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Franciaország, Szenegál vb

Botrányos első félidő után megérkeztek a franciák – Mbappé egyre közelebb a vb-rekordhoz

2026. június 16. 23:06

Győzelemmel rajtoltak a vb-n a franciák. Nehezen lendültek játékba a felek a Franciaország–Szenegál találkozón, de a második félidő már élvezhető volt, négy gólt is láthattak a szurkolók New Jersey-ben.

2026. június 16. 23:06
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A labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának küzdelmeit a Franciaország–Szenegál találkozó nyitotta, amely nem bővelkedett helyzetekben az első félidőben. A franciák többet birtokolták a labdát, de csak adogattak a szenegáli fal előtt, a kapura teljesen veszélytelenül, miközben a villámgyors afrikai kontrákban végig ott volt a veszély. Óriási csalódás volt az első félidő a Franciaország–Szenegál meccsen, hiába csillogott Kylian Mbappé mezén az előző vb-gólkirályának járó aranylogó, sokáig nyomokban sem emlékeztetett négy évvel ezelőtti önmagára.

Franciaország–Szenegál
Kylian Mbappé és a francia támadók sokáig teljesen veszélytelenek voltak a kapura a Franciaország–Szenegál meccsen
Fotó: Franck Fife/AFP

Franciaország–Szenegál: a második félidőben kezdtek el játszani

Didier Deschamps igyekezett felrázni a gallokat a szünetben, a második játékrészben jóval aktívabban is kezdtek, kis híján egy tizenegyest is rúghattak, de a VAR-ozás után végül kirúgást ítélt a játékvezető. Ami nem jött össze akkor, néhány perccel később igen: Michael Olise kiugratása után a villámgyors Mbappé kilőtte a lapos hosszú sarkot, ezzel előnybe kerültek a franciák.

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A szenegáliak szinte rögtön betaláltak, de Nicolas Jackson lesről lőtt a hálóba. A hajrára lecserélték a francia oldalon a semmit nem mutató aranylabdást Ousmane Dembelét, akinek a cseréje, egyben párizsi klubtársa, Bradley Barcola szinte azonnal gólt lőtt. Szemtelen emelése ellen tehetetlen volt Edouard Mendy kapus.

A hosszabbításban aztán egyetlen perc alatt megduplázták a csapatok az eddigi gólmennyiséget, előbb szépítettek a szenegáliak, majd a 96. percben Mbappé távolról lőtt még egy bombagólt! Ez már a 14. találata volt a vb-k történetében, már csak két gólra Miroslav Klose világbajnoki gólrekordja. A francia válogatottban pedig ez már az 58. találata volt, ezzel ő minden idők legeredményesebb francia labdarúgója, átadta a múltnak Oliver Giroud rekordját.

Nehezen lendültek játékba a franciák, de végül magabiztosan nyertek 3–1-ra, győzelemmel rajtoltak a vb-n.

Labdarúgó-világbajnokság, I-csoport, 1. forduló:
Franciaország–Szenegál 3–1 (0–0)
New York, MetLife Stadion, 80 545 néző, v.: Faghani (iráni)
gólszerző: Mbappé (66., 96.), Barcola (82.) ill. Mbaye (95.)

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Fotó: Franck Fife/AFP

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