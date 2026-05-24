Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
A legfelsőbb ukrán köröket érintő botrányok miatt Berlin, Párizs, London és Brüsszel is valódi felelősségre vonást sürget. A partnerek szerint az uniós integráció elképzelhetetlen a kleptokratikus hálózatok felszámolása és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése nélkül.
Nyugati csúcsvezetők egyre nyíltabban kötik Ukrajna európai uniós csatlakozását a kijevi elithez kapcsolódó korrupciós hálózatok felszámolásához. A Strana szemléje szerint
a legfelsőbb politikai köröket érintő ügyek miatt a szövetségesek már nem pusztán ígéreteket, hanem valódi felelősségre vonást és intézményi reformokat várnak Volodimir Zelenszkij kormányzatától.
Az ukrán lap forrásai alapján a Timur Mindics-ügyként ismertté vált, az Energoatom állami vállalatot érintő 2025-ös botrány különösen nagy visszhangot váltott ki Nyugaton. Friedrich Merz német kancellár az ügy miatt többször is személyesen egyeztetett az ukrán elnökkel.
A teljes körű vizsgálatot Berlin mellett Emmanuel Macron francia államfő, Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is sürgeti.
A nyugati partnerek üzenete világos: az uniós integráció alapfeltétele a kleptokratikus hálózatok felszámolása. A Strana szemléje szerint nyugati titkosszolgálati körökben azt is feltételezik, hogy
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője legalábbis tudhatott a visszaélésekről és az azokhoz kapcsolódó nyomozásokról.
A 2025 végén végrehajtott kijevi kormányzati és adminisztratív átalakítások részben már a külföldi partnerek elvárásaira adott válaszként értelmezhetők.
A nyomás egyik központi eleme a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda legutóbbi, az elnöki környezetet is érintő lépései arra utalnak, hogy Európa mélyebb szerkezeti változásokat akar kikényszeríteni az ukrán intézményrendszerben.
A cél olyan jogszabályok elfogadása lenne, amelyek kivonnák a bűnüldöző szerveket és a bíróságokat az elnöki hivatal befolyása alól. Mivel Zelenszkij egyelőre nem támogatja ezeket a lépéseket, a korrupciós botrányok napirenden tartása továbbra is a nyomásgyakorlás egyik fő eszköze maradhat.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP