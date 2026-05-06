Inog a hátország: vészesen fogynak a Patriot-rakéták, Ukrajna súlyos lépésekre kényszerül

Végképp kifogy Ukrajna a légvédelmi rakétákból, ezért saját gyártási kapacitást akar létrehozni – írja a Politico. „Úgy gondolom, Európának képesnek kell lennie arra, hogy mindent előállítson, amire szüksége van a védekezéshez saját maga” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kollégáinak az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóján hétfőn.

Az ukrajnai készletek főként az Irán elleni amerikai támadást követően csappantak meg, mivel Washington elsősorban a Közel-Keletre szállítja a légvédelmi rakétáit, és mellőzi Ukrajnát.