáit, és mellőzi Ukrajnát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A helyzetet súlyosbítja, hogy amennyiben hiány van amerikai fegyverekből, Európa nem képes elegendő alternatív rakétavédelmi rendszert gyártani – mint például a német IRIS-T vagy a francia-olasz SAMP-T –, hogy fedezze Ukrajna szükségletei.

Ezért gondolkodik Kijev azon, hogy saját maga gyártja majd a szükséges légvédelmi rendszereket.

Ez azonban összetett feladat. Erős radarokra van szükség a célpontok korai észleléséhez és követéséhez, a pályájuk kiszámításához, valamint az elfogórakéták irányításához. Az elfogórakétáknak pedig fejlett célkövető rendszerekre is szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák a közvetlen találatot. Ukrajnának jelenleg sem a radarok, sem a célkövető rendszerek gyártásához nincs meg a képessége.

A legutóbbi ukrán korrupciós botrányba érintett Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó azonban minden áron meg akarja győzni az Európai Uniót, hogy a jövő egy ukrán–európai integrált légvédelmi rendszer legyen, amely az FP-7 névre hallgató rakétatípust alkalmazza. Annak ellenére, hogy az sem biztos, hogy képesek-e még idén legyártani az FP-7 első használható példányát. 

Denys Shtilerman, a vállalat vezetője azonban váltig állítja, hogy a Fire Point képes lenne integrálni az európai radar-rendszereket az FP-7-esekkel való együttműködésre.

Shtilerman szerint a projektbe olyan európai cégek vehetnének részt, mint a svéd Saab, a francia Thales, a német Hensoldt, a dán Weibel vagy a norvég Kongsberg. A Fire Point vezetője ugyanakkor nem árulta el, hogy bármelyik cég mutatott-e érdeklődést a projektben való együttműködés iránt.

Nyitókép forrása: Jens Büttner / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
•••
2026. május 06. 13:07 Szerkesztve
Faszért szemtelenkedett a kis szarházi az elnökkel. Halőr-jelmezben ment vihorászni, meg káromkodni a Fehér Házba, mit vár? Azt hitte, Ursulánál van.
Válasz erre
4
0
nemecsekerno-007-01
2026. május 06. 12:40
Szét fog hullani Ukrajna, csak idő kérdése. Remélem az őket hülyítő EU-s vezetés is meg vissza a balettba ugrálni.
Válasz erre
4
0
duro_dorka
2026. május 06. 12:31
Nem vagyok NATO szakértő, de szerintem enyhén szólva is fenyegető lenne egy nem NATO országot - mint Ukrajna - integrálni az európai radarrendszerbe, és teljes hozzáférést biztosítani a fullkorrupt neonáci kijevi rezsimnek.
Válasz erre
7
0
Obsitos Technikus
2026. május 06. 12:22
Valaki tegyen már pontot ennek a végére.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!