Berlin éppen azokra a vendégmunkásokra vetett szemet, akiket Magyar Péter kidobna az országból: Délkelet-Ázsiában toboroz munkaerőt a német elnök

Magyar Pétert leleplezte az uniós biztos, újabb ágazat fordult a kormány ellen
Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei a Mandineren.
Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Üzbegisztánban járt Frank-Walter Steinmeier német államfő, ahol szakképzett munkaerőt keresett hazája számára.
Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök június közepén Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Üzbegisztánban tesz körutazást. A német elnöki hivatal tájékoztatása szerint az út célja jócskán túlmutat a politikai kapcsolatok erősítésén, és elsősorban a gazdasági együttműködés és a szakember-utánpótlás biztosítását szolgálja. A német államfőt üzleti delegáció is elkísérte, a programban pedig kiemelt szerepet kapott a vendégmunkások kérdése.
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Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei a Mandineren.
A Fülöp-szigeteken Steinmeier Ferdinand Marcos Jr. elnökkel tárgyalt, majd hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködésének fontos eleme a képzett munkaerő áramlása. A német államfő szerint a német–filippínó kapcsolatok jelentőségét
A látogatás során Steinmeier felkereste a Lufthansa Technik Philippines vállalatot is, amely a világ egyik legnagyobb repülőgép-karbantartó központja. A cég szinte kizárólag filippínó szakembereket képez német szabványok szerint, ami jól mutatja, hogy Berlin hosszú távon számol a délkelet-ázsiai munkaerővel.
Az üzbegisztáni programban szintén hangsúlyos szerepet kapott a munkaerő-utánpótlás kérdése. Steinmeier Taszkentben külön rendezvényen vett részt a szakképzett munkaerő-áramlás témájában, ahol német vállalatok, oktatók és gyakornokok képviselőivel egyeztetett.
A német kezdeményezés különösen érdekes annak fényében, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban éles vita bontakozott ki a harmadik országból érkező munkavállalók foglalkoztatásáról.
A Magyar Péter vezette kormány június elején megszüntette az új vendégmunkás-engedélyek kiadásának egy részét, arra hivatkozva, hogy a magyar munkahelyeket elsősorban magyar dolgozókkal kellene betölteni.
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Egyelőre elmaradt a vendégmunkás-tilalom, de a kormány továbbra sem egyeztet az érdekképviseletekkel.
A kabinet szerint a vállalatoknak béremeléssel és jobb munkakörülményekkel kellene vonzóbbá tenniük az állásokat, nem pedig olcsó külföldi munkaerőre támaszkodniuk.
A Mandiner korábban több szakmai szervezet véleményét is ismertette, amelyek szerint
már jelenleg is komoly munkaerőhiány tapasztalható.
Egyes becslések szerint vendégmunkások nélkül több nagy beruházás, illetve uniós forrásból megvalósuló projekt is veszélybe kerülhet.
Különösen figyelemre méltó, hogy Magyarországon a Fülöp-szigetek továbbra is azon kevés országok közé tartozik, ahonnan munkavállalási célú engedéllyel lehet dolgozókat toborozni.
Miközben tehát a magyar kormányzat az alacsonyabb hozzáadott értékű ágazatokban visszafogná a vendégmunkások alkalmazását, Németország láthatóan éppen a filippínó és más ázsiai szakemberek megszerzésére koncentrál. Steinmeier útja azt jelzi: Berlin a demográfiai problémák és a munkaerőhiány kezelésének egyik fő eszközét továbbra is a külföldi munkavállalók bevonzásában látja.
A német államfő hivatalának közleménye alapján a szakember-migráció immár nem mellékes eleme, hanem kifejezett prioritása a német külgazdasági és munkaerőpiaci stratégiának.
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Magyar Péter szerint a Master Good profitjából bőven futná tisztességes fizetésre a magyar munkavállalóknak.
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Fotó: Frank-Walter Steinmeier és Ferdinand Marcos Jr. / Ezra Acayan / POOL / AFP