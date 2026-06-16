Erdő Péter fogadta Magyar Pétert

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában – tudatta a főegyházmegye kedden a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint: a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették: „a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott”.