Botrányos első félidő után megérkeztek a franciák – Mbappé egyre közelebb a vb-rekordhoz

A hosszabbításban aztán egyetlen perc alatt megduplázták a csapatok az eddigi gólmennyiséget, előbb szépítettek a szenegáliak, majd a 96. percben Mbappé távolról lőtt még egy bombagólt! Ez már a 14. találata volt a vb-k történetében, már csak két gólra Miroslav Klose világbajnoki gólrekordja. A francia válogatottban pedig ez már az 58. találata volt, ezzel ő minden idők legeredményesebb francia labdarúgója, átadta a múltnak Oliver Giroud rekordját.

Nehezen lendültek játékba a franciák, de végül magabiztosan nyertek 3–1-ra, győzelemmel rajtoltak a vb-n.

Labdarúgó-világbajnokság, I-csoport, 1. forduló:

Franciaország–Szenegál 3–1 (0–0)

New York, MetLife Stadion, 80 545 néző, v.: Faghani (iráni)

gólszerző: Mbappé (66., 96.), Barcola (82.) ill. Mbaye (95.)