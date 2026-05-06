Miközben zajlik az ukrán sikerpropaganda Európában, a kulcsfontosságú Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerül
Nem szegi kedvét a korrupciós botrány Zelenszkijék fegyvergyárának.
Végképp kifogy Ukrajna a légvédelmi rakétákból, ezért saját gyártási kapacitást akar létrehozni – írja a Politico. „Úgy gondolom, Európának képesnek kell lennie arra, hogy mindent előállítson, amire szüksége van a védekezéshez saját maga” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kollégáinak az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóján hétfőn.
Az ukrajnai készletek főként az Irán elleni amerikai támadást követően csappantak meg, mivel Washington elsősorban a Közel-Keletre szállítja a légvédelmi rakétáit, és mellőzi Ukrajnát.
A helyzetet súlyosbítja, hogy amennyiben hiány van amerikai fegyverekből, Európa nem képes elegendő alternatív rakétavédelmi rendszert gyártani – mint például a német IRIS-T vagy a francia-olasz SAMP-T –, hogy fedezze Ukrajna szükségletei.
Ezért gondolkodik Kijev azon, hogy saját maga gyártja majd a szükséges légvédelmi rendszereket.
Ez azonban összetett feladat. Erős radarokra van szükség a célpontok korai észleléséhez és követéséhez, a pályájuk kiszámításához, valamint az elfogórakéták irányításához. Az elfogórakétáknak pedig fejlett célkövető rendszerekre is szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák a közvetlen találatot. Ukrajnának jelenleg sem a radarok, sem a célkövető rendszerek gyártásához nincs meg a képessége.
A legutóbbi ukrán korrupciós botrányba érintett Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó azonban minden áron meg akarja győzni az Európai Uniót, hogy a jövő egy ukrán–európai integrált légvédelmi rendszer legyen, amely az FP-7 névre hallgató rakétatípust alkalmazza. Annak ellenére, hogy az sem biztos, hogy képesek-e még idén legyártani az FP-7 első használható példányát.
Denys Shtilerman, a vállalat vezetője azonban váltig állítja, hogy a Fire Point képes lenne integrálni az európai radar-rendszereket az FP-7-esekkel való együttműködésre.
Shtilerman szerint a projektbe olyan európai cégek vehetnének részt, mint a svéd Saab, a francia Thales, a német Hensoldt, a dán Weibel vagy a norvég Kongsberg. A Fire Point vezetője ugyanakkor nem árulta el, hogy bármelyik cég mutatott-e érdeklődést a projektben való együttműködés iránt.
A kutya ugat, a karaván halad.
