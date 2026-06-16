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Erdő Péter fogadta Magyar Pétert

2026. június 16. 20:16

„A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.”

2026. június 16. 20:16
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Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában – tudatta a főegyházmegye kedden a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint: a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során XIV. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették: „a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott”.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 18 komment

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haxima
2026. június 16. 20:46
Na, ideje már, h találkozzon a pápával, aztán megtanítsa az öreget rendesen imádkozni.
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Syr Wullam
2026. június 16. 20:44
"a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott" De konszenzuális volt? 😏
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dryanflowd__
2026. június 16. 20:41
Laudetur bonus dominus Hungaricus, qui liberavit nos – porcus corpulentus in perpetuum ippon, ammen. (ebben bíztunk eleitől fogva)
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0
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martens
2026. június 16. 20:39
Nem kéne szóba állnia egy ilyen drogos fostossal a bíborosnak! Messze nem egy szint.
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