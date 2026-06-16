Berlin éppen azokra a vendégmunkásokra vetett szemet, akiket Magyar Péter kidobna az országból: Délkelet-Ázsiában toboroz munkaerőt a német elnök

Egyes becslések szerint vendégmunkások nélkül több nagy beruházás, illetve uniós forrásból megvalósuló projekt is veszélybe kerülhet.

Filippínó munkásokért versenyezhet Európa

Különösen figyelemre méltó, hogy Magyarországon a Fülöp-szigetek továbbra is azon kevés országok közé tartozik, ahonnan munkavállalási célú engedéllyel lehet dolgozókat toborozni.