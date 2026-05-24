05. 24.
vasárnap
emmanuel macron volodimir zelenszkij friedrich merz ursula von der leyen

Ukrajna EU-csatlakozása is múlhat a kijevi elit korrupciós ügyein

2026. május 24. 15:05

A legfelsőbb ukrán köröket érintő botrányok miatt Berlin, Párizs, London és Brüsszel is valódi felelősségre vonást sürget. A partnerek szerint az uniós integráció elképzelhetetlen a kleptokratikus hálózatok felszámolása és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése nélkül.

null

Nyugati csúcsvezetők egyre nyíltabban kötik Ukrajna európai uniós csatlakozását a kijevi elithez kapcsolódó korrupciós hálózatok felszámolásához. A Strana szemléje szerint

 a legfelsőbb politikai köröket érintő ügyek miatt a szövetségesek már nem pusztán ígéreteket, hanem valódi felelősségre vonást és intézményi reformokat várnak Volodimir Zelenszkij kormányzatától.

Az ukrán lap forrásai alapján a Timur Mindics-ügyként ismertté vált, az Energoatom állami vállalatot érintő 2025-ös botrány különösen nagy visszhangot váltott ki Nyugaton. Friedrich Merz német kancellár az ügy miatt többször is személyesen egyeztetett az ukrán elnökkel. 

A teljes körű vizsgálatot Berlin mellett Emmanuel Macron francia államfő, Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is sürgeti.

A nyugati partnerek üzenete világos: az uniós integráció alapfeltétele a kleptokratikus hálózatok felszámolása. A Strana szemléje szerint nyugati titkosszolgálati körökben azt is feltételezik, hogy 

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője legalábbis tudhatott a visszaélésekről és az azokhoz kapcsolódó nyomozásokról.

 A 2025 végén végrehajtott kijevi kormányzati és adminisztratív átalakítások részben már a külföldi partnerek elvárásaira adott válaszként értelmezhetők.

A nyomás egyik központi eleme a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda legutóbbi, az elnöki környezetet is érintő lépései arra utalnak, hogy Európa mélyebb szerkezeti változásokat akar kikényszeríteni az ukrán intézményrendszerben. 

A cél olyan jogszabályok elfogadása lenne, amelyek kivonnák a bűnüldöző szerveket és a bíróságokat az elnöki hivatal befolyása alól. Mivel Zelenszkij egyelőre nem támogatja ezeket a lépéseket, a korrupciós botrányok napirenden tartása továbbra is a nyomásgyakorlás egyik fő eszköze maradhat.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. május 24. 17:16 Szerkesztve
Támogatom Kurvajna gyorsítottját. Annál hamarabb dől be az EU tákolmány.
Shanya
2026. május 24. 17:12
"Ukrajna EU-csatlakozása is múlhat a kijevi elit korrupciós ügyein" - hát az nagyon vicces és komolytalan, ha tényleg ezen múlna még egy jó ideig ukrajna még a tagjelölti státuszig sem jutna. De hát van az az érdek, ami a józan észt is felülírja.
Stingary76
2026. május 24. 16:42
Az ukrán rezsim egyrészt szarik a fejükre, másrészt nyakig benne vannak és részesei az ukrán korrupciónak ezen nyugati országok, szóval hagyjuk is..
julius68-2
2026. május 24. 15:59
Eddig arról beszéltek, hogy a Ukrajna minden szempontból EU érett, most akkor mégse ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!